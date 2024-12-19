  • Новость часаПутин подтвердил готовность России к переговорам и компромиссам по Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Путин вызвал НАТО на дуэль в Киеве
    Прямая линия с Владимиром Путиным (прямая трансляция)
    WSJ сообщило о выводе Россией систем ПВО из Сирии в Ливию
    Посланник Трампа Келлог заявил о готовности России и Украины к переговорам
    Путин подтвердил готовность России к переговорам и компромиссам по Украине
    Путин: Желающие воевать украинцы заканчиваются
    Путин: Выбьем ВСУ из Курской области и все восстановим
    Путин: Шансов сбить «Орешник» нет
    Путин объяснил американскому журналисту, что Россия стала сильнее
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа «играет в бисер» от безысходности

    Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.

    5 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Башкирам стоит помнить настоящих героев

    Скандал вокруг имперского флага в Башкирии напомнил о важности исторического просвещения в республике для укрепления общероссийской гражданской идентичности и чувства сопричастности к истории России.

    7 комментариев
    Станислав Смагин Станислав Смагин Донбасская девочка, возвращайся домой!

    Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.

    10 комментариев
    19 декабря 2024, 14:29 • Новости дня

    Языковой омбудсмен Украины пожаловался на снижение популярности украинского языка

    Языковой омбудсмен Украины Кремень пожаловался на снижение популярности украинского языка среди молодежи

    Tекст: Евгения Караваева

    Языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень выразил озабоченность из-за замедления процессов украинизации и низкой популярности украинского языка среди молодежи, особенно в быту и интернете.

    Темпы украинизации общественной жизни на Украине замедлились, заявил языковой омбудсмен страны Тарас Кремень.

    «К сожалению, в этом году начали проявляться признаки замедления украинизации», – отметил он на своем сайте, передает ТАСС.

    Кремень выразил обеспокоенность низкой популярностью украинского языка среди молодежи в повседневной жизни. По его словам, лишь 37% учеников общаются с друзьями на национальном языке, а 39% используют его дома. Кроме того, на 10% уменьшилось количество учеников, которые предпочитают украинский язык в интернете.

    Для улучшения ситуации омбудсмен предложил ряд мер. В частности, создать подразделение в структуре министерства культуры и стратегических коммуникаций, которое будет отвечать за реализацию языковой политики. Также он отметил необходимость кадрового усиления национальной комиссии по государственному языку.

    На Украине с 2019 года действует закон о государственном языке, который требует исчезновения русского языка из всех сфер общественной жизни. С 2021 года за нарушения этого закона предусмотрены штрафы, а с 2024 года введены наказания за «публичное унижение или оскорбление государственного языка». Попытки установления многоязычия в стране приравниваются к действиям, направленным на свержение конституционного строя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 2014 года на Украине возобновилась активная украинизация всех форм жизни, когда захватившие власть националисты отменили закон о региональных языках, и возможности русскоговорящих людей начали уменьшаться. Шестилетней гимнастке Анастасии Опре грозит лишение лицензии на Украине из-за публикаций на русском языке в соцсетях, которые ведет ее мать, родившаяся в России. Украинские законы направлены на истребление русского языка, хотя на передовой большинство украинцев продолжают говорить на русском языке, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    18 декабря 2024, 18:17 • Новости дня
    Слуцкий: В ответ на убийство Кириллова будут ликвидированы главари киевского режима
    Слуцкий: В ответ на убийство Кириллова будут ликвидированы главари киевского режима
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия ответит на теракт, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов и его помощник, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

    Слуцкий подчеркнул, что Россия не оставит без ответа теракт, в котором погибли генерал Кириллов и его помощник, передает РИА «Новости». По его словам, российская сторона ликвидирует главарей киевского режима.

    «Мы это не простим, в ответ на подлое злодеяние мы ликвидируем главарей киевского режима, как в свое время Коновальца или Бандеру. Никто не уйдет от возмездия», – сказал Слуцкий.

    Напомним, гражданин Узбекистана был задержан по подозрению в теракте, который привел к гибели начальника войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова. В ФСБ сообщили о задержании исполнителя и заверили, что украинские спецслужбы, причастные к преступлению, будут привлечены к ответственности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает киевский режим заказчиком теракта и продолжит борьбу с ним.

    Коментарии (79)
    18 декабря 2024, 17:24 • Новости дня
    Орбан ответил на оскорбления Зеленского

    Орбан заявил, что Венгрия не будет реагировать на провокации со стороны Зеленского

    Орбан ответил на оскорбления Зеленского
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что страна не будет отвечать на провокации президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о ненужности венгерского посредничества в урегулировании конфликта на Украине и отвергшего предложения Будапешта о рождественском перемирии.

    «Мы не будем отвечать ни на какие провокации. Предложение о прекращении огня на столе. Примите или отклоните его. Это ваша ответственность», – написал Орбан в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Напомним, Зеленский на встрече с общественностью во Львове подчеркнул, что Киеву нужны прямые отношения с США, среди ненужных стран он привел Венгрию. «Нам не нужны такие страны, которые сегодня хотят, как, например, Венгрия, как премьер-министр [Венгрии Виктор] Орбан [стать посредником]. Не выйдет, я его не пущу, и таких, как он», – сказал глава Украины, передает ТАСС.

    Ранее Орбан предложил обмен пленными и рождественское перемирие с Украиной, однако Киев отказался от этих инициатив. Москва же выразила одобрение инициативам Орбана по обмену пленными между Россией и Украиной и даже направила Будапешту списки для обмена пленными.

    Коментарии (6)
    19 декабря 2024, 12:15 • Видео
    Прямая линия с Владимиром Путиным

    Коментарии (0)
    19 декабря 2024, 12:43 • Новости дня
    Путин пришел на прямую линию с флагом морпехов Тихоокеанского флота
    Путин пришел на прямую линию с флагом морпехов Тихоокеанского флота
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на прямой линии рассказал о переданном ему бойцами 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота копии боевого знамени и отметил значительные изменения на фронте.

    В ходе пресс-конференции главный редактор ТАСС Михаил Петров задал Путину вопрос о ходе специальной военной операции (СВО).

    Президент отметил, что получил множество подобных вопросов и рассказал о подарках от бойцов, с которыми он регулярно общается: «Мне бойцы, с которым общаюсь регулярно, передают сувениры, шевроны, оружие какое-то и так далее. И совсем недавно бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота передали мне копию своего боевого знамени».

    Путин поблагодарил бойцов за подарок и подчеркнул, что флаг символизирует все боевые знамена российских военных, сражающихся за страну. Президент отметил кардинальные изменения на фронте и подчеркнул ежедневные достижения: «Наши бойцы забирают, возвращают территорию квадратными километрами. Хочу подчеркнуть – каждый день».

    Коментарии (0)
    18 декабря 2024, 14:51 • Новости дня
    Захарова потребовала от Молдавии оплатить долг за российский газ
    Захарова потребовала от Молдавии оплатить долг за российский газ
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Молдавия обязана оплатить использованный российский газ, а обвинения в «шантаже» со стороны России должны быть оставлены в прошлом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова подчеркнула, что Молдавия должна оплатить газ, который она использовала, и перестать обвинять Россию в газовом шантаже, передает RT. Это заявление она сделала после того, как президент Молдавии Майя Санду в Брюсселе обвинила Россию в газовом давлении.

    Дипломат добавила, что власти Молдавии продолжают «неприкрытое заигрывание» с НАТО, что также вызывает обеспокоенность в российской дипломатии. В ответ на обвинения в шантаже Захарова заявила: «Какой-то газовый шантаж, вообще непонятно какой. Деньги пора заплатить за то, чем пользовались. И не придумывать никакие сказки про то, что их кто-то шантажирует».

    Ранее власти Приднестровья предложили Молдавии совместно обратиться к России и Украине с просьбой сохранить поставки российского газа, чтобы обеспечить энергетическую безопасность региона. До этого парламент Молдавии утвердил постановление о введении чрезвычайного положения на 60 дней из-за опасности гуманитарного кризиса, связанного с возможным прекращением транзита российского газа через Украину.

    Коментарии (19)
    18 декабря 2024, 15:14 • Новости дня
    Минобороны показало зоны досягаемости ATACMS
    Минобороны показало зоны досягаемости ATACMS
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минобороны России продемонстрировало, какие регионы страны находятся под угрозой дальнобойного вооружения ВСУ, включая ракеты ATACMS, Storm Shadow и Scalp-EG.

    На брифинге начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова Минобороны показало слайды с картой, демонстрирующей зоны досягаемости дальнобойного оружия, поставленного Вооруженным силам Украины, передает ТАСС.

    В зону досягаемости включены Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, Республика Крым и частично Краснодарский край и Волгоградская область.

    Также под угрозой оказались регионы Центрального федерального округа России: Брянская, Орловская, Курская, Белгородская и Воронежская области. Кроме того, в зону попали Тамбовская, Смоленская и Калужская области.

    Карта Минобороны отмечает, что под угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов Tekever AR3 с озвученной дальностью до 1 тыс. километров находятся регионы Северо-Кавказского, Южного и Приволжского федеральных округов.

    В ноябре The New York Times сообщила, что Вашингтон разрешил использовать американские ракеты ATACMS для ударов по Курской области в рамках конфликта на Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американская администрация решила применять дальнобойные ракеты ATACMS на территории России до президентских выборов в США.

    Коментарии (9)
    18 декабря 2024, 17:15 • Новости дня
    Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Мурманской области
    Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Мурманской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Мурманской области произошло боковое столкновение пассажирского поезда с грузовым, в результате чего три вагона сошли с рельсов, сообщили в РЖД.

    На борту пассажирского поезда сообщением Мурманск – Петербург находилось 326 пассажиров, передает ТАСС. В результате инцидента с рельсов сошли три вагона пассажирского состава и несколько вагонов грузового поезда.

    На место вызваны оперативные службы для ликвидации последствий аварии. Движение на участке железной дороги временно приостановлено. В настоящее время ведутся работы по восстановлению пути и уточнению информации о возможных пострадавших.

    В октябре в результате столкновения двух грузовых поездов на станции Челябинск-Южный один из работников локомотивных бригад получил травмы и был госпитализирован для оказания медицинской помощи.

    Коментарии (16)
    19 декабря 2024, 09:45 • Новости дня
    Посланник Трампа Келлог заявил о готовности России и Украины к переговорам

    Будущий посланник Трампа Келлог сообщил о готовности Москвы и Киева к переговорам о завершении конфликта

    Посланник Трампа Келлог заявил о готовности России и Украины к переговорам
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Украина готовы к переговорам о завершении конфликта, заявил будущий специальный посланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

    Будущий специальный посланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Россия и Украина готовы к переговорам о завершении конфликта, передает РИА «Новости».

    «Абсолютно. Я думаю, что обе стороны полностью готовы», – заявил Келлог в эфире телеканала Fox News.

    Ранее Келлог подчеркнул, что его основная цель в новой роли – способствовать началу переговоров между Москвой и Киевом. По его словам, такие переговоры жизненно важны для урегулирования продолжающегося конфликта.

    СМИ сообщали, что Кит Келлог планирует посетить Киев в следующем месяце.

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении начать переговоры с президентами России и Украины для урегулирования конфликта на Украине.

    Владимир Зеленский признал отсутствие у Украины сил для возвращения Донбасса и Крыма, выразив надежду на дипломатическое давление международного сообщества.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут возобновиться на основе стамбульских договоренностей.

    Коментарии (23)
    19 декабря 2024, 02:18 • Новости дня
    Латвийский министр заставила украинского таксиста извиняться за русский язык

    Министр Латвии потребовала извинений от Bolt за русскоговорящего таксиста-украинца

    Латвийский министр заставила украинского таксиста извиняться за русский язык
    @ EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Латвии Байба Браже потребовала извинений от компании Bolt после инцидента, где таксист из Украины общался с ней на русском языке в Риге.

    Как сообщает украинское издание «Страна», министр иностранных дел Латвии Байба Браже выразила недовольство после поездки в такси, где водитель-украинец общался с ней на русском языке. По словам министра, русский язык не должен являться единственным средством общения в стране.

    После инцидента компания Bolt извинилась перед министром, объяснив, что водитель является беженцем из Украины, не владеющим латышским языком. Это заявление было опубликовано в социальной сети Х, которая используется для официальных комментариев министра.

    Кроме того, подобные случаи языковых споров становятся все более частыми. Например, в одной из школ Германии преподавательница украинского языка выразила недовольство тем, что ее ученица использует русский язык в общении в своей семье.

    Случай с министром и таксистом продолжает вызывать обсуждения в обществе, поднимая вопрос о языковых предпочтениях и толерантности в многонациональных странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, последнее в Латвии государственное радио на русском языке оказалось на грани закрытия; власти Таллина приняли решение исключить слово «русский» из названий двух гимназий города; Министерство внутренних дел Эстонии предложило запретить подачу документов для ВНЖ на русском языке и ввести новые требования к заявителям, включая знание эстонского.

    Коментарии (11)
    18 декабря 2024, 21:34 • Новости дня
    Капитанам танкеров «Волгонефть» предъявили обвинение после крушений

    СК предъявил обвинение капитанам танкеров «Волгонефть» после крушения в Черном море

    Капитанам танкеров «Волгонефть» предъявили обвинение после крушений
    @ Пресс-служба Минприроды России/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Капитанам танкеров «Волгонефть», которые потерпели крушение в Черном море, предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности движения, сообщили в Следственном комитете России.

    В ведомстве сообщили, что двум капитанам нефтетанкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего на одном из судов погиб член экипажа», передает ТАСС.

    Следствие будет ходатайствовать в суде об аресте капитанов. Обломки танкеров будут подняты для проведения экспертиз.

    Напомним, в Керченском проливе произошла частичная утечка нефтепродуктов с танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» из-за их крушения. Режим чрезвычайной ситуации введен в п. Веселовка и ст. Благовещенская на Кубани после разлива нефтепродуктов.

    Коментарии (9)
    18 декабря 2024, 21:50 • Новости дня
    Спецпосланник Трампа назвал убийство Кириллова неразумным шагом Киева

    Tекст: Ольга Иванова

    Убийство в результате теракта в Москве начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова вне станет значительным препятствием для начала мирных переговоров между Киевом и Москвой, считает будущий спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог. При этом он назвал убийство начальника войск РХБЗ неприемлемым.

    Несмотря на резонанс, Келлог отметил, что это событие не является шагом назад, хотя и не считает произошедшее разумным шагом со стороны Киева, передает РИА «Новости». По его словам, есть правила ведения войны, и определенные действия неприемлемы.

    Напомним, гражданин Узбекистана был задержан по подозрению в теракте, который привел к гибели начальника войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова. В ФСБ сообщили о задержании исполнителя и заверили, что украинские спецслужбы, причастные к преступлению, будут привлечены к ответственности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает киевский режим заказчиком теракта и продолжит борьбу с ним.

    Коментарии (7)
    19 декабря 2024, 03:10 • Новости дня
    Число жертв столкновения поездов под Мурманском увеличилось до двух человек

    Губернатор Мурманской области сообщил об увеличении числа погибших в аварии поездов до двух человек

    Число жертв столкновения поездов под Мурманском увеличилось до двух человек
    @ РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    После столкновения пассажирского и грузового поездов под Мурманском число жертв возросло до двух человек, после того как один из пассажиров скончался в больнице.

    Стало известно о втором погибшем в результате столкновения пассажирского и грузового поездов под Мурманском, пишет ТАСС. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что один из пассажиров, ранее доставленный в больницу, скончался. Таким образом, общее число жертв аварии достигло двух человек.

    «За жизнь нескольких пассажиров сейчас борются врачи. По дороге в больницу скончалась одна пассажирка. К сожалению, несколько минут назад в больнице еще один пассажир скончался», – сказал Чибис в видеообращении.

    Большинство пассажиров, которые не пострадали в аварии, продолжили свой путь в Петербург на другом поезде. Те, кто находился в пункте временного размещения, отправлены по домам на специальном транспорте, организованном властями Мурманской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Андрей Чибис опубликовал список госпитализированных пассажиров поезда Мурманск – Петербург, столкнувшегося с грузовым составом в Мурманской области, в результате чего погибла женщина и 27 человек получили ранения, включая пятерых детей. Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о расследовании этого крушения, в котором пострадали семнадцать человек. Машиниста грузового поезда и его помощника задержали после аварии в Кандалакшском районе за то, что они оставили локомотив без присмотра.

    Коментарии (2)
    18 декабря 2024, 20:50 • Новости дня
    Суд отменил приговор калининградским врачам по делу об убийстве новорожденной

    Суд отменил приговор калининградским врачам Белой и Сушкевич по делу об убийстве младенца

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый апелляционный суд в Москве отменил приговор, вынесенный ранее врачам Елене Белой и Элине Сушкевич по делу об убийстве младенца в роддоме Калининграда.

    Адвокат Элины Сушкевич Камиль Бабасов заявил: «Приговор Сушкевич и Белой отменен». Несмотря на отмену приговора, обе осужденные остаются под стражей, передает ТАСС.

    Дело будет возвращено на новое рассмотрение в Московский областной суд. Этот суд примет решение о том, будет ли изменена или сохранена мера пресечения для Белой и Сушкевич.

    В 2020 году присяжные Калининградского областного суда вынесли оправдательный вердикт и. о. главного врача роддома № 4 Елене Белой и реаниматологу-анестезиологу регионального перинатального центра Элине Сушкевич по делу об убийстве новорожденного, который был отменен в мае 2021 года.

    В сентябре 2022 года Московский областной суд вынес врачам приговор: Белая получила девять лет колонии общего режима, а Сушкевич – 9,5 года колонии общего режима. В октябре этого года Верховный суд отправил дело калининградских врачей на пересмотр.

    Коментарии (9)
    19 декабря 2024, 06:32 • Новости дня
    Ростовская область подверглась атаке беспилотников и ракет

    Атака дронов и ракет на Ростовскую область вызвала пожар на заводе в Новошахтинске

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате ночной атаки на Ростовскую область более 30 беспилотников и три ракеты повредили объекты, вызвав пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов.

    Как сообщает ТАСС, минувшей ночью Ростовская область столкнулась с массированной атакой, в которой были задействованы более 30 беспилотников и три ракеты. По словам врио губернатора Юрия Слюсаря, в результате атаки один человек пострадал от падения обломков беспилотника.

    «Минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной атаке врага, который использовал для этого более трех десятков БПЛА и три ракеты. Силы противовоздушной обороны были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска. Большая часть воздушных целей была нейтрализована», – сообщил Слюсарь.

    Атака украинских беспилотных аппаратов привела к возгоранию на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. На месте происшествия работают аварийно-спасательные подразделения, информация о пострадавших уточняется. Анализ причин и последствий атак продолжается, власти предпринимают меры для предотвращения дальнейших инцидентов и обеспечения безопасности региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ночной атаки украинских БПЛА в Белгородской области повреждены дома, заборы и автомобили, а также пострадало сельхозпредприятие; в Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку из 10 ракет, выпущенных вооруженными силами Украины, обошлось без жертв, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь; средства ПВО России за ночь уничтожили четыре украинских беспилотника, которые пытались атаковать объекты в Белгородской, Брянской и Курской областях.

    Коментарии (3)
    18 декабря 2024, 17:45 • Новости дня
    Эксперты назвали главную эмоцию россиян в 2024 году

    Член СПЧ Малькевич: Россияне называют главной эмоцией года гордость за нашу страну

    Эксперты назвали главную эмоцию россиян в 2024 году
    @ Владимир Астапкович/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Мы перестали стесняться своих достижений и героев. Поэтому граждане сами называют главной эмоцией года гордость – гордость за нашу страну, сказал член СПЧ Александр Малькевич в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Политические итоги 2024 года».

    «Главная эмоция россиян в этом году – это гордость. Гордость за страну, за достижения в области науки и за армию», – сказал Александр Малькевич, журналист, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

    Кроме того, россияне испытывают гордость за достижения науки и промышленности, что подтверждает выставка-форум «Россия». «Ее посетили 18,5 млн человек. Люди приходили целыми семьями, чтобы увидеть все достижения нашей страны», – подчеркнул Малькевич. – «Важно и то, что мы перестали стесняться своих достижений и героев. Поэтому граждане сами называют главной эмоцией года гордость, гордость за нашу страну».

    Напомним, с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года в Москве проходила Международная выставка-форум «Россия», где главные достижения страны были собраны в 132 экспозиции. Посетители смогли получить представление об успехах каждого из 89 субъектов РФ в различных сферах. За время работы на выставке побывало более 18 млн человек. После ее завершения было принято решение о создании Национального центра «Россия» для сохранения наследия выставки и демонстрации достижений страны на постоянной основе.

    Коментарии (5)
    19 декабря 2024, 00:57 • Новости дня
    В Мурманской области сообщили данные о пострадавших при аварии поездов

    Мурманский губернатор Чибис сообщил данные о пострадавших при столкновении поездов

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Андрей Чибис опубликовал список госпитализированных пассажиров поезда Мурманск – Петербург, который в Мурманской области столкнулся с грузовым составом. В результате происшествия погибла женщина, а 27 человек получили ранения, из которых пять – дети.

    Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале сообщил данные пассажиров, пострадавших в ходе столкновения поезда Мурманск – Петербург с грузовым составом. Раненые были размещены в больницах Полярные Зори, Апатитско-Кировская и Кандалакшская ЦРБ.

    «Личность погибшей, которой было около 50 лет, продолжает устанавливаться», – указал Чибис.

    Причиной аварии, по предварительным данным, могла стать неисправность грузового состава. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

    Заместитель губернатора и министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев уточнил, что общее число пострадавших возросло до 27 человек, включая 22 взрослых и 5 детей,  сообщает ТАСС. Из них 17 были госпитализированы с помощью скорой помощи. Панычев также опроверг слухи об ампутации конечности у одного из пострадавших, подчеркивая, что подобного случая не было.

    Для пассажиров поезда, в котором находились 326 человек, были оборудованы пункты временного размещения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о расследовании крушения поездов в Мурманской области. Машиниста грузового поезда и его помощника задержали после аварии с пассажирским поездом, так как они оставили локомотив без присмотра. РЖД выплатят 2,2 млн рублей семье погибшей и по 1 млн госпитализированным  пассажирам, а тем, кто обратился за медпомощью на месте – 500 тыс. рублей.

    Коментарии (0)
    Главное
    В парламенте Абхазии застрелили депутата
    Путин назвал терактом убийство генерала Кириллова
    Путин пообещал исправить проблему с выплатами бойцам в Курской области
    Путин: В России украинцев живет столько же, сколько на Украине
    Путин назвал настоящей бедой разлив мазута из танкеров в Керченском проливе
    Путин: Россия вывезла 4 тыс. иранских бойцов из Сирии в Тегеран
    Путин сравнил телефонное мошенничество с Украины с действиями нацистской Германии

    Вашингтон обнаружил угрозу Америке в экспорте своего газа в Европу

    Рост поставок сжиженного газа в ЕC может отрицательно сказаться на экономике США, считают в Вашингтоне. Там опасаются, что наращивание экспорта СПГ приведет к росту внутренних цен на газ. Проблемы видят и в увеличении объемов добычи газа, и в строительстве мощностей по его сжижению. При этом ранее Белый дом осознанно переводил ЕС на потребление американских энергоресурсов вместо российских. Чем грозят опасения Вашингтона Евросоюзу? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин вызвал НАТО на дуэль в Киеве

    Если Запад сомневается в эффективности нового российского комплекса «Орешник», стороны могут провести «высокотехнологичную дуэль XXI века» в Киеве. С таким предложением в рамках «Итогов года» выступил президент Владимир Путин. Глава государства также обратил внимание на споры иностранных специалистов о том, можно ли сбить российскую ракету. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Великая Новоселка становится ключом к изменению конфигурации фронта

    В последние дни все больше внимания приковывает к себе крупный поселок Великая (Большая) Новоселка, расположенный в ДНР, на южном участке линии соприкосновения в зоне спецоперации. Как российские войска формируют здесь очередной котел для ВСУ и почему этот небольшой населенный пункт является ключом для дальнейшего продвижения ВС РФ в Днепропетровскую область? Подробности

    Перейти в раздел

    Турция выдала мечты о территориях за пределами Сирии

    Из Турции поступил очередной сигнал о желании расширить свое влияние на сопредельные территории – и речь вовсе не о Северной Сирии. Можно встретить мнение, что Анкара в первую очередь ищет доступ к дорогостоящим природным ресурсам. Но эксперты полагают, что налицо попытка Эрдогана реализовать проекты по территориальному укрупнению Турции. Подробности

    Перейти в раздел

    Как украинским спецслужбам удалось дотянуться до российского генерала

    Заказчики убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова находятся в военно-политическом руководстве Украины, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Почему именно начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ стал новой целью государственного украинского терроризма и как украинские спецслужбы смогли провернуть эту операцию? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Прямая линия с Владимиром Путиным

    • Украина готовит новое наступление?

      Некоторые аналитики ожидают от ВСУ новой попытки наступления, в том числе и через «старую» госграницу, как это было в Курской области. Якобы для этого создан специальный «кулак» из новых бригад, в который передана военная техника, помеченная квадратами. Заявляется, что атака состоится перед новогодними праздниками или сразу после них. Чему верить?

    • Трамп опять унизил Зеленского

      Избранный президент США Дональд Трамп сделал еще несколько коротких, но показательных заявлений насчет Украины. Например, сказал, что не приглашал Владимира Зеленского на свою инаугурацию и что в Киеве должны готовиться к подписанию соглашения о завершении конфликта. Что это все значит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............