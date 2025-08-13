Страна, вышедшая на Майдан под лозунгами «европейского выбора», рискует превратиться в вечного иждивенца Европы, похоронив под весом своих проблем и саму Европу.2 комментария
В Китае заявили о влиянии крылатой ракеты «Буревестник» на ядерный баланс
Российская крылатая ракета «Буревестник» с ядерной энергетической установкой считается первой в мире разработкой такого класса и может повлиять на стратегический баланс ядерных сил, заявил китайский эксперт по военной проблематике Сун Чжунпин в комментарии газете Global Times, комментируя появившиеся в СМИ предположения о якобы проводимых испытаниях ракеты.
Сун Чжунпин заявил, что российская крылатая ракета неограниченной дальности «Буревестник» способна изменить структуру глобальной стратегической ядерной мощи, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что традиционно ядерными боеголовками оснащаются баллистические ракеты или крылатые ракеты с химическими двигателями, однако Россия стала первой страной, разрабатывающей крылатую ракету, использующую ядерную энергию.
По словам эксперта, применение ядерного топлива в подобных разработках связано с техническими сложностями, что требует дополнительных испытаний для устранения выявленных проблем. Появившаяся в СМИ информация о возможных испытаниях ракеты свидетельствует о работе над совершенствованием этих технологий.
