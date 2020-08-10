Стало известно местонахождение задержанного в Минске Семена Пегова

Корреспондент телеканала RT Константин Придыбайло сообщил, что российский военный корреспондент Семен Пегов находится в Центре изоляции правонарушителей в Минске.

«Я нашел Пегова … в Центре изоляции правонарушителей в Минске», – сообщил Придыбайло в Telegram.

В комментарии телеканалу RT он уточнил, что военкор находится в СИЗО на улице Окрестина.

«Приехал на Окрестина. Это, наверное, самый знаменитый изолятор, СИЗО. Здесь ИВС, целый комплекс зданий. И вот здесь очень много людей стоит. Конкретно эта очередь – люди стоят в окошко, чтобы узнать вообще, здесь их родные и близкие находятся, или нет. Остальные ожидают выпустят – не выпустят, здесь – не здесь», – заявил Придыбайло.

Ранее руководители сразу нескольких российских СМИ, в том числе RT и Daily Storm, сообщили о задержании своих сотрудников в ходе беспорядков в Минске. Также стало известно о задержании военкора Семена Пегова, который выяснял судьбу 33 россиян в Минске. Освобождения военкора уже потребовали журналисты.

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