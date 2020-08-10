Игорь Димитриев: Семен Пегов выяснял судьбу 33 россиян в Минске

«Произошедшее с Пеговым – это оскорбление российской государственности, на которое необходимо дать четкий и ясный ответ», – заявил газете ВЗГЛЯД востоковед Игорь Димитриев, комментируя задержание в Белоруссии журналиста, автора проекта WarGonzo Семена Пегова.

«Я знал, что он собирается в Белоруссию. Из-за того, что он человек узнаваемый – он старался свою поездку не афишировать и не анонсировать в социальных сетях. И это понятно: Пегов – репортер, лихой военный корреспондент, который всегда попадает в самую горячую точку и ведет оттуда прямые эфиры», – рассказал востоковед и автор отраслевого телеграм-канала «Русский ориенталист» Игорь Димитриев.

«Он стал известным еще во времена Майдана в Киеве, когда вел прямые эфиры с самых жарких участков столкновений между «Беркутом» и протестующими. В этом заключается его стиль», – добавил собеседник.

«В последнее время Пегов запустил собственный проект WarGonzo и реализовал свой стиль, если можно так сказать, в качестве целого информационного ресурса. И вот неделю назад он мне говорил, что собирается поехать в Белоруссию. Правда, Семен не знал, сможет ли туда попасть, потому что перед выборами пересечение границ было осложнено», – добавил Димитриев.

«Главная цель поездки – выяснить судьбу 33 россиян, которых задержали под Минском. Он хотел узнать обстоятельства и детали этой истории. Видимо, у него были свои источники информации в Белоруссии, с которыми он не успел переговорить. Ну а вторая цель поездки – это освещение ситуации, связанной с выборами», – пояснил собеседник.

«Что касается фотографии, которая облетела весь мир – то на ней Семен находится, скорее всего, в полусознательном или бессознательном состоянии. Видимо, его очень жестко «принимали». Возможно, нанесли удар по голове, и его выключило. Сейчас с ним связи нет», – констатировал Димитриев.

По его словам, ситуация с Пеговым и другими задержанными гражданами России должна иметь дипломатические последствия.

«К 33 парням, которыми Минск шантажирует Москву, добавился еще один. Причем Пегов – системный человек, который точно не собирался свергать Лукашенко. Произошедшие с ним – это оскорбление российской государственности, на которое необходимо дать четкий и ясный ответ», – заключил Димитриев.

Ранее военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц опубликовал видео задержания в Минске своего коллеги, автора проекта WarGonzo журналиста Семена Пегова.

По данным Daily Storm, Пегов находился ночью в камере с корреспондентами Daily Storm Антоном Старковым и Дмитрием Ласенко, но потом его вывели. Военкору пригрозили избиением, где он сейчас, никто не знает.

Российские журналисты начали в Сети кампанию за освобождение коллеги.

«Белорусский ОМОН избил Семена Пегова!!! Лукашенко должен немедленно разобраться и власти Белоруссии обязаны выяснить и рассказать, что с Семеном!!!» – написал медиаменеджер Арам Габрелянов.

Его поддержала главред RT Маргарита Симоньян. «Я обращаюсь к правоохранителям Белоруссии и лично к президенту Лукашенко. В своей стране вы вольны наводить порядок, как вам угодно. Более того, этой ночью множество моих друзей и знакомых болело за вас. Но! Задерживать – еще и так жестко – журналистов, выполняющих свою работу, вы не имеете права. Если вы не хотите нажить себе врагов в лице и тех людей, кто поддерживал вас в эту судьбоносную ночь, немедленно отпустите Семена Пегова! Прямо сейчас мы должны знать, где находится наш коллега Семен, в каком он состоянии, оказывается ли ему медицинская помощь», – написала она.

Симоньян также потребовала освободить стрингеров Ruptly, освещавших события в Минске.

Отпустить Пегова призвал и журналист ВГТРК Андрей Медведев. «Брат, товарищ, геройский Семен Пегов задержан в Минске. Каким-то самым уродским, гнусным образом. Посольство, МИД обязательно должны сделать все, чтобы нашего коллегу немедленно отпустили. И остальных российских журналистов, задержанных накануне, тоже. Быть репортером – не преступление. Даже если кому-то не нравится, что ты говоришь и как ты думаешь», – написал Медведев.

Редакция Daily Storm также присоединилась к призыву освободить российских журналистов, задержанных в Белоруссии. «Нашим сотрудникам и их коллегам из других изданий очень нужна поддержка», – написали журналисты.

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%.