Захарова отреагировала на задержание российских журналистов в Белоруссии

Москва ожидает, что власти Белоруссии отнесутся к работе журналистов по выполнению своих редакционных заданий с уважением, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Она также призвала сотрудников СМИ «полностью соблюдать белорусское законодательство в части, касающейся ведения ими профессиональной журналистской деятельности на территории Белоруссии», передает «Интерфакс».

По словам Захаровой, дипломаты занимаются каждым конкретным случаем задержания, для Москвы это вопрос приоритетного внимания.

«Да, журналисты обязаны работать, уважая законы страны пребывания. И наличие разрешительного документа – обязательное условия их легальной деятельности. Но многие из них добросовестно запросили аккредитацию заранее, по всем правилам. Ее им не дали, зато сейчас дали дубинками по голове», – написала Захарова в своем Facebook.

«Сегодня пять лет в должности Директора ДИП МИД России. Не думала, что в этот день я буду заниматься защитой российских журналистов от непропорциональных действий силовиков в братской Белоруссии», – добавила она.

Ранее Захарова заявила, что посольство России в Белоруссии подключилось к разрешению ситуации с задержанием журналистов телеканала «Дождь» в Минске. Позднее журналистов освободили, в ночь на понедельник они вернулись в Россию.

В понедельник руководители сразу нескольких российских СМИ, в том числе RT и Daily Storm, сообщили о задержании своих сотрудников в ходе беспорядков в Минске. Также стало известно о задержании военкора Семена Пегова, который выяснял судьбу 33 россиян в Минске. Освобождения военкора уже потребовали журналисты.

Позже корреспондент телеканала RT Константин Придыбайло сообщил, что Пегов находится в Центре изоляции правонарушителей в Минске.