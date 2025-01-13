Депутат Шеремет назвал здравомыслящей позицию Трампа по Крыму и Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Шеремет высказался о позиции избранного президента США Дональда Трампа, сообщает РИА «Новости». В эфире канала ABC советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что Трамп считает нереалистичным вытеснение России со всех бывших территорий Украины, в том числе Крыма.

Шеремет отметил, что Трамп демонстрирует здравомыслящую позицию и реалистичное видение будущего. Он добавил: «Логическим продолжением с его стороны стало бы признание российского статуса Крыма, а также наших новых регионов».

Депутат также выразил мнение о том, что киевский режим в лице Владимира Зеленского является нелегитимным и не заинтересован в прекращении конфликта. По словам Шеремета, Зеленский будет содействовать разжиганию новой фазы конфликта, так как его «террористической сущности не нужен мир для Украины и украинского народа, которым пожертвовали во имя геополитических амбиций президента США Байдена».

Как писала газета ВЗГЛЯД, команда бывшего президента США Дональда Трампа назвала нереалистичным возврат Киевом утраченных территорий, а конгрессмен Майк Уолтц заявил о подготовке встречи Владимира Путина и Дональда Трампа для обсуждения ситуации на Украине.