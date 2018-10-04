В монастыре на месте сожжения останков царской семьи произошел пожар

Пожар произошел в монастыре в Ганиной Яме, построенном на месте сожжения останков императора Николая II и его семьи, сообщает главк МЧС по Свердловской области.

На площади 70 кв. м в центральном храме монастыря горела церковная утварь и кровля. Людей в здании не было, никто не пострадал.

Открытое горение ликвидировано, передает РИА «Новости».