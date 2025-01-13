Tекст: Ольга Иванова

Власти Украины приостановили размышления о возврате контроля над территориями на востоке страны, сообщает ТАСС. Это решение связано с ожиданием инаугурации избранного президента США Дональда Трампа и сложной ситуацией на фронте. Киев следит за политическими сигналами со стороны Вашингтона и Москвы, чтобы подготовиться к возможным сложным решениям в ближайшие месяцы.

По мнению авторов статьи, украинские войска находятся в невыгодном положении на некоторых участках фронта. Украине не хватает опытных солдат, и она опасается, что военная поддержка США может уменьшиться. В этой связи власти сосредоточены на удержании тех территорий, которые они контролируют, и достижении справедливого мира.

Президент Украины Владимир Зеленский признал отсутствие у страны сил для возвращения Донбасса и Крыма. Также Зеленский дал понять, что готов прекратить боевые действия на Украине, не добиваясь возврата всех территорий в обмен на «зонтик НАТО».

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет назвал здравомыслящей позицию Трампа по Крыму и Украине.