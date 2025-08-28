  • Новость часаПесни Шамана, Майданова и Газманова внесли в школьную программу
    Чем опасен запрет на исполнение песен иноагентов
    Суд назначил штраф Яндексу за отказ открыть доступ ФСБ к «Алисе»
    Финские ВВС решили отказаться от свастики на знаменах подразделений
    Патриарх Кирилл рассказал, что мог не стать священником
    В Подмосковье выявили пассажира с подозрением на лихорадку денге
    ЕС вызвал российского дипломата после взрывов в Киеве у миссии Евросоюза
    Путин заявил о смещении центра мировой торговли в Азию
    Венгрия ввела санкции против офицера ВСУ из-за атаки на «Дружбу»
    В состав ВМФ приняты три новых боевых корабля
    Тимофей Бордачёв Откуда у Трампа страсть к Нобелю

    Сможет Трамп, выражаясь вульгарно, прогнуть норвежцев на "нобелевку" или нет? Нобелевская премия мира – это актив Запада в мировой политике, и поэтому так увлекательно выглядит схватка за него.

    Сергей Лебедев Россия общается с талибами вынужденно, но эффективно

    В отношении «Талибана» российское внешнеполитическое руководство занимает прагматичную позицию, не питая никаких иллюзий и ожидая дальнейшей эволюции движения в сторону современного правительства.

    Борис Джерелиевский Какой будет война после войны

    Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.

    28 августа 2025, 17:17

    Запад отказался от «майданов» в постсоветских странах

    Политологи назвали основные способы вмешательства ЕС в выборы Молдавии, Армении и Грузии

    Запад отказался от «майданов» в постсоветских странах
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Олег Исайченко

    ЕС оказывает прямое давление на Молдавию, Грузию и Армению с целью вмешательства в выборы и приведения к власти угодных Брюсселю кандидатов. Кроме того, Европа использует подкуп элит и оказывает давление на политиков, стремящихся сохранить суверенитет своих стран, рассказали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему «Как Запад вмешивается в выборы: новые методы давления на суверенитет».

    «Запад меняет подходы к влиянию на выборы в постсоветских странах, переходя от «мягкой силы» к подрыву их независимости и прямому воздействию на элиты. Вместо прежних «майданов» используются подкуп через НКО, кредиты, взятки и обещания европейской интеграции», – отметил Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве России.

    Таким образом, независимость стран постсоветского пространства находится под давлением. Это наглядно демонстрирует ситуация с Молдавией, где к празднованию Дня независимости страны внезапно присоединились президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Польши Дональд Туск.

    Обращает на себя внимание и расширение присутствия НАТО в Молдавии, что также является частью электоральных программ, рассчитанных на формирование нужного общественного мнения. А чтобы оно было подкреплено в день выборов, режим Майи Санду «хитрит» с количеством зарубежных избирательных участников и ограничивает права пророссийских избирателей.

    «В частности, около 267 тыс. избирателей Молдавии сейчас проживают в Приднестровье, и для них откроют лишь 12 участков. Для сравнения, в Италии при 250 тыс. избирателей будет открыто 70 участков, а в России на 300 тыс. молдавских избирателей – всего 2 участка. Это циничное игнорирование демократии, которой когда-то кичился Евросоюз», – сказал эксперт.

    В целом же вмешательство в выборы – это инструмент долгосрочной политики ЕС по внутренней консолидации против неевропейских стран, заметил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры. «У ряда государств на постсоветском пространстве нет достаточного количества системных предохранителей от влияния извне», – подчеркнул он.

    По словам спикера, ЕС использует пять инструментов для вмешательства. «Первый – финансовое давление, угрозы санкций. Второй – воздействие на электоральную инфраструктуру, попытки продавливания изменений в избирательное законодательство. Третий – контроль за неправительственными организациями. Четвертый – работа с местными сообществами. Пятый – финансирование СМИ и медийных цифровых платформ», – перечислил он.

    На этом фоне в Армении влияние на избирательные процессы осуществляется через финансирование НКО, дипломатию, экономику, избирательные технологии, а также вопросы заключения мирного договора с Баку, напомнил Алексей Мартынов, доцент Финансового университета при правительстве России. Он добавил, что в республике сформировалась целая отрасль – грантовая экономика.

    «Но, несмотря на сложный дискурс в двусторонних отношениях, Армения остается одним из ключевых союзников России и участником таких интеграционных проектов как ЕАЭС и ОДКБ, что демонстрирует визит Никола Пашиняна в Москву в конце сентября. Однако тревога в связи с попытками внешнего влияния на волеизъявление армянских граждан в преддверии выборов сохраняется и будет только нарастать», – сказал Мартынов.

    Параллельно с этим влияние и давление оказывается и на политиков Армении, Грузии и Молдавии, особенно в том случае, если кто-то публично проявляет нелояльность Брюсселю и стремится сохранить право своего народа на суверенитет.

    При этом Европа хоть и пытается влиять на выборы в постсоветских странах, но при этом сама испытывает массу проблем, подчеркнул Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России.

    Он напомнил, что официальный Берлин пытается «пришить» статус экстремистской партии «Альтернатива для Германии», во Франции против Марин Ле Пен выдвинуты спорные обвинения, а ситуация в Италии жестко контролируется через обязательства по госдолгу. «Поэтому никакой демократии, которую ЕС хотел нести миру, в самой Европе в помине нет», – заключил Селезнев.

    27 августа 2025, 10:25 • Новости дня
    Захарова обвинила Запад в оплате «индульгенции» для Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба», заявив, что западные страны предоставили Владимиру Зеленскому своеобразную «индульгенцию» на свои же деньги.

    Западные страны предоставили Владимиру Зеленскому своего рода индульгенцию, причем оплатили ее из собственных средств, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба», передает радио Sputnik.

    Захарова отметила, что западные страны, по ее словам, не борются с причинами преступлений, а легализуют их, надеясь таким образом уменьшить количество подобных случаев.

    «Зеленскому выписали вот такую индульгенцию. Только пошли еще дальше в этой логике. Они ему выписали эту индульгенцию не на его деньги. Они эту индульгенцию еще выписали как бы даже на свои [деньги]», – сказала Захарова.

    По словам представителя МИД, за эту «индульгенцию», находящуюся вне правового поля, Зеленский якобы расплатился жизнями украинцев. Захарова считает, что обсуждать ответственность Зеленского бессмысленно, а объяснять ситуацию необходимо мировому сообществу, а также тем, кто поставляет ему оружие и финансовые средства.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет добиться членства в Евросоюзе с помощью шантажа, взрывов и угроз.

    Владимир Зеленский отметил, что будущее нефтепровода «Дружба» зависит от позиции Венгрии.

    Глава МИД Венгрии Петер Сияйрто считал маловероятным, что удары по нефтепроводу «Дружба» осуществлялись без согласования между Киевом и руководством Евросоюза.

    Венгрия и Словакия призвали Еврокомиссию заставить Украину прекратить удары по трубопроводу «Дружба».

    26 августа 2025, 15:02 • Новости дня
    Грузия пригрозила Западу обнародовать записи переговоров об открытии «второго фронта»

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Грузия в случае продолжения ее шантажа пригрозила обнародовать доказательства требований Запада открыть «второй фронт» против России, которые выдвигались после начала СВО, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Существуют соответствующие доказательства, которые при необходимости будут обнародованы», – заявил журналистам мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе.

    «В кабинете тогдашнего премьер-министра (Ираклия Гарибашвили) были прямые угрозы, шантаж и оскорбления, чтобы мы открыли «второй фронт». Нам обещали помочь во всем, обеспечить соответствующей техникой и так далее. Есть доказательства всего этого, и если понадобится, обязательно будем действовать», – сказал он.

    При этом Каха Каладзе подчеркнул, что, «исходя из интересов страны, лучше все останется, как есть».

    По его словам, европейская бюрократия, которая грозит Грузии отменить «безвиз», «поступает по отношению к Грузии, самой лучшей из всех стран-кандидатов на вступление в ЕС, несправедливо».

    «Откроете с нами переговоры о вступлении в Евросоюз? Сегодня же мы готовы! Хотите принять нас в Евросоюз? Мы готовы!», – так ответил столичный градоначальник на упреки Брюсселя в «отступлении от евроатлантического курса».

    Он считает, что европейская бюрократия «шантажирует вопросом «безвиза» Грузию».

    «Проиграете, потому что ваша местная агентура обречена на поражение – она радикальная, она – зло», – сказал Каха Каладзе.

    По его словам, все последние критические резолюции и заявления европейских чиновников по отношению к Грузии «основаны на лжи».

    «Мы, конечно же, хотим либеральный визовой режим, но не отступим от защиты национальных интересов Грузии», – сказал Каха Каладзе.

    Брюссель, в частности, требует от Тбилиси отменить законы о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России) и прозрачности иностранного финансирования.

    Ранее грузинские СМИ назвали имя американца, ответственного за осенние акции протеста.

    28 августа 2025, 12:34 • Видео
    Зеленский решил пощадить детей

    Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    27 августа 2025, 14:54 • Новости дня
    Пранкеры раскрыли откровения Пауэр о финансировании Молдавии США

    В разговоре с пранкерами Пауэр признала расходы США на поддержку Молдавии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время разговора с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) бывший посол США в ООН и экс-глава USAID Саманта Пауэр рассказала о десятках миллионов долларов, направленных США на поддержку власти Майи Санду в Молдавии.

    Российские пранкеры Вован и Лексус опубликовали в своем Telegram-канале фрагмент разговора с экс-послом США в ООН и бывшей главой USAID Самантой Пауэр.

    В ходе беседы Пауэр признала, что США ежегодно тратят десятки миллионов долларов на поддержку так называемого демократического режима в Молдавии, отметив, что эти средства выделяются на длительный срок, даже больше, чем на Украине.

    Она назвала это «светлым моментом демократии» и подчеркнула роль президента Майи Санду, которая получала значительную американскую помощь.

    Пауэр выразила опасения по поводу возможного влияния президента США Дональда Трампа на ситуацию в Молдавии и рекомендовала европейским лидерам, в частности, президенту Франции Эммануэлю Макрону и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, активнее участвовать в поддержке Кишинева.

    «Пока Трамп не вмешивается в дела Молдавии, Европа становится гораздо важнее», – заявила она в разговоре с пранкерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампредседателя фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Германии Йохан Вадефуль в разговоре с Вованом и Лексусом заявил, что отправка немецкого военного контингента на Украину невозможна из-за сложных юридических процедур и отсутствия общественной поддержки.

    28 августа 2025, 07:19 • Новости дня
    dikGAZETE: Санду планирует отправить наемников из Молдавии на Украину
    dikGAZETE: Санду планирует отправить наемников из Молдавии на Украину
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В документальной переписке парламента Молдавии 2025 года якобы раскрываются намерения молдавского президента Майи Санду отправить наемных боевиков для участия в боевых действиях на Украине, сообщает турецкое издание dikGAZETE.

    Недавно опубликованная в Сети утечка переписки парламента Молдавии за 2025 год содержит планы президента страны Майи Санду, передает РИА «Новости» со ссылкой на dikGAZETE.

    Согласно этим данным, Санду намерена отправить 700 наемников для поддержки вооруженных сил Украины, если ее партия победит на предстоящих парламентских выборах.

    Уточняется, что во время саммита ЕС – Молдавия в июле текущего года Санду пообещала Евросоюзу направить группу добровольцев на Украину, если одержит победу на выборах.

    В документах, приобщенных к переписке, содержится информация о гражданах Молдавии, уже принимающих участие в конфликте на Украине. Эти материалы якобы указывают на существование программ по вербовке и отправке добровольцев с территории Молдавии.

    Напомним, в июне украинский транспортный вертолет Ка-32, следовавший из Маркулешт в Румынию, совершил вынужденную посадку в Молдавии. Минобороны Молдавии в 2024 году опровергало сообщения о размещении F-16 для Украины на военном аэродроме молдавской армии.

    28 августа 2025, 05:22 • Новости дня
    Будапешт оспорил решение ЕС использовать активы России в пользу Украины
    Будапешт оспорил решение ЕС использовать активы России в пользу Украины
    @ REUTERS

    Tекст: Ирма Каплан

    Венгерское правительство оспорило решение о выплате миллиардов евро в качестве помощи Украине: Венгрия подала иск в Суд общей юрисдикции в Люксембурге против Совета Евросоюза и Европейского фонда мира (ЕФМ).

    Иск был подан в июле, а дело было принято к рассмотрению судебным органом ЕС в понедельник, 25 августа.

    «Правительство Венгрии возражает против решения Совета, принятого в мае 2024 года, и решения о реализации ЕФМ от февраля 2025 года, которое предусматривает направление 99,7% чистой прибыли от управления замороженными российскими активами в ЕФМ, обеспечивая постоянный источник 3-5 млрд евро в год для военной поддержки Украины», – пишет газета Magyar Nemzet.

    Хотя ЕФМ уже выплатил Киеву более 11 млрд евро, судебный процесс может затянуться на годы, и в течение этого времени выплаты могут продолжаться через другой инструмент в соответствии с оспариваемым решением.

    Однако решение суда может создать прецедент, защищая право вето.

    Напомним, Киев с начала года получил свыше 10 млрд евро от доходов, полученных Евросоюзом от замороженных российских государственных средств. Еврокомиссия не подтверждает, что будущее замороженных российских активов станет темой ближайшего онлайн-саммита лидеров ЕС, генсека НАТО и президента США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бельгийский премьер Барт Де Вевер заявил о рисках международных последствий и юридической сложности конфискации суверенных активов России в Европе.

    26 августа 2025, 04:25 • Новости дня
    Орбан: Украина не добьется членства в ЕС с помощью шантажа, взрывов и угроз
    Орбан: Украина не добьется членства в ЕС с помощью шантажа, взрывов и угроз
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Владимир Зеленский открыто угрожал Венгрии, его слова не останутся без последствий, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, комментируя ситуацию вокруг ударов ВСУ по нефтепроводу «Дружба».

    «Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признал, что они наносят удары по трубопроводу «Дружба», потому что мы не поддерживаем их вступление в Евросоюз», – приводит слова Орбана ТАСС.

    Орбан считает, что действия Киева доказывают правильность позиции Венгрии. Глава правительства Венгрии подчеркнул, что Киев не сможет добиться членства в Евросоюзе «с помощью шантажа, взрывов и угроз». Орбан также отметил, что «слова Зеленского не останутся без последствий».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт между Венгрией и Украиной длится уже несколько лет. Обострение противостояния связано с ударами ВСУ по нефтепроводу «Дружба», по которому российская нефть поступает в Венгрию и Словакию. Руководство Венгрии считает атаки угрозой энергетической безопасности страны и нарушением суверенных прав.

    Зеленский, отвечая на вопрос о том, повлияли ли удары по нефтепроводу на позицию Орбана по вступлению Украины в Евросоюз, заявил: «Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой «Дружбы» зависит от Венгрии».

    26 августа 2025, 08:49 • Новости дня
    Чехия потребовала ограничить передвижение российских дипломатов

    МИД Чехии предложил запретить российским дипломатам передвижение в Шенгенской зоне

    Чехия потребовала ограничить передвижение российских дипломатов
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Возможные ограничения для российских дипломатов могут стать частью 19-го пакета санкций Евросоюза, инициатива обсуждается на уровне министров, заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.

    По его словам, Евросоюз может включить в 19-й пакет санкций против России запрет на свободное передвижение российских дипломатов внутри Шенгенской зоны, передает ТАСС.

    Липавский заявил, что продолжит настаивать на этом ограничении. По его словам, «это ненужное преимущество» для российских представителей.

    Politico пишет, что ограничения на покупку российских энергоресурсов в новый пакет, скорее всего, не войдут. Журналисты отмечают: внимание Евросоюза сосредоточено на так называемом «теневом флоте» и компаниях, которые, по оценке Запада, помогают России обходить действующие ограничения.

    Эксперты считают, что влияние новых санкций на экспорт российской нефти будет незначительным. Аналитик компании ICIS Аджай Пармар подчеркнул, что в 19-м пакете, вероятно, не будет существенных новых ограничений против российской нефти, поскольку «возможности для дальнейших санкций невелики».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польский политик заявил о фрагментации Шенгенской зоны на фоне миграционного давления. Посольство Болгарии исключило ужесточение виз для граждан России из-за ситуации в Шенгенской зоне. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан назвал Шенгенскую зону «мертвой» из-за протестов в Евросоюзе против наплыва мигрантов.

    25 августа 2025, 17:46 • Новости дня
    Мерц предложил выдвинуть фон дер Ляйен президентом Германии в 2027 году
    Мерц предложил выдвинуть фон дер Ляйен президентом Германии в 2027 году
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Внутри Христианско-демократического союза обсуждали возможность предложить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен кандидатом на пост президента Германии в 2027 году.

    О планах лидера ХДС Фридриха Мерца рассмотреть кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост президента Германии в 2027 году сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на источники в правительственных кругах, передает ТАСС.

    Издание отмечает, что если фон дер Ляйен покинет пост главы Еврокомиссии ради немецкого президентства, Германия может потерять влияние в Европейском союзе, однако ХДС станет первой партией, выдвинувшей женщину-канцлера и женщину-президента.

    Также, по мнению журнала, для самой фон дер Ляйен президентство стало бы достойным завершением политической карьеры. 24 августа Мерц на дне открытых дверей в правительстве ФРГ отметил, что считает возможным избрание женщины президентом страны.

    Действующий президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер завершит свой второй срок в марте 2027 года. В стране президент выполняет в основном представительские функции, а исполнительная власть принадлежит канцлеру и правительству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Европарламента большинством голосов не поддержали инициативу по выражению недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

    Поддержка вотума недоверия оказалась почти вдвое выше ожиданий сторонников инициативы и вызвала резонанс в европейских столицах.

    28 августа 2025, 12:16 • Новости дня
    Экономист объяснил иск Венгрии против Совета ЕС из-за российских активов

    Экономист Лизан: Венгрия иском против ЕС пытается добиться гарантий для «Дружбы»

    Экономист объяснил иск Венгрии против Совета ЕС из-за российских активов
    @ Dwight79 (CC BY-SA 3.0)

    Tекст: Анастасия Куликова

    Цель инициированного Будапештом судебного разбирательства сводится к тому, чтобы заблокировать канал помощи Киеву со стороны Европы. Суд вряд ли встанет на сторону Венгрии, но, тем не менее, власти республики могут, например, «выбить» гарантии для нефтепровода «Дружба», сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Венгрия начала судиться с ЕС из-за помощи Украине с замороженных доходов России.

    «Венгрия изначально придерживалась прагматичного курса в отношениях с Россией и скептически относилась к Украине. Венгерские политики видят, что Дональд Трамп из того же лагеря, и это убеждает их в собственной правоте, а также подогревает ценностный компонент противостояния», – отметил политолог и экономист Иван Лизан.

    По его мнению, цель судебного разбирательства Будапешта сводится к тому, чтобы заблокировать канал помощи Киеву со стороны Европы. «Известно, что иск был подан в июле – то есть до атак ВСУ по нефтепроводу «Дружба». Поэтому не стоит увязывать два этих события. Тем не менее, нужно помнить, что причин относиться к украинскому руководству плохо у Венгрии было достаточно и до этого», – добавил собеседник, упомянув, в частности, ущемление прав закарпатских венгров.

    Лизан допускает, что сейчас Будапешт попытается использовать иск как инструмент для достижения своих целей. «Возможно, венгерские власти постараются получить со стороны Евросоюза и Украины гарантии по нефтепроводу. Если их требования будут выполнены, то, скорее всего, иск отзовут», – рассуждает аналитик.

    Если же разбирательства продолжатся, то вряд ли суд встанет на сторону Венгрии и «подорвет все усилия Европы по борьбе против России», отметил эксперт. При этом Будапешт при таком сценарии может столкнуться с рядом последствий. Среди возможных – заморозка средств из Фонда сбалансированного развития ЕС, а также «пакости» со стороны ВСУ, считает Лизан.

    Инициированное восточноевропейской страной дело напрямую затрагивает российские интересы, «поскольку касается нашего имущества и активов, которые не только неправомерно удерживаются в ЕС, но и используются в нарушение международного права для финансирования войны», указал вице-спикер Совфеда Константин Косачев. «Но Венгрия не выступает адвокатом России. У нее есть свои причины бороться с этим воровским шабашем», – подчеркнул он в своем Telegram-канале.

    Парламентарий указал: решения люксембургского суда в правовой системе ЕС имеют обязательный характер. «Неизбежно суду придется разбираться и с нарушением консенсуса, и со статусом российских активов, балансируя между правосудием и этой самой «общей внешней политикой и политикой безопасности». Никаких иллюзий не питаем, но искренне хочется пожелать Венгрии победы в отстаивании права, которое столь последовательно попирает Евросоюз, подменяя его сами знаете чем», – заключил Косачев.

    Напомним, Венгрия подала иск против Совета Евросоюза и Европейского фонда мира (EPF). Внимание на это обратило издание Portfolio. По информации СМИ, иск, который Будапешт направил еще в июле, на этой неделе был принят к рассмотрению судом ЕС. Он касается решения Евросовета от мая 2024 года и протокола управляющего комитета EPF от февраля 2025 года.

    Евросовет решил, что почти все поступления от налогообложения доходов с замороженных российских активов будут направлены в Европейский фонд мира, из которого затем компенсируются расходы на военную помощь Киеву. Венгрия заявляет, что это решение принято без учета ее мнения и нарушает процедуры согласования.

    «При принятии оспариваемого решения комитет EPF нарушил вышеупомянутые положения, указав в своем решении, что Венгрия, якобы не являясь «государством, делающим взносы», не могла участвовать в голосовании и, как следствие, ее голос был проигнорирован», – цитирует издание текст иска. Речь идет о трех–пяти миллиардах евро в год, EPF уже перечислил Украине 11 млрд.

    Отмечается, что решение суда может иметь прецедентное значение. Если Венгрия выиграет дело, подобная процедура не сможет повториться и аналогичные голосования в Совете ЕС должны будут рассматриваться индивидуально. Однако, если Будапешт проиграет, это приведет к тому, что вето Венгрии подобным способом будут обходить и в дальнейшем.

    26 августа 2025, 16:47 • Новости дня
    Эксперт: НАТО откажется защищать Венгрию от ударов ВСУ по «Дружбе»

    Военный эксперт Анпилогов: Страны НАТО спишут на «военную необходимость» удары ВСУ по «Дружбе»

    Эксперт: НАТО откажется защищать Венгрию от ударов ВСУ по «Дружбе»
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Удары Украины по нефтепроводу «Дружба» блокируют поставки энергоносителей в Венгрию и Словакию – страны НАТО. С одной стороны, это может рассматриваться как casus belli. Но, с другой стороны, это не приведет к активизации пятой статьи устава Североатлантического альянса, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Будапешт приравнял атаки на нефтепровод к нападению на Венгрию.

    «В вопросе приравнивания ударов ВСУ по нефтепроводу «Дружба» к нападению на Венгрию и Словакию есть достаточно сложная коллизия международного права», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Украина своими действиями блокирует поставки важнейших энергоносителей в две страны НАТО. С одной стороны, это является casus belli – легитимным поводом для начала военных действий», – указал собеседник, сославшись на исторические прецеденты. Один из них – нападение Японии на Перл-Харбор, спровоцированное нефтяным эмбарго со стороны США.

    «С другой стороны, пятая статья устава НАТО не означает немедленного вовлечения всех стран-альянса в военный конфликт – даже если причиной к ней служит агрессия против члена блока. В ней речь идет о том, что государства начинают консультации по поводу ответных действий», – продолжил эксперт. По его мнению, если позиция венгерских властей будет сформулирована с апелляцией к пятой статье, то, скорее всего, она не найдет широкой поддержки.

    «Большая часть европейских стран Североатлантического альянса выскажутся достаточно обтекаемо и осторожно. Они не станут эскалировать ситуацию. Так же поступит, вероятно, и Дональд Трамп, у которого сложились теплые отношения с Виктором Орбаном. Глава Белого дома хотя и был разозлен ударами по трубопроводу, но все же не заинтересован вступать в конфликты в Европе», – детализировал Анпилогов.

    В этой связи он напомнил об инциденте, случившемся в ноябре 2022 года. Тогда украинская ракета ПВО упала в польском Пшеводуве, в результате погибли два человека. Блок все равно возложил ответственность на Россию, поскольку действия Москвы якобы стали причиной произошедшего.

    Риторика стран-членов НАТО – в случае инициации Венгрией консультаций – останется прежней: Киев якобы в силу военных форс-мажоров не может полностью гарантировать безопасность транзита, полагает аналитик. По его мнению, этим же объясняется, почему Украина наносит удары по нефтепроводу на территории России, а не перекрывает вентиль в Бродах.

    «Украинскому руководству выгоднее списывать свои действия на некую военную необходимость и выдавать атаки по «Дружбе» за попытки нанести ущерб России. Сознательная остановка офисом Зеленского транзита дала бы Венгрии и Словакии козыри и повод обратиться в международный арбитраж», – пояснил специалист, добавив, что в этом случае Киеву грозили бы санкции.

    На этом фоне осознание того, что Украина – это страна-террорист, выходит на международный уровень. «Для Запада выгодно выставлять украинское руководство максимально неуправляемой силой для того, чтобы иметь возможность продолжать оказывать влияние на Россию. Нынешний этап конфликта приближается к своему логическому завершению: ВСУ теряют возможность к организованному военному сопротивлению, а для продолжения эскалации будет выбран крен в сторону террористических действий», – считает Анпилогов.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. По его мнению, заявлениями о равносильности ударов по «Дружбе» нападению Украины на Венгрию и Словакию «Зеленского с его Сибигой не пронять». «Они отлично осознают, что за ними стоит коллективный Евро-Швондер, который не даст в обиду своего «песика». И более того, сам имеет зуб на «профессора», – написал он в Telegram-канале, проведя аналогии с героями произведения Михаила Булгакова «Собачье сердце».

    «Орбану бы созвать натовский домком, поставить вопрос перед ним о поведении Шарика и о наказании за то, что гадит под дверью. Но премьер Венгрии тоже понимает, что никаких шансов на домкоме у него нет», – отметил Коц. «Понятно, что не применят, но вот еще один пунктик к дезавуированию пятой статьи, которое медленно идет уже давно», – добавляет политолог Александр Носович в своем Telegram-канале.

    Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сравнил удары по нефтепроводу «Дружба» с нападением на Будапешт и Братиславу. «Эти атаки направлены против Венгрии и Словакии. Эти атаки наносят ущерб Венгрии и Словакии, они не имеют никакого отношения к России», – сказал он.

    Таким образом Киев при поддержке Брюсселя, который хранит молчание по поводу нападений на нефтепровод, пытается оказать давление на Будапешт, добавил глава МИД. По словам Сийярто, это нужно, чтобы заставить Венгрию поменять позицию на противоположную в отношении конфликта на Украине и ее вступления в Евросоюз.

    Он подчеркнул, что подобная позиция идет вразрез с интересами венгерской стороны и выгодна только Украине. Министр также заявил, что Владимир Зеленский «открыто, грубо и бесстыдно угрожал Венгрии». «Зеленский ясно дал понять, что если Венгрия не займет проукраинскую позицию, они продолжат атаковать нефтепровод «Дружба», который имеет важное значение для энергетической безопасности Венгрии», – указал Сийярто.

    Речь идет о выступлении Зеленского на пресс-конференции. Тогда журналисты его спросили, усилили ли последние атаки на трубопровод шансы Украины на снятие Будапештом вето на вступление Киева в Евросоюз. «Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование «Дружбы» зависит от позиции Венгрии», – ответил Зеленский.

    Эти слова Сийярто счел угрозами и заявил, что Будапешт «решительно отвергает» их. После этого глава МИД Украины Андрей Сибига «попросил не указывать» Киеву. «Я отвечу в стиле Венгрии. Вам не нужно говорить Зеленскому, что делать и говорить. Энергетическая безопасность Венгрии в ваших руках. Диверсифицируйте поставки энергоресурсов, как и вся остальная Европа», – написал Сибига на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Политолог Владимир Корнилов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД спрогнозировал, что Будапешт обратит внимание США на хамство Зеленского и украинских чиновников. Напомним, на прошлой неделе ВСУ нанесли удары беспилотниками и РСЗО HIMARS по линейной производственно-диспетчерской станции Унеча нефтепровода «Дружба» в Брянской области, по которой энергоносители идут в Европу. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие цели преследует Киев.

    На этом фоне Сийярто также вспомнил о «Северных потоках». По его мнению, диверсия на газопроводах осенью 2022 года имеет все признаки государственного терроризма. Так он прокомментировал задержание в Италии гражданина Украины, подозреваемого в причастности к взрыву газовой магистрали. «Если террористический акт осуществляется государственными средствами и при поддержке государства, то это государственный терроризм. Это похоже на государственный терроризм», – подчеркнул министр.

    28 августа 2025, 14:22 • Новости дня
    Еврокомиссия признала нефтепровод «Дружба» важным объектом для энергобезопасности ЕС
    Еврокомиссия признала нефтепровод «Дружба» важным объектом для энергобезопасности ЕС
    @ Patrick Pleul/DPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Еврокомиссия считает нефтепровод «Дружба» важным объектом для энергобезопасности Европейского союза, однако ороганизация отказалась прямо призвать Украину воздержаться от атак на его инфраструктуру.

    Представитель Еврокомиссии Эва Хрцинова заявила: «Еврокомиссия находится в контакте с украинской стороной и призывает все стороны конфликта обеспечить безопасность объектов критической инфраструктуры», передает ТАСС.

    Она также подчеркнула, что нефтепровод «Дружба» остается значимым для энергосистемы Евросоюза.

    При этом, по оценкам Еврокомиссии, удары по трубопроводу не оказали влияния на энергобезопасность ЕС.

    Ранее власти Венгрии приняли решение ограничить въезд в Шенгенскую зону для офицера ВСУ, связанного с атакой на нефтепровод «Дружба». Венгрия рассматривала варианты ответа на удар по нефтепроводу «Дружба» со стороны Киева.

    Будапешт потребовал от Еврокомиссии и Киева исполнения обязательств по обеспечению безопасных поставок нефти по «Дружбе».

    28 августа 2025, 14:27 • Новости дня
    ЕС вызвал российского дипломата после взрывов в Киеве у миссии Евросоюза

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз вызвал российского дипломата после повреждения здания своей миссии в Киеве, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    Европейский союз вызвал российского дипломата после повреждения здания своей миссии в Киеве, передает ТАСС. Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас написала в соцсети X: «В ответ мы вызываем российского посла в Брюсселе».

    По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ночью в 50 метрах от миссии ЕС произошли два взрыва, жертв не было. Еврокомиссар по урегулированию кризисов Аджа Лябиб сообщила, что в здании выбиты стекла и осыпался потолок.

    Миссия ЕС расположена в офисном здании рядом с крупным депо Укржелдороги, перевозящей также вооружения из стран Евросоюза. По данным украинских соцсетей, взрывы произошли непосредственно в депо, где фиксировалась активность ПВО.

    Ранее смог накрыл Киев после серии взрывов и пожаров.

    Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Киеве и подконтрольном Киеву Запорожье.

    27 августа 2025, 23:40 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о попытках ЕС ввести вторичные санкции против России

    Bloomberg сообщило о попытках ЕС ввести вторичные санкции против России

    Tекст: Ирма Каплан

    Европейский союз рассматривает возможность введения дополнительных санкций, чтобы помешать третьим странам помогать России обходить существующие карательные меры.

    «Министры иностранных дел ЕС встретятся, чтобы обсудить возможные варианты, в том числе использование инструмента для предотвращения обхода санкций, который может запретить экспорт определенных товаров в третьи страны, способствующих обходу санкций», – передает Bloomberg.

    Министры также рассматривают вопрос о дальнейших рестрикциях в отношении российского нефтегазового и финансового секторов, а также об ограничениях на импорт и экспорт российских товаров.

    Агентство напоминает, что ЕС работает над 19-м пакетом санкций, который пока направлен против так называемых на Западе похитителей украинских детей, и этот вопрос вызвал резонанс у президента США Дональда Трампа, когда он в последний раз встречался с европейскими лидерами в Белом доме.

    Министры иностранных дел ЕС встретятся в Копенгагене позже на этой неделе и, как ожидается, обсудят ряд вариантов, сообщили источники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Чехии предложил запретить российским дипломатам передвигаться по Шенгенской зоне. Евросоюз обсудит новые способы использования доходов от замороженных российских активов. При этом газета Politico сообщила о творческом кризисе ЕС по санкциям против России.

    26 августа 2025, 14:52 • Новости дня
    Посольство России обвинило власти Молдавии в блокировке консульства
    Посольство России обвинило власти Молдавии в блокировке консульства
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Диппредставительство России заявило о длительных задержках в выдаче документов из-за действий молдавских властей, препятствующих доставке дипломатической почты уже несколько месяцев.

    Российское посольство в Молдавии обвинило Кишинев в безосновательном блокировании работы консульского отдела и дипломатической почты, передает ТАСС.

    Представители дипмиссии сообщили о большом количестве обращений от граждан, столкнувшихся с задержками при оформлении документов и получении других консульских услуг.

    В заявлении подчеркнули, что «единственным источником данной проблемы выступает молдавская сторона, которая уже несколько месяцев безосновательно препятствует доставке соответствующих бланков дипломатической почтой нашего государства». Российское посольство считает подобные действия очередным недружественным шагом официального Кишинева.

    Отмечается, что задержки в работе консульства затрагивают интересы значительного числа россиян, проживающих в Молдавии или временно находящихся на ее территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Молдавии Майя Санду заявила о якобы готовящемся «вмешательстве России» в парламентские выборы.

    26 августа 2025, 11:40 • Новости дня
    Долгов осудил Чехию за идею ограничений для российских дипломатов

    Дипломат Долгов: Чехия идет по пути разрушения международной дипломатии

    Долгов осудил Чехию за идею ограничений для российских дипломатов
    @ REUTERS/Wolfgang Rattay

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Чешская инициатива ограничить передвижение сотрудников диппредставительств России способствует разрушению международной дипломатической архитектуры. Кроме того, эта идея прямо нарушает Венскую конвенцию от 1964 года, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее Прага связала рост числа диверсий в Европе с работой российских дипломатов.

    «Чешская инициатива прямо противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях, вступившей в силу в 1964 году и являющейся одним из осевых документов международной дипломатии», – подчеркнул Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Намерение Праги ограничить передвижение наших дипломатов можно трактовать как желание идти по пути разрушения международной дипломатии. Кроме того, такие инициативы похожи на стремление Чехии вообще заморозить дипотношения с Россией – если не де-юре, то де-факто», – допустил собеседник. По его словам, ограничения для российских дипломатов в Шенгенской зоне могут быть реализованы в различных формах, отличных от той, на которой настаивают чешские власти.

    «В бытность моей работы в Нью-Йорке сотрудникам российского диппредставительства разрешалось свободно перемещаться в 25-мильной зоне вокруг посольства. Перед тем, как ее покинуть, мы отправляли нотификацию в управление иностранных представительств Госдепа с описанием маршрута и места назначения. Возможно, что-то подобное Европа введет для россиян», – указал он.

    «Безусловно, технически это затруднит работу наших дипломатов в Европе. Впрочем, сейчас их деятельность стараниями Брюсселя сведена к минимуму. Тем не менее, думаю, Москва уже прорабатывает возможные ответные меры на действия чехов», – продолжил спикер.

    Ранее стало известно, что Прага продвигает на уровне Евросоюза введение ограничений на передвижение сотрудников российских диппредставительств и их семей. По словам главы МИД Чехии Яна Липавского, идея состоит в том, чтобы россияне получали визы и виды на жительство, позволяющие им перемещаться только в стране пребывания.

    «Мы хотим пресечь деятельность агентов российских спецслужб, работающих под дипломатическим прикрытием. Рост числа диверсий в Европе в последние месяцы доказывает, что инициатива отвечает интересам безопасности», – приводит слова главы чешского внешнеполитического ведомства Czech Radio (заблокировано в России). Возможные ограничения могут войти в 19-й пакет санкций ЕС.

    Ранее Польша ввела ограничения на передвижение российских дипломатов. С 1 июня 2024 года они ограничиваются территорией консульского округа. Каждая поездка за пределы этой зоны требует согласия МИД, сообщает РИА «Новости». Вместе с тем, сообщалось, что ЕС столкнулся со сложностями при подготовке нового пакета антироссийских санкций, уделяя внимание ограниченным возможностям и сомнениям в эффективности дальнейших мер.

    Тарифный удар Трампа толкает Индию к жесткому выбору

    Индия и Китай вынуждены зарыть топор войны и объединиться перед американской угрозой. Введенные Дональдом Трампом пошлины против Индии из-за покупки российской нефти еще сильнее в этом убеждают. Почему Дели так тяжело отказаться от США в пользу Китая с экономической точки зрения? Подробности

    Грузия пригрозила Западу правдой о «втором фронте»

    Генсек правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси и главный кандидат на этот же пост на осенних выборах Каха Каладзе пригрозил Западу правдой. Если не прекратится шантаж, Грузия обнародует доказательства попыток принудить ее к открытию «второго фронта» против России. Кое-что об этих попытках и жесткой игре Запада известно уже сейчас. Подробности

    Чем опасен запрет на исполнение песен иноагентов

    Крымские законодатели рекомендовали местным властям запретить воспроизведение на уличных площадках песен и иных произведений иноагентов. Также они подготовили обращение в Госдуму с инициативой ввести аналогичный запрет на всей территории России. Дискуссии по этому вопросу продолжаются на разных уровнях, но единого мнения пока не сформировано. Более того, ситуация усложняется, когда речь идет о популярных песнях и фильмах, содержащих музыку, любимую многими. Подробности

    США подталкивают Индию к России и Китаю

    США повысили пошлины на импорт из Индии. Совокупная ставка достигла 50%, что стало одним из самых высоких показателей в рамках торговой войны Дональда Трампа. Западные СМИ называют решение американских властей «наказанием» Нью-Дели за покупку российской нефти. Эксперты же считают, что Белый дом использует это как повод, мотивы Вашингтона же более обширны и связаны с американо-индийскими отношениями. Чего добиваются Штаты и с какими последствиями в итоге столкнутся? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

