Песков заявил о стремлении Байдена ухудшить отношения с Россией

Tекст: Валерия Городецкая

На фоне введения США новых санкций против России, включая ограничения против гендиректора Росатома Алексея Лихачева и ряда руководителей российской госкорпорации, Песков отметил, что Росатом является одним из лидеров международного атомного рынка, передает ТАСС.

«Мы исходим из того, что Росатом будет продолжать свою международную деятельность. Он имеет множество высокотехнологических конкурентных преимуществ», – подчеркнул пресс-секретарь президента. По его словам, США пытаются подрывать позиции российских компаний неконкурентными способами, однако Россия намерена этому противодействовать.

Песков также указал, что санкции США ведут к дестабилизации на энергорынках. «Подобные решения не могут не приводить к дестабилизации международных энергорынков, нефтяных рынков. Мы будем внимательно отслеживать последствия и адаптировать работу наших компаний, чтобы минимизировать эффекты этих незаконных решений», – добавил он.

Ранее Песков заявил, что антироссийские санкции США неизбежно приведут к нестабильности на мировых энергетических рынках, а также сообщил о невозможности санкциями прервать естественные маршруты поставок энергоресурсов.