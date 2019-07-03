Церковь мужского монастыря сгорела под Курганом

В Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области полностью сгорела одна из церквей, сообщили в экстренных службах.

«Церковь XIX века полностью уничтожена огнем», – передает ТАСС сообщение экстренных служб.

Сообщается также, что люди успели покинуть помещение, пострадавших нет. Вероятной причиной пожара стала неисправность кондиционера в храме.

К тушению пожара привлечены 11 человек, шесть единиц техники, передает РИА «Новости» сообщение регионального ГУ МЧС.