Ученые предупредили о риске крупных вспышек из-за накопления энергии на Солнце
В ИКИ РАН сообщили о риске крупных вспышек из-за накопления энергии на Солнце
Нестабильное поведение солнечной активности сопровождается сильным рентгеновским излучением и необычно большим числом пятен, что повышает вероятность мощных вспышек, сооющили ученые.
В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщили, что прогноз солнечной активности на ближайшие сутки остается неопределенным.
По словам специалистов, в динамике наблюдаются разнонаправленные тенденции: на Солнце сохраняется большое количество крупных пятен, что указывает на значительные запасы вспышечной энергии, а фоновое рентгеновское излучение уже несколько дней превышает уровень C.
В Telegram-канале лаборатории отметили: «В некотором смысле все эти дни на Солнце продолжается одна непрерывная вспышка». Высокий уровень рентгеновского излучения подтверждает, что на звезде продолжаются активные процессы.
В то же время, за последние сутки отмечено снижение количества солнечных вспышек, а их график становится более ровным. По мнению экспертов, Солнце может перейти в фазу накопления энергии для мощных вспышек, что может привести к неприятным сюрпризам в ближайшем будущем, поскольку наиболее крупные активные центры сейчас направлены прямо на Землю. Альтернативная точка зрения допускает, что звезда израсходовала свою энергию за последние шесть дней и теперь постепенно остывает.
Специалисты считают, что если в ближайшие сутки-двое крупных событий не произойдет, это будет свидетельствовать о спаде активности и возвращении Солнца в более спокойное состояние.
Напомним, накануне на Солнце произошли две мощные вспышки класса M. А 25 августа на Солнце зарегистрировали самую крупную вспышку с середины июня.