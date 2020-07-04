Деревянная церковь XIX века сгорела под Томском

Пожар полностью уничтожил здание деревянной церкви XIX века в селе Зоркальцево под Томском, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В МЧС сообщили, что пожар в Зоркальцево был ликвидирован в 18.08 (14.08 мск), «строение полностью выгорело». Площадь возгорания составила 250 квадратных метров, погибших и пострадавших нет, передает ТАСС.

И. о. секретаря томской епархии Русской православной церкви Дионисий Мелентьев сообщил, что пожар произошел в однопрестольной деревянной церкви, освященной в честь иконы Божией Матери Одигитрии Смоленской 18 мая 1873 года.

По предварительной информации, причиной огня мог стать удар молнии.

Храм возвели в 1873 году, в 1933 году он был закрыт советскими властями. Возвращен церкви в 1987 году. Службы в здании возобновились в 2009 году.

Напомним, в июле 2019 года в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области полностью сгорела одна из церквей XIX века.

В октябре 2018 года пожар произошел в монастыре святых Царственных Страстотерпцев в Ганиной Яме, построенном на месте, где, как считается, были уничтожены останки императора Николая II и его семьи.