МИД дал оценку протестам в Белоруссии

Власти Белоруссии после проведения президентских выборов, несмотря на попытки отдельных сил организовать протесты, смогли не допустить опасной эскалации ситуации, заявили в МИД России по итогам выборов в Белоруссии.

«В Москве внимательно следили за развитием событий по ходу всей избирательной кампании в Белоруссии. Несмотря на попытки отдельных сил организовать масштабные протестные акции после завершения голосования, власти сумели не допустить опасной эскалации ситуации», – говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«К сожалению, не обошлось без инцидентов с освещавшими выборы российскими журналистами. Посольство России в Минске занимается каждым конкретным случаем. Призываем сотрудников отечественных СМИ при ведении профессиональной деятельности на территории Белоруссии полностью соблюдать ее законодательство. Хочется надеяться, что и белорусская сторона будет способствовать нормальной организации их работы», – подчеркнули в МИДе.

На ваш взгляд Кому вы симпатизируете больше в политическом противостоянии в Белоруссии? Лукашенко

Протестующим



В Москве также отметили, что исходят из того, что «в тесном взаимодействии компетентные российские и белорусские специалисты изучат все обстоятельства устроенной с участием третьих стран провокации с задержанием 29 июля в Белоруссии 33 граждан России».

«Рассчитываем, что в ближайшее время все они будут освобождены и смогут вернуться домой», – заявили в ведомстве.

В МИДе добавили, что «сделанный народом Белоруссии выбор позволит продолжить решение стоящих перед республикой задач и будет способствовать укреплению дружбы между нашими братскими странами».

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%.

Занявшая второе место на выборах президента Белоруссии Тихановская подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании по выборам главы государства. Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ.

При этом команда Тихановской решила, что она не будет участвовать в акциях протеста по итогам выборов, чтобы избежать возможных провокаций.

В понедельник руководители сразу нескольких российских СМИ, в том числе RT и Daily Storm, сообщили о задержании своих сотрудников в ходе беспорядков в Минске. Также стало известно о задержании военкора Семена Пегова, который выяснял судьбу 33 россиян в Минске. Освобождения военкора уже потребовали журналисты.

Позже корреспондент телеканала RT Константин Придыбайло сообщил, что Пегов находится в Центре изоляции правонарушителей в Минске.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дипломаты занимаются каждым конкретным случаем задержания, для Москвы это вопрос приоритетного внимания.