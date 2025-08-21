Третий подряд мощный взрыв произошел на обратной стороне Солнца

Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.0 комментариев
Серия из трех мощных взрывов произошла на обратной стороне Солнца, их источник пока невозможно зафиксировать с Земли.
На обратной стороне Солнца зафиксирован третий подряд мощный взрыв, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
Вспышка произошла в регионе, который не виден с Земли.
В лаборатории подчеркнули: «Серия взрывов развивается на невидимой стороне Солнца, поэтому их источник остается недоступным для прямых наблюдений». Исследователи отмечают, что последствия этого события не представляют опасности для Земли, поскольку выброшенные частицы и энергия не направлены в сторону планеты.
Ранее специалисты также фиксировали похожие события на той же области Солнца. Точная причина активности пока не известна.
Напомним, накануне Солнце выбросило крупнейший за последние годы протуберанец.
За день до этого на поверхности Солнца зафиксировали отрыв крупного протуберанца.
Ранее магнитная буря началась из-за корональной дыры на Солнце.