Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.20 комментариев
В Госдуме поддержали позицию Трампа по Крыму
Депутат Шеремет назвал здравомыслящей позицию Трампа по Крыму и Украине
Депутат Госдумы от крымского региона и член комитета по безопасности Михаил Шеремет оценил заявления Дональда Трампа о нереалистичности вытеснения России с территорий Украины, включая Крым, как здравомыслящие и реалистичные.
Шеремет высказался о позиции избранного президента США Дональда Трампа, сообщает РИА «Новости». В эфире канала ABC советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что Трамп считает нереалистичным вытеснение России со всех бывших территорий Украины, в том числе Крыма.
Шеремет отметил, что Трамп демонстрирует здравомыслящую позицию и реалистичное видение будущего. Он добавил: «Логическим продолжением с его стороны стало бы признание российского статуса Крыма, а также наших новых регионов».
Депутат также выразил мнение о том, что киевский режим в лице Владимира Зеленского является нелегитимным и не заинтересован в прекращении конфликта. По словам Шеремета, Зеленский будет содействовать разжиганию новой фазы конфликта, так как его «террористической сущности не нужен мир для Украины и украинского народа, которым пожертвовали во имя геополитических амбиций президента США Байдена».
Как писала газета ВЗГЛЯД, команда бывшего президента США Дональда Трампа назвала нереалистичным возврат Киевом утраченных территорий, а конгрессмен Майк Уолтц заявил о подготовке встречи Владимира Путина и Дональда Трампа для обсуждения ситуации на Украине.