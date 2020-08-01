В России резко выросли в цене яблоки

В России зафиксировали резкое подорожание яблок по сравнению с ценами 2019 года, соответствующие показатели зафиксировал Росстат.

В июне цена на килограмм яблок в рознице достигла 136 рублей, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. При этом в июне 2019 года стоимость этого объема продукта составляла 105,3 рубля.

Также на 20% выросли оптовые цены.

Старший консультант компании «НЭО Центр» Анастасия Сысоева сообщила изданию, что основные сорта яблок выросли в цене на 30-45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сорт «Фуджи» подорожал на 46%, «Гала» - на 44%, «Голден Делишес» – на 38%.

Отмечается, что в 2020 году в России случился неурожай российских яблок, также на скачок цен повлияло снижение курса рубля. Также есть и сезонный фактор: в мае-июле запасы у отечественных поставщиков заканчиваются, и приходится закупать их за рубежом.

Завкафедрой логистики и предпринимательства РЭУ Дмитрий Завьялов заявлял газете ВЗГЛЯД, что объективных причин для роста цен на продукты в мире сейчас не наблюдается.