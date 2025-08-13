  • Новость часаРоссийская армия выбила ВСУ из Колодезей в ДНР
    БРИКС встала стеной за Путиным перед встречей с Трампом на Аляске
    Орбан: Венгрия может устроить распад Украины за один день
    Стало известно о структуре будущей ПРО США «Золотой купол»
    Заслуженный учитель рассказал, какие домашние задания школьнику не сможет сделать ИИ
    Российская армия выбила ВСУ из Колодезей в ДНР
    CNN сообщил о проведении встречи Путина и Трампа на военной базе
    США призвали Киев реалистично оценить боеспособность Украины
    Минобороны: Власти Украины готовят провокацию перед встречей Путина и Трампа
    Китай ввел санкции против двух европейских банков
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему Украина не готова к послевоенной реальности

    Страна, вышедшая на Майдан под лозунгами «европейского выбора», рискует превратиться в вечного иждивенца Европы, похоронив под весом своих проблем и саму Европу.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Разговор непобедимых на краю мира, или Зачем нужны саммиты

    Встреча президентов России и США на Аляске – это начало длинного пути, а не завершение тех потрясений, через которые проходит сейчас человечество. И она имеет фундаментальный смысл для всех нас.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Фальшивый консерватизм и накладные бороды

    Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».

    13 комментариев
    13 августа 2025, 09:35 • Новости дня

    В Китае заявили о влиянии «Буревестника» на ядерный баланс

    В Китае заявили о влиянии крылатой ракеты «Буревестник» на ядерный баланс

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская крылатая ракета «Буревестник» с ядерной энергетической установкой считается первой в мире разработкой такого класса и может повлиять на стратегический баланс ядерных сил, заявил китайский эксперт по военной проблематике Сун Чжунпин в комментарии газете Global Times, комментируя появившиеся в СМИ предположения о якобы проводимых испытаниях ракеты.

    Сун Чжунпин заявил, что российская крылатая ракета неограниченной дальности «Буревестник» способна изменить структуру глобальной стратегической ядерной мощи, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что традиционно ядерными боеголовками оснащаются баллистические ракеты или крылатые ракеты с химическими двигателями, однако Россия стала первой страной, разрабатывающей крылатую ракету, использующую ядерную энергию.

    По словам эксперта, применение ядерного топлива в подобных разработках связано с техническими сложностями, что требует дополнительных испытаний для устранения выявленных проблем. Появившаяся в СМИ информация о возможных испытаниях ракеты свидетельствует о работе над совершенствованием этих технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский генерал заявил об угрозе для США из-за российских ракет. СБУ и польская разведка решили помешать размещению комплекса «Орешник» в Белоруссии. МИД России заявил о наличии у страны солидного арсенала ракет средней и меньшей дальности.

    13 августа 2025, 05:31 • Новости дня
    WSJ сообщила о росте недовольства в армии Украины

    WSJ: В украинской армии усилилось недовольство из-за командования

    Tекст: Денис Тельманов

    В рядах украинской армии наблюдается усиление недовольства из-за повторяющихся приказов генералов, влекущих значительные потери среди солдат.

    Рост недовольства среди украинских военных связан с возвращением к жесткому централизованному командованию, сообщает газета The Wall Street Journal. По данным газеты, военные выражают недовольство приказами, которые не дают проявлять инициативу и приводят к излишним жертвам.

    Офицеры отмечают, что генералы требуют повторных лобовых атак с низкой вероятностью успеха, а обращения подразделений с просьбой об отступлении игнорируются.

    Издание приводит пример капитана ВСУ, который публично через соцсеть Facebook (запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской Meta) раскритиковал командование после тяжелых потерь батальона. По его словам, в армии «царит страх перед генералами». В ответ на это заявление военное руководство обвинило его в нарушении дисциплины.

    Такой стиль руководства, по оценке WSJ, приводит к нехватке личного состава, особенно в пехотных подразделениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в украинской армии отмечен рост недовольства вручением наград тыловым и штабным сотрудникам вместо участников боевых действий.

    Кадры силовой мобилизации на Украине свидетельствуют, что многие жители страны воспринимают призыв в армию как смертный приговор.

    На Украине проходят массовые акции протеста против отмены независимости Национального антикоррупционного бюро.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 06:19 • Новости дня
    Стало известно о структуре будущей ПРО США «Золотой купол»
    Стало известно о структуре будущей ПРО США «Золотой купол»
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская противоракетная система «Золотой купол» получит спутниковый и наземные уровни, включая ракетные поля в разных штатах и лазерные комплексы, сообщило агентство Reuters.

    Американская противоракетная система «Золотой купол», о которой ранее объявил Дональд Трамп, будет включать четыре уровня защиты: один спутниковый и три наземных, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. В космосе разместят датчики и наведение для раннего предупреждения о запусках и отслеживания вражеских ракет, а также для координации противоракетной обороны. Три наземных уровня предполагают размещение ракет-перехватчиков, сеть радаров и, вероятно, использование лазерных технологий.

    Проект предусматривает развертывание на основной территории США, в Аляске и на Гавайях одиннадцати батарей малого радиуса действия. Кроме того, планируется создание на Среднем Западе нового ракетного поля для перспективных перехватчиков, которые разрабатывает Lockheed Martin. Ожидается, что система будет полностью развернута к 2028 году.

    Однако, как отмечает агентство, по ряду ключевых параметров – количеству пусковых установок, перехватчиков, наземных станций и ракетных баз – сохраняется неопределенность. По словам Трампа, Соединённые Штаты готовы выделить на проект около 175 млрд долларов, а завершить его строительство планируется менее чем за три года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США предложил увеличить военный бюджет для финансирования ПРО «Золотой купол» и создания истребителя F-47. Трамп начал искать замену компании Маска в проекте ПРО «Золотой купол». В США допустили заключение сделки с Канадой по присоединению к «Золотому куполу».

    Комментарии (3)
    12 августа 2025, 19:09 • Видео
    Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

    Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 06:34 • Новости дня
    Китайские военные вытеснили эсминец США из спорных вод

    Военные КНР вытеснили американский эсминец USS Higgins из района рифа Скарборо

    Tекст: Денис Тельманов

    Инцидент с участием американского эсминца произошел у спорного китайского рифа Хуанъянь, куда корабль вошел без разрешения Пекина.

    Китайские военные вытеснили американский эсминец USS Higgins из акватории спорного рифа Хуанъянь, передает РИА «Новости». Южная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая заявила, что корабль США незаконно пересек территориальные воды КНР, не получив соответствующего разрешения властей.

    В сообщении отмечается, что китайские военные отслеживали передвижение эсминца, осуществляли наблюдение, предупреждение и вытеснение судна в соответствии с законодательством КНР. Представители командования подчеркнули, что такие действия США подрывают суверенитет и безопасность страны, а также нарушают международное право и стабильность в Южно-Китайском море.

    Пекин регулярно выражает протесты в адрес Вашингтона из-за прохода военных кораблей вблизи спорных островов, считая это провокацией. США, в свою очередь, утверждают, что действуют в рамках международного права, и продолжают направлять военные суда в регион.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Соединенных Штатов объявило о начале переговоров с Островами Кука по освоению минеральных ресурсов морского дна в южной части Тихого океана. Пекин выразил решительное недовольство публикацией японской «Белой книги по обороне», где, по мнению Китая, преувеличивается угроза со стороны КНР. Военнослужащие Китая пресекли попытку филиппинского военного судна остаться у спорного рифа Скарборо и потребовали покинуть территориальные воды КНР.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 12:49 • Новости дня
    Анонсирован выход «Адмирала Нахимова» на заводские ходовые испытания

    Анонсирован выход «Адмирала Нахимова» на заводские ходовые испытания в августе

    Tекст: Мария Иванова

    Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) «Адмирал Нахимов» завершил глубокую модернизацию и готовится к началу заводских ходовых испытаний до конца лета.

    «Адмирал Нахимов» после масштабного ремонта выходит на заводские ходовые испытания в августе, сообщил глава Общероссийского движения поддержки флота капитан первого ранга Владимир Мальцев.

    Он заявил: «ТАРК "Адмирал Нахимов" после ремонта с глубокой модернизацией буквально сегодня выходит в море на заводские ходовые испытания».

    Крейсер находится на ремонте с 1999 года, однако реальные работы на судне начались только в 2013 году. Главной задачей модернизации стало значительное усиление боевого потенциала корабля, передает ТАСС.

    Согласно открытым данным, «Адмирал Нахимов» теперь оснащен десятью универсальными корабельными стрельбовыми комплексами. Каждый из них рассчитан на восемь крылатых ракет «Калибр-НК» или «Оникс» и предназначен для нанесения мощных ударов по морским и береговым целям.

    Напомним, в начале года на атомном крейсере «Адмирал Нахимов» запустили ядерный реактор.

    Крейсер после модернизации получит современное вооружение, включая гиперзвуковые ракеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый облик российского ВМФ формируется с учетом таких модернизированных кораблей.

    Комментарии (2)
    13 августа 2025, 04:14 • Новости дня
    Экс-разведчик назвал число французских наемников на Украине

    Экс-разведчик Чинкуини: На Украине осталось не менее 51 французского наемника с 2014 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший сотрудник французской разведки Николя Чинкуини сообщил, что по его данным, на Украине продолжают действовать по меньшей мере 51 французский наемник, часть из них воюют с 2014 года.

    Поток французских наемников, отправляющихся на Украину, постепенно сокращался с 2022 года и, возможно, стабилизировался в 2024 году, передает ТАСС.

    Об этом рассказал капитан в отставке Николя Чинкуини, ранее служивший во французской контртеррористической разведке и полиции.

    В интервью он отметил, что данные собираются при участии международного клуба TrackANaziMerc, однако фиксируются не все случаи участия французов в боевых действиях на стороне ВСУ.

    Специалист уточнил: «51 остаются в строю. Остальные были убиты или демобилизованы».

    По оценке Чинкуини, с 2014 года было идентифицировано 108 французских комбатантов, но реальное число может быть выше.

    Он подчеркнул, что тенденцию снижения числа прибывающих наемников еще предстоит подтвердить окончательно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, удары по Одесской области разрушили пункт временной дислокации украинских военных с иностранными наемниками.

    В нескольких регионах Украины нанесли удары по резервам, военным базам и местам размещения иностранных наемников, включая Краматорский и Харьковский районы.

    В рядах ВСУ служат несколько сотен сторонников нацистской идеологии, большинство из которых входят в 3-ю штурмовую бригаду, а часть прошла подготовку во Франции.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 13:05 • Новости дня
    Комплексы РЭБ «Омут» смогли создать купол от дронов радиусом 400 метров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Модернизированные комплексы «Омут» способны защищать военные подразделения от беспилотников, создавая невидимый купол радиопомех диаметром до 400 метров, сообщили в «Народном фронте», который обеспечивает поставки систем в войска.

    Российские системы радиоэлектронной борьбы «Омут» после обновления могут формировать купол защиты от БПЛА, передает ТАСС.

    Модернизированные комплексы получили новые антенны, которые повысили эффективность работы на 20%.

    Представитель компании Sky Bullet отметил: «Данный тип антенн обеспечивает четкую круговую диаграмму направленности, простыми словами, невидимый круг радиопомех, в пределах которого вам не страшны БПЛА и FPV-дроны противника». Диаметр защитного купола достигает 400 метров, показатель зависит от особенностей ландшафта. «Народный фронт» занимается поставками этих систем в войска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ростовской области российские военные подавили беспилотник при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Военнослужащим Вооруженных сил России передали две тыс. дронов «Гепард» с защитой от РЭБ. Средства радиоэлектронной борьбы России мешают артиллерии украинских войск в районе Белогоровки.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 10:14 • Новости дня
    FT: Производство боеприпасов в ЕС вырастет до 2 млн к концу года

    Financial Times: Производство боеприпасов в ЕС вырастет до 2 млн к концу года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    К концу 2025 года предприятия стран Евросоюза смогут ежегодно выпускать около 2 млн боеприпасов, что почти в семь раз больше показателя 2022 года, пишет Financial Times со ссылкой на еврокомиссара по обороне и космосу Андрюса Кубилюса.

    По его словам, ежегодные производственные мощности Евросоюза по выпуску боеприпасов значительно вырастут, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию Financial Times.

    Кубилюс заявил, что к концу 2025 года предприятия ЕС смогут производить около 2 млн боеприпасов в год. Кубилюс отметил: «Ежегодные мощности Европы по производству боеприпасов увеличились с 300 тыс. (с 2022 года) до примерно 2 млн к концу этого года».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались от закупок американского оружия для Украины, ссылаясь на поддержку местной промышленности. Между тем Израиль поставляет вооружение европейским странам для противодействия России.

    Ранее ЕС решил выделить Украине 900 млн евро из доходов от российских активов.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 05:51 • Новости дня
    Сербский снайпер рассказал об угрозах и поджоге дома за критику властей Сербии

    Снайпер Берич сообщил о поджоге дома в Чехове за критику властей Сербии

    Tекст: Денис Тельманов

    Сербский доброволец Деян Берич заявил, что его дом в подмосковном Чехове был подожжен после отказа прекратить критиковать власти Сербии.

    Информацию о произошедшем передает ТАСС. По словам Берича, ему предлагали деньги за молчание о позиции по сербским властям, однако он отказался. Вскоре после этого неизвестный серб, которого зафиксировала камера, поджег его дом в Чехове.

    «Предлагали деньги, чтобы перестал говорить плохо о властях Сербии. Я не согласился. И после этого сразу мой дом сожгли в Чехове. Я знаю конкретно, кто дом сжег, его камера поймала, это был серб», – рассказал Берич.

    Он добавил, что в день поджога его могло не быть в живых, если бы он остался дома.

    Доброволец считает, что зарубежные спецслужбы специально ищут сербов с финансовыми трудностями в России, чтобы привлекать их к терактам. По его словам, одному из таких граждан Сербии за устранение Берича предлагали около 15 млн рублей.

    Берич также отмечал, что простые сербы негативно относятся к поставкам сербского оружия на Украину и считают Россию близкой страной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сербский народ относится отрицательно к поставкам сербского оружия на Украину через третьи страны.

    Митинги в Белграде носят национальный характер, однако Александр Вучич заявил, что протесты пытаются контролировать внешние силы, прежде всего Британия.

    Президент Сербии Александр Вучич выступил в Пионерском парке и призвал граждан к миру, пообещав, что государство выполнит свою работу независимо от ситуации.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 06:03 • Новости дня
    ВС РФ уничтожили группу ВСУ при попытке переправы через водохранилище

    Войска России ликвидировали военнослужащих ВСУ на Клебан-Быкском водохранилище

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие Южной группировки нанесли удар по украинской группе, которая пыталась пересечь водохранилище на моторной лодке в ДНР.

    Группа военнослужащих ВСУ была уничтожена при попытке пересечь Клебан-Быкское водохранилище в Константиновском районе ДНР, передает РИА «Новости».

    Как сообщили в Министерстве обороны России, военные Южной группировки применили артиллерию по целям, скорректированным расчетами беспилотных летательных аппаратов.

    «В результате корректировки расчетами БПЛА огня реактивной и ствольной артиллерии Южной группировки уничтожена группа военнослужащих 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины, пытавшаяся пересечь Клебан-Быкское водохранилище на моторной лодке». Подробности о точном числе ликвидированных бойцов не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Константиновском направлении в ДНР уничтожены боевая бронемашина «Козак» и бронетранспортер M113, что сорвало две попытки ротации подразделений ВСУ.

    Продвижение российских войск под Константиновкой заставило украинские силы покидать позиции, не успевая подготовить укрепления. Оборона ВСУ на Константиновском направлении рухнула после потери Часова Яра.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 11:03 • Новости дня
    На учениях «Запад-2025» решили отработать отражение ударов с воздуха

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе учений «Запад-2025», которые состоятся с 12 по 16 сентября, военные двух стран сосредоточатся на отражении воздушных ударов и борьбе с диверсантами, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

    По его словам, военнослужащие Белоруссии и России в рамках учений «Запад-2025» отработают отражение ударов с воздуха и борьбу с диверсионными группами противника, передает ТАСС.

    «В ходе учения планируется отработка следующих вопросов: отражение ударов средств воздушного нападения противника; ведение оборонительного боя, разгром вклинившегося в оборону противника и создание условий для восстановления территориальной целостности государства; авиационная поддержка действий войск; борьба с незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами противника», – заявил Ревенко .

    Учения «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября. Руководство маневрами осуществляет Генеральный штаб Вооруженных сил Белоруссии. Главная тема – проверка возможностей Белоруссии и России по обеспечению военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, учения «Запад-2025» перенесли вглубь территории Белоруссии. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко по телефону обсудили подготовку к учениям «Запад-2025». Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным по вопросам российско-белорусских учений.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 04:43 • Новости дня
    Британскому наемнику продлили арест в Москве

    Лефортовский суд подлил арест британскому наемнику Хейдену

    Tекст: Денис Тельманов

    Лефортовский суд принял решение о продлении срока содержания под стражей для Хейдена, который был задержан российскими военными и этапирован в Москву.

    Суд продлил арест британскому наемнику Уильяму Хейдену, взятому в плен под Торецком, сообщает ТАСС. Хейден был этапирован в столицу для проведения следственных действий и судебно-медицинских экспертиз. Заседание проходило в закрытом режиме.

    Ранее Хейден служил в британской армии, а после разжалования работал в магазине электроники. В 2023 году он прибыл в Тернополь, где заключил контракт с ВСУ. По словам Хейдена, в иностранном легионе ВСУ воюют представители разных стран, но большинство составляют колумбийцы.

    В беседе с российскими СМИ Хейден отметил серьезные проблемы с вооружением у ВСУ и негативное отношение командиров к подчиненным. Он также заявил, что стал свидетелем военных преступлений иностранными наемниками, включая убийства мирных граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший сотрудник французской разведки заявил, что на Украине остаются не менее 51 французского наемника, часть из которых воюют там с 2014 года.

    В рядах ВСУ служат несколько сотен сторонников нацистской идеологии, большинство из которых состоят в 3-й штурмовой бригаде, а некоторые из них ранее проходили подготовку во Франции.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 03:08 • Новости дня
    Пленный рассказал о продаже формы и снаряжения бойцам ВСУ

    Пленный Умбаров заявил о нехватке обмундирования для военных ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащий ВСУ сообщил, что перед отправкой на фронт солдаты получали только часть формы, остальное предлагали покупать самостоятельно.

    Украинским военным перед отправкой в зону боевых действий предоставляли лишь те вещи, что оставались на складах, передает ТАСС.

    Как рассказал пленный Рашид Умбаров, им сообщили, что оставшееся снаряжение, включая рюкзаки и разгрузочные жилеты, нужно будет приобретать за свой счет.

    «Нам даже вещи выдавали – то, что на складе осталось и все. Сказали: «Будете все покупать за свой счет». Сказали – потом привезут часть в расположение и там выдадут. Никто ничего нам не давал – ни рюкзаков, ни вещей.Вообще одно вранье. Вот кому что хватило, тому то и выдали. Не было ни разгрузок, ни подсумков для гранат, ничего такого нам вообще не выдавали», – заявил Умбаров.

    Кроме того, по его словам, наемники, участвующие в боевых действиях на стороне Украины, обеспечиваются всем необходимым, получают лучшее питание и современное обмундирование, включая бронежилеты и каски. В то время как солдатам ВСУ выдавали только оставшуюся форму, вся необходимая экипировка отсутствовала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные заменили оружие НАТО автоматами Калашникова перед выходом на боевые позиции.

    Бывшие военнослужащие ВСУ служат в составе российской армии, объясняя этот шаг желанием защищать украинский народ и Конституцию.

    Около 40-45 бойцов одной роты ВСУ, включая командиров и водителей, покинули часть, что составляет почти треть всего подразделения.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 06:39 • Новости дня
    Группировка «Север» заняла новые позиции в Харьковской и Сумской областях

    Tекст: Денис Тельманов

    Военные подразделения группировки «Север» продвинулись на нескольких участках фронта, заняв новые здания и позиции, а украинские войска понесли значительные потери.

    Продвижение российских войск в Харьковской и Сумской областях продолжается, сообщает Telegram-канал «Северный ветер». На Сумском направлении интенсивность боевых действий снизилась, за исключением Юнаковки, где бойцы «Севера» смогли продвинуться на четыреста метров и овладеть восемью зданиями.

    В районе Яблоновки военнослужащие сорвали попытку контратаки со стороны ВСУ, после чего противник не предпринимал активных действий. На фронте в Теткинском и Глушковском районах изменений не произошло, авиация продолжает обстрелы по украинским скоплениям. В 95-й одшбр ВСУ зафиксировано снижение дисциплины и отказ выдвигаться на передовые позиции из-за потерь и усталости.

    В Харьковской области идут ожесточенные бои в лесу у Синельниково, где подразделения «Севера» заняли две позиции и продвинулись на двести метров, отразив контратаку. В Волчанске, на левом берегу реки Волчья, расширен плацдарм и занято три здания. На Липцовском направлении противник использовал дроны типа «Баба Яга», большая часть которых сбита. В районе Меловое-Хатнее изменений не произошло, уничтожены два пикапа ВСУ вблизи Хатнее. Ранее был накрыт опорный пункт 143-й бригады ВСУ, сообщается о потерях среди личного состава противника.

    По итогам суток ВСУ потеряли более 180 человек, из которых свыше 100 в Сумской и более 80 в Харьковской областях. Было уничтожено несколько единиц техники и вооружения, включая ББМ, минометы, станции спутниковой связи, беспилотники, склады и пикапы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прорыв восточнее Доброполья создает для ВСУ риск выхода российских войск непосредственно к населенному пункту и ставит под угрозу логистику на этом участке и в районе Краматорска. Российские войска на Константиновском направлении в ДНР уничтожили боевую бронемашину «Козак» и бронетранспортер M113, что сорвало две попытки ротации подразделений ВСУ. За последние сутки ВС России поразили украинские бригады «Азов» (террористическая организация, запрещена в России) и «Лють».

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 02:53 • Новости дня
    Жительница Горловки погибла в результате атаки БПЛА ВСУ

    Мирная жительница Горловки погибла после атаки украинского дрона

    Tекст: Денис Тельманов

    В центре Горловки зафиксирована гибель женщины после атаки, осуществленной беспилотником Вооруженных сил Украины с применением взрывоопасного предмета.

    Как сообщает ТАСС, глава города Горловка Иван Приходько сообщил о гибели мирной жительницы в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины. По его словам, инцидент произошел в центре Горловки, где была совершена вооруженная агрессия со стороны украинских сил.

    «В результате украинской вооруженной агрессии в центре Горловки погибла мирная жительница. Вечная память невинно убиенной. Соболезнования родным и близким», – отметил Приходько.

    Ранее он информировал о ранении женщины в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника. По словам Приходько, украинские дроны продолжают представлять угрозу для мирного населения региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Никитовском районе Горловки в Донецкой народной республике, в результате чего четверо детей получили ранения. В этом же районе мужчина пострадал после сброса взрывоопасного предмета с украинского дрона.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 05:57 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили БПЛА в трех районах Ростовской области

    Врио губернатора сообщил об отражении атаки БПЛА без жертв

    Tекст: Денис Тельманов

    В трех районах на севере Ростовской области силами ПВО уничтожены беспилотники, о разрушениях и пострадавших не сообщается.

    Силы ПВО уничтожили беспилотные летательные аппараты на территории Миллеровского, Чертковского и Шолоховского районов Ростовской области, передает ТАСС. Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил, что атака была полностью отражена и угрозу удалось ликвидировать.

    По словам Слюсаря, силы ПВО отразили воздушную атаку на севере Ростовской области, уничтожив БПЛА в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах. «Предварительно, обошлось без разрушений, никто не пострадал», – подчеркнул губернатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани после падения обломков беспилотника вспыхнул пожар, который быстро потушили.

    В центре Горловки после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины с применением взрывоопасного предмета зафиксировали гибель женщины.

    Осколки беспилотника обнаружили на крыше шестнадцатиэтажного дома в Тракторозаводском районе, а эвакуация жильцов проведена для обследования обломков саперами.

    Комментарии (0)
    Обломки БПЛА упали на НПЗ в Славянске-на-Кубани
    ВСУ начали перегруппировку для подготовки атаки в Сумской области
    WSJ сообщила о росте недовольства в армии Украины
    Китайские военные вытеснили эсминец США из спорных вод
    Правящая партия Грузии использовала кадры разрухи на Украине для пиара
    Ресторан «Пельмени» в Анкоридже пожаловался на внимание СМИ
    В МВД перечислили кодовые фразы курьеров-мошенников

    БРИКС встала стеной за Путиным перед встречей с Трампом на Аляске

    Страны БРИКС провели ряд переговоров друг с другом, демонстрируя тесные отношения и желание защититься от протекционизма Дональда Трампа. Оказалось, что на переговоры с лидером США на Аляску президент России Владимир Путин едет не один, а со странами БРИКС за спиной. Вместе Россия, Китай, Индия и Бразилия действительно сильнее, чем Трамп. Почему они готовы поддержать Россию? Подробности

    Западные СМИ: Украина обречена уступить территорию

    «Позиция Киева о недопустимости территориальных уступок принципиальна, но в нынешних условиях нереалистична», – пишет британская Financial Times в преддверии саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Издание отмечает, что «ключевое различие заключается в фактической и юридической уступке территорий». Как западные СМИ оценивают предстоящую встречу лидеров России и США и чего ожидают? Подробности

    К чему ведет прорыв российских войск к Доброполью

    Стремительные изменения на ряде участков фронта наблюдаются в последние дни в зоне спецоперации. В частности, речь идет о прорыве российских войск к городу Доброполье, что не только усиливает окружение Красноармейска, но и создает новое наступательное направление. Как удалось достичь этого результата и какое значение имеет происходящее для хода всей СВО? Подробности

    Из Турции разрушают культ Зеленского на Западе

    Зарубежные СМИ начинают публикацию компромата на Владимира Зеленского. В турецком издании Aydinlik рассказали, что его окружение ежемесячно переводит миллионы долларов на иностранные счета. Примечательно, что до этого газета опубликовала серию материалов, изобличающих СБУ. Эксперты отмечают, что материалы могут стать началом масштабной информационной кампании по развенчанию положительного образа Зеленского и его окружения. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

      Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

