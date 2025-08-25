Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Эта встреча не принесет России никаких выгод и никак не приблизит окончание СВО. Скорее, даже отдалит его, поскольку Зеленский подумает, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».0 комментариев
Ученые зафиксировали вторую за сутки вспышку класса M на Солнце
Вторая за день мощная вспышка произошла на Солнце
На Солнце зафиксирована вторая за день мощная вспышка M-класса, что связано с активностью крупной группы солнечных пятен на краю диска светила.
На Солнце зафиксирована вторая за день мощная вспышка, передает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики.
В сообщении ученых отмечается: «Зарегистрирована еще одна вспышка M класса. Взрывы идут из-за края солнечного диска, где, судя по всему, расположена пока частично скрытая крупная группа солнечных пятен. Риски X вспышек выставлены на наивысшие значения с середины лета».
Ранее в этот же день была зафиксирована самая крупная за последние два месяца вспышка класса М4.6. Ученые считают, что текущая активность связана с появлением на солнечной поверхности крупных скоплений пятен, которые частично скрыты от наблюдения.
Напомним, 21 августа на обратной стороне Солнца произошел третий подряд мощный взрыв. За день до этого Солнце выбросило крупнейший за последние годы протуберанец.