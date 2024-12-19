Языковой омбудсмен Украины Кремень пожаловался на снижение популярности украинского языка среди молодежи

Tекст: Евгения Караваева

Темпы украинизации общественной жизни на Украине замедлились, заявил языковой омбудсмен страны Тарас Кремень.

«К сожалению, в этом году начали проявляться признаки замедления украинизации», – отметил он на своем сайте, передает ТАСС.

Кремень выразил обеспокоенность низкой популярностью украинского языка среди молодежи в повседневной жизни. По его словам, лишь 37% учеников общаются с друзьями на национальном языке, а 39% используют его дома. Кроме того, на 10% уменьшилось количество учеников, которые предпочитают украинский язык в интернете.

Для улучшения ситуации омбудсмен предложил ряд мер. В частности, создать подразделение в структуре министерства культуры и стратегических коммуникаций, которое будет отвечать за реализацию языковой политики. Также он отметил необходимость кадрового усиления национальной комиссии по государственному языку.

На Украине с 2019 года действует закон о государственном языке, который требует исчезновения русского языка из всех сфер общественной жизни. С 2021 года за нарушения этого закона предусмотрены штрафы, а с 2024 года введены наказания за «публичное унижение или оскорбление государственного языка». Попытки установления многоязычия в стране приравниваются к действиям, направленным на свержение конституционного строя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с 2014 года на Украине возобновилась активная украинизация всех форм жизни, когда захватившие власть националисты отменили закон о региональных языках, и возможности русскоговорящих людей начали уменьшаться. Шестилетней гимнастке Анастасии Опре грозит лишение лицензии на Украине из-за публикаций на русском языке в соцсетях, которые ведет ее мать, родившаяся в России. Украинские законы направлены на истребление русского языка, хотя на передовой большинство украинцев продолжают говорить на русском языке, заявил глава МИД России Сергей Лавров.