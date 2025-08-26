Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».5 комментариев
На Солнце произошли две мощные вспышки класса M
Две вспышки класса M зарегистрированы на Солнце в ночь на 26 августа
В ночь на вторник на Солнце отмечены две вспышки класса M, причем одна из них длилась более получаса в рентгеновском диапазоне.
Две мощные вспышки класса M были зафиксированы на Солнце в ночь на вторник, передает ТАСС.
Как сообщили в Институте прикладной геофизики, «26 августа в 3.30 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4199 (N00E89) зарегистрирована вспышка M3.3 продолжительностью 33 минуты. В 3.45 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4199 (N02E87) зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 24 минуты».
Ученые отмечают, что эти вспышки относятся к предпоследнему по мощности классу M. Классы вспышек определяются уровнем рентгеновского излучения: A, B, C, M и X, где каждый следующий класс в десять раз мощнее предыдущего. Минимальный класс – A0.0, его мощность составляет 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли.
Солнечные вспышки такого уровня могут сопровождаться выбросами плазмы. Если облака плазмы достигают Земли, это способно спровоцировать магнитные бури и повлиять на работу техники и систем связи. Специалисты продолжают наблюдать за солнечной активностью и предупреждают о возможных колебаниях геомагнитной обстановки в ближайшие дни.
Напомним, накануне на Солнце зарегистрировали самую крупную вспышку с середины июня. Поздне в тот же день ученые зафиксировали вторую за сутки вспышку класса M на Солнце.
