На Солнце зарегистрирована самая крупная вспышка с середины июня

На Солнце зафиксировали крупнейшую вспышку за последние два месяца

Tекст: Мария Иванова

Самая мощная за два месяца вспышка на Солнце была зафиксирована в понедельник, передает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики.

По классификации событие отнесено к 4-й категории из возможных пяти и достигло пика в 8.24 по московскому времени.

Специалисты отмечают, что эта вспышка произошла из-за появления на видимой стороне диска нескольких крупных активных центров. Ранее, когда эти области находились на обратной стороне Солнца, они уже вызывали сильные выбросы плазмы, не затронувшие Землю, но направленные в сторону Марса.

В настоящее время эти активные регионы еще не направлены на Землю, и зафиксированная вспышка не несет угрозы для планеты. Однако ученые предупреждают, что сохраняющаяся в этих центрах энергия повышает риски новых мощных событий.

По предварительным расчетам, уже во вторник во второй половине дня эти солнечные центры окажутся в зоне, где их воздействие на Землю станет ощутимым. Очень крупные выбросы плазмы, по мнению специалистов, могут начать воздействовать на атмосферу Земли даже с понедельника, если их угловые размеры будут достаточно велики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 21 августа на обратной стороне Солнца произошел третий подряд мощный взрыв. За деноь жо этого Солнце выбросило крупнейший за последние годы протуберанец.

Ранее же ученые сообщили о почти полном исчезновении пятен на Солнце.



