На Солнце произошли две мощные вспышки класса M

Две вспышки класса M зарегистрированы на Солнце в ночь на 26 августа

Tекст: Мария Иванова

Две мощные вспышки класса M были зафиксированы на Солнце в ночь на вторник, передает ТАСС.

Как сообщили в Институте прикладной геофизики, «26 августа в 3.30 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4199 (N00E89) зарегистрирована вспышка M3.3 продолжительностью 33 минуты. В 3.45 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4199 (N02E87) зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 24 минуты».

Ученые отмечают, что эти вспышки относятся к предпоследнему по мощности классу M. Классы вспышек определяются уровнем рентгеновского излучения: A, B, C, M и X, где каждый следующий класс в десять раз мощнее предыдущего. Минимальный класс – A0.0, его мощность составляет 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли.

Солнечные вспышки такого уровня могут сопровождаться выбросами плазмы. Если облака плазмы достигают Земли, это способно спровоцировать магнитные бури и повлиять на работу техники и систем связи. Специалисты продолжают наблюдать за солнечной активностью и предупреждают о возможных колебаниях геомагнитной обстановки в ближайшие дни.

Напомним, накануне на Солнце зарегистрировали самую крупную вспышку с середины июня. Поздне в тот же день ученые зафиксировали вторую за сутки вспышку класса M на Солнце.

Ранее третий подряд мощный взрыв произошел на обратной стороне Солнца.