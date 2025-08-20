Ученые зафиксировали гигантский протуберанец на Солнце

Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.5 комментариев
Утром вблизи южного полюса Солнца произошел выброс гигантского протуберанца, структура которого на пике превысила размер светила – примерно 1,5 млн км.
Солнце утром выбросило один из крупнейших за последние годы протуберанцев, сообщает в своем Telegram-канале Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Протуберанец оказалося невероятных размеров – в определенный момент его длина превышала диаметр самого Солнца, составляя более 1,5 млн километров. Первые признаки дестабилизации структуры были зафиксированы около семи утра по московскому времени, а к десяти утра протуберанец полностью отделился от светила.
В ближайшие часы на поверхности Солнца в месте выброса еще будет наблюдаться «огненный» дождь – это остатки горячей плазмы, не сумевшей преодолеть гравитацию. Однако основная масса вещества уже окончательно покинула атмосферу звезды и отправилась через Солнечную систему, где в итоге перемешается с межзвёздным газом Галактики.
Протуберанцы считаются одними из самых опасных явлений космической погоды из-за огромных размеров и массы. Однако вероятность их точного попадания в Землю невелика, так как плазменные облака движутся в случайных направлениях. В этот раз выброс прошел мимо нашей планеты, опасности для Земли нет.
В последний раз прямое попадание крупного протуберанца было зафиксировано 1 июня этого года. Тогда на планете наблюдалась почти трехдневная магнитная буря, которая по интенсивности лишь немного не дотянула до максимального, пятого уровня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне утром на поверхности Солнца зафиксировали отрыв крупного протуберанца, который не представляет опасности для Земли.
Вечером того же дня магнитная буря началась из-за корональной дыры на Солнце.
