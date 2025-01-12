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    Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.

    7 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Большая игра в карты вокруг залива Америка

    Линии границ прочерчены не раз и навсегда. Передел мира никогда не прекращался, как и движение тектонических плит. История великих открытий – если не географических, то геополитических – продолжается.

    6 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему в гражданских войнах не бывает заморозок

    Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.

    20 комментариев
    12 января 2025, 18:14 • Новости дня

    Советник Трампа сообщил о подготовке встречи с Путиным

    Майк Уолтц заявил о подготовке встречи Путина и Трампа по Украине

    Советник Трампа сообщил о подготовке встречи с Путиным
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ведется подготовка встречи избранного президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, заявил советник Дональда Трампа Майк Уолтц.

    В эфире телекомпании ABC Уолтц заявил о подготовке встречи между Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что контакт между двумя лидерами может быть установлен в ближайшие дни или недели через телефонный разговор, передает РИА «Новости».

    «Я ожидаю, что звонок, по крайней мере, состоится в ближайшие дни или недели. Это будет первым шагом, после чего мы будем действовать дальше», – сказал Уолц.

    Уолтц также добавил, что, с точки зрения Дональда Трампа, невозможно заключить сделку по Украине без диалога с Россией.

    «Необходимо установить диалог и отношения с другой стороной, и мы обязательно будем работать над этим в предстоящие месяцы», – заявил он.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц одобрил инициативу Дональда Трампа о встрече с Владимиром Путиным, считая ее хорошей новостью и возможностью для реальных переговоров.

    Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявил о подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин готов встретиться с Трампом без каких-либо предварительных условий, однако для организации таких контактов необходимы желание и политическая воля со стороны США.

    10 января 2025, 12:34 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом меры безопасности при праздновании 80-летия Победы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел совещание с Советом безопасности по вопросам обеспечения общественной безопасности в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

    Глава государства провел первое в 2025 году совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщает ТАСС.

    В центре обсуждения были меры по обеспечению безопасности в ходе подготовки и проведения празднования 80-й годовщины Победы.

    «Обсудим сегодня дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности в период подготовки и проведения празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», – заявил Путин.

    В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу и другие высокопоставленные чиновники. Среди участников также были министр иностранных дел Сергей Лавров и руководители силовых ведомств, включая главу Минобороны Андрея Белоусова и директора ФСБ Александра Бортникова.

    Оперативные совещания с Совбезом проводятся регулярно, чаще всего еженедельно. На подобных встречах обсуждаются стратегические и текущие вопросы, связанные с безопасностью страны. Предыдущее совещание с Советом безопасности состоялось 28 декабря 2024 года.

    Ранее в ходе совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции Путин рассказал, кого будет рада видеть Россия на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    Путин лично пригласил лидеров стран СНГ в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы.

    Президент также выразил готовность принять всех зарубежных гостей на праздновании 9 мая в Москве, включая премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

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    10 января 2025, 18:29 • Новости дня
    Суд в Нью-Йорке огласил приговор Трампу

    Суд в Нью-Йорке назначил Трампу безусловное освобождение

    Суд в Нью-Йорке огласил приговор Трампу
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Избранный президент США Дональд Трамп получил безусловное освобождение по делу о подлоге финансовых документов Trump Organization в Нью-Йорке, это не помешает ему стать президентом США, сообщили СМИ.

    Как передает ТАСС, Трамп получил безусловное освобождение в качестве наказания за подлог финансовых документов компании Trump Organization. Дело касалось выплат бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

    Это решение суда в Нью-Йорке делает Трампа первым президентом Соединенных Штатов, который вступит в должность с судимостью. Ранее ни один президент не занимал пост после осуждения за уголовное преступление.

    Конституция США не препятствует лицам с судимостью баллотироваться на пост президента или занимать его. Таким образом, Трамп сможет приступить к своим обязанностям 20 января, несмотря на свою уголовную запись.

    Ранее прокурор Джошуа Стейнгласс рекомендовал суду назначить избранному президенту США Дональду Трампу безусловное освобождение, подчеркнув уникальность дела и статус подсудимого.

    Напомним, суд Нью-Йорка назначил вынесение приговора Дональду Трампу на 10 января по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате Сторми Дэниэлс. Как писала газета ВЗГЛЯД, федеральный суд Южного округа штата Флорида принял решение прекратить уголовное дело в отношении бывшего президента США Дональда Трампа.

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    12 января 2025, 14:20 • Видео
    Киев раскрыл военные планы на 2025 год

    Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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    10 января 2025, 02:00 • Новости дня
    Депутат Толмачев предложил певцу Воробьеву вернуться из Лос-Анджелеса в Москву
    Депутат Толмачев предложил певцу Воробьеву вернуться из Лос-Анджелеса в Москву
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российскому певцу и актеру Алексею Воробьеву, которому пришлось эвакуироваться из своего дома в Лос-Анджелесе из-за лесных пожаров, стоит вернуться в Россию, заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Александр Толмачев.

    «Среди кадров из пылающего Лос-Анджелеса было неожиданным увидеть ролики Алексея Воробьева», – приводит слова депутата РИА «Новости».

    По его словам,«голливудское жилье под угрозой, сама «фабрика грез» охвачена огнем». Толмачев считает, что сейчас настало время возвращаться в Москву «У нас свежо во всех смыслах», – заявил он.

    Парламентарий подчеркнул, что в России активно развиваются современные киностудии, а индустрия кино снова набирает обороты. Он добавил, что в России не только безопаснее, но и «перспективы лучше».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Алексей Воробьев сообщил, что был вынужден эвакуироваться из своего дома в Лос-Анджелесе. В округе Лос-Анджелес бушующие лесные пожары заставили власти эвакуировать почти 180 тыс. человек и ввести предупреждения о возможной эвакуации для еще 200 тыс. жителей.

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    11 января 2025, 15:44 • Новости дня
    Путин присвоил победившему в рукопашном бою Григорьеву звание Героя России
    Путин присвоил победившему в рукопашном бою Григорьеву звание Героя России
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Путин подписал указ о присвоении звания Героя России победившему в рукопашном бою ефрейтору Андрею Григорьеву за проявленные мужество и героизм в боевых действиях при защите села Трудовое в ДНР, сообщает пресс-служба Кремля.

    По данным пресс-службы, Путин подписал указ, согласно которому звание Героя России присвоено ефрейтору Андрею Григорьеву. Мужчина удостоен этой высокой награды за мужество и героизм, проявленные в боевых условиях при выполнении воинского долга, передает РИА «Новости».

    Ранее отличившийся в рукопашном бою Григорьев получил от главы региона Айсена Николаева новый якутский нож с гравировкой «Берегите нашу Россию» в знак признания его подвига.

    Напомним, якутский боец Андрей Григорьев, известный под позывным Тута, рассказал, как украинские военные ошибочно посчитали его погибшим после ножевого боя и многочисленных атак с использованием дронов и оставили на поле боя, позднее бойца спасли российские военные.

    Военнослужащий 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток», который победил в рукопашной схватке украинского бойца, рассказал о бое, происходившем осенью 2024 года в ходе контратаки ВСУ на село Трудовое в ДНР. Соперник Григорьева попросил не добивать его и дать уйти самому. Григорьев сообщил, что солдат ВСУ ранее убил его друга. После схватки российский штурмовик ликвидировал еще двух украинских бойцов.

    После того, как видео распространилось в Сети, начали поступать предложения о награждении российского штурмовика.

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    10 января 2025, 22:09 • Новости дня
    В Белом доме объяснили механизм отмены Трампом новых санкций против РФ

    Кирби: Трамп сможет отменить санкции против энергетического сектора России только через Конгресс

    Tекст: Вера Басилая

    Новый пакет санкций против энергетического сектора России, введенный администрацией Джо Байдена, может быть отменен избранным президентом США Дональдом Трампом только с одобрения Конгресса, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    По словам Кирби, Дональд Трамп сможет отменить новые санкции против России только через Конгресс США, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что решение о необходимости обращения к законодательной ветви власти будет принимать следующая американская администрация.

    Кирби отметил, что санкции были введены президентом Джо Байденом и касаются российского энергетического сектора, включая нефть и сжиженный природный газ. В Вашингтоне рассчитывают, что в результате этих действий «Россия будет ежемесячно терять миллиарды долларов».

    Кроме того, в США принят ряд мер по сужению охвата ранее выданной генеральной лицензии, позволяющей западной финансовой системе обслуживать сделки по купле-продаже российских энергоносителей. Лицензия 8L от Министерства финансов США будет действовать до 12 марта 2025 года, однако ее действие теперь ограничено.

    Таким образом, новая администрация США во главе с Трампом будет вынуждена работать через Конгресс, чтобы изменить этот курс.

    Ранее европейские чиновники выражали опасения, что избранный президент США Дональд Трамп может отменить санкции против России, введенные Джо Байденом.

    Американский Минфин объявил о введении санкций против 30 российских нефтесервисных компаний, включая «РН-Бурение» и «Технологии ОФС», что осложнит доступ к сложным запасам нефти.

    Также США ввели санкции против «Газпром нефти» и заместителей главы Минэнерго.

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    9 января 2025, 23:59 • Новости дня
    Больная фон дер Ляйен попыталась организовать встречу с Трампом до инаугурации

    Заболевшая пневмонией фон дер Ляйен захотела встретиться с Трампом в Мар-а-Лаго до инаугурации

    Больная фон дер Ляйен попыталась организовать встречу с Трампом до инаугурации
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, несмотря на тяжелую пневмонию, захотела организовать встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации, сообщило Bloomberg.

    Встреча должна пройти в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. По информации Bloomberg, представители Евросоюза и самого Трампа уже провели предварительные переговоры. Однако, пока неизвестно, удастся ли организовать визит. Организация встречи усложняется тем, что фон дер Ляйен пытается оправиться от тяжелой формы пневмонии. С момента праздников она не вернулась из Германии в Брюссель, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе сообщалось, что фон дер Ляйен заболела воспалением легких, из-за чего не сможет исполнять свои обязанности в течение первых двух недель января. Трамп вступает в должность 20 января.

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    12 января 2025, 12:02 • Новости дня
    В США назвали «позором» решение американских компаний платить налоги в России

    Макфол назвал «позором» выплату американцами 1,2 млрд долларов налогов в России

    В США назвали «позором» решение американских компаний платить налоги в России
    @ Sheldon Cooper/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американские компании выплатили в российский бюджет 1,2 млрд долларов налогов, что вызвало критику со стороны бывшего посла США в России Майкла Макфола, назвавшего это «позором» для Вашингтона.

    Отмечается, что по итогам 2023 года американские компании стали крупнейшими иностранными налогоплательщиками в России, выплатив в бюджет 1,2 млрд долларов. Макфол в интервью Newsweek назвал данный факт «позором» для Вашингтона и подчеркнул, что это демонстрирует поддержку российской позиции в отношении специальной военной операции.

    Макфол отметил, что в России продолжают работать 123 крупные американские компании, соблюдающие налоговое законодательство страны. Среди них крупнейшими налогоплательщиками стали Philip Morris International, выплатившая 220 млн долларов, PepsiCo с 135 млн долларов и Mars, внесшая 99 млн долларов в российский бюджет.

    По мнению Макфола, сохраняя активность на российском рынке и выплачивая налоги, американский бизнес фактически поддерживает российские вооруженные силы финансово. Он выразил недоумение, что компании продолжают работать в России, несмотря на напряженные отношения между странами.

    Напомним, в 2023 году национальное агентство по предотвращению коррупции Украины внесло производителей компании PepsiCo и Mars в список «международных спонсоров войны» из-за сотрудничества с Россией.

    Ранее эксперты объяснили, почему западным компаниям невыгодно покидать российский рынок.

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    12 января 2025, 01:37 • Новости дня
    Захарова обвинила США в лицемерии из-за использования заключенных на пожарах

    Захарова назвала «мракобесным лицемерием» использование заключенных для тушения пожаров в Калифорнии

    Захарова обвинила США в лицемерии из-за использования заключенных на пожарах
    @ Roman Naumov/ Ura.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала лицемерием привлечение сотен заключенных к тушению пожаров в Калифорнии, напомнив о критике США в адрес Китая за принудительный труд.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о лицемерии США, комментируя информацию о привлечении 395 заключенных, совершивших преступления небольшой тяжести, для тушения лесных пожаров в Калифорнии.

    В своем Telegram Захарова напомнила, что США неоднократно критиковали Китай за использование принудительного труда, особенно в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В 2023 году Вашингтон ограничил импорт товаров из Китая, подозревая их в производстве с использованием принудительного труда уйгуров.

    Дипломат поставила вопрос, будет ли Конгресс США разрабатывать законопроект о санкциях против властей Калифорнии за использование труда заключенных при тушении пожаров. «Как же надоело это мракобесное лицемерие!», – написала она.

    До этого сообщалось, что над лесными пожарами в Лос-Анджелесе появились огненные торнадо. Ранее стало известно, что природные пожары в Калифорнии унесли жизни 11 человек. При этом мэр Лос-Анджелеса Карен Басс потребовала от пожарного департамента сократить бюджет на 49 млн долларов менее чем за неделю до начала стихийного бедствия.

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    9 января 2025, 19:52 • Новости дня
    FT: Трамп пересматривает сроки урегулирования на Украине
    FT: Трамп пересматривает сроки урегулирования на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Команда избранного президента США Дональда Трампа пересматривает подход к разрешению конфликта на Украине, планируя завершить его за шесть месяцев, что контрастирует с предвыборными обещаниями, пишет Financial Times (FT).

    Как пишет FT, команда Трампа пересмотрела свой подход к урегулированию конфликта на Украине, передает РБК. Европейские чиновники, участвующие в переговорах с будущей администрацией США, отмечают, что Трамп и его команда стремятся выглядеть сильными. «Они одержимы силой и желанием выглядеть сильными, поэтому пересматривают подход к Украине», – подчеркнул один из чиновников.

    Несмотря на это, в команде Трампа пока нет четкого плана разрешения конфликта, пишет издание. Однако заявления Трампа о том, что конфликт удастся разрешить за шесть месяцев, указывают на намерение продолжать поддерживать Украину после его инаугурации, отмечается в материале. Это заявление сильно отличается от его предвыборного обещания урегулировать конфликт за сутки.

    Европейские партнеры восприняли слова Трампа как признак того, что его администрация не собирается немедленно отказаться от поддержки Киева, пишет FT. В администрации Трампа также опасаются негативных последствий, если действия на Украине будут сравниваться с «катастрофическим выводом войск из Афганистана» при Джо Байдене.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал несерьезными для России сигналы команды Трампа по Украине, а канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о желании Трампа завершить украинский конфликт.

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    10 января 2025, 05:07 • Новости дня
    Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным
    Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Идет подготовка встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил избранный президент США Дональд Трамп.

    «Он хочет встретиться. И мы ведем подготовку», – приводит слова Трампа ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Трамп подчеркнул, что Путин также «хочет встречи». По его словам, российский лидер даже публично заявлял о своем желании провести переговоры.

    Трамп сказал, что встреча с Путиным будет направлена на урегулирование конфликта на Украине. В то же время он отметил, что окончательный формат переговоров пока не определен.

    «Что касается председателя (КНР) Си Цзиньпина, было много обсуждений», – добавил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о желании начать переговоры с Путиным в ближайшие полгода. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин был бы рад возобновлению контактов с новым президентом США, но пока Кремль не получал запросов от команды Трампа на установление контакта с президентом России.

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    10 января 2025, 21:08 • Новости дня
    В США заявили о неготовности Украины к переговорам с Россией
    В США заявили о неготовности Украины к переговорам с Россией
    @ Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Евгения Караваева

    Украина и Россия не готовы к переговорам, заявили в действующей администрации США.

    На онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что в настоящее время нет ожиданий, что стороны готовы к диалогу, передает ТАСС.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, если соглашения будут такими, чтобы их невозможно было нарушить. Лавров отметил, что президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам года обозначил принципиальную позицию Москвы по урегулированию конфликта.

    «Мы всегда были и остаемся готовыми к переговорам», – подчеркнул Лавров, добавив, что речь может идти только о надежных, юридически обязывающих договоренностях, которые устраняют первопричины конфликта и предусматривают механизм невозможности их нарушения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Карин Келлер-Зуттер заявила о готовности Швейцарии выступить посредником в урегулировании конфликта. Лидер Украины Владимир Зеленский заявил о намерении страны получить гарантии безопасности от США и завершить конфликт с Россией в 2025 году.

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    10 января 2025, 20:02 • Новости дня
    В США признали рост цен на нефть из-за новых санкций против России

    Кирби: Санкции США против российской энергетики уже привели к росту цен на нефтяных рынках

    В США признали рост цен на нефть из-за новых санкций против России
    @ Chris Kleponis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что санкции США против энергетики России вызвали рост цен на мировых рынках, но считает это временной ситуацией.

    На онлайн-брифинге он заявил: «Да, мы знаем о небольшом росте рынков с того момента, как появились новости об этих санкциях, но мы не считаем, что это долгосрочная проблема», передает ТАСС.

    Он также отметил, что принятые меры не окажут значительного влияния на мировой рынок нефти и экономику США. По его словам, ситуация на рынках является временной и не вызовет долгосрочных экономических последствий.

    В интервью Кирби подчеркнул, что санкции направлены на ограничение средств, которые Россия может использовать для финансирования своей экономики и военной деятельности, но они не должны привести к значительным потрясениям на мировом уровне.

    Ранее американский Минфин включил в санкционный список гендиректора Росатома Алексея Лихачева и других топ-менеджеров корпорации. Представители американской администрации подчеркнули, что санкции направлены на подрыв экономической основы России, снижение доходов от энергетического экспорта и усложнение доступа к ключевым технологиям. По их словам, санкции касаются не только энергетического сектора, но и лиц, поддерживающих металлургическую и горнодобывающую отрасли России.

    В пятницу сообщалось, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE впервые с октября 2024 года выросла выше 80 долларов за баррель. Кроме того, в пятницу утром стало известно, что мировые цены на нефть снизились, продолжив динамику предыдущего торгового дня.

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    10 января 2025, 18:22 • Новости дня
    США ввели санкции против «Газпром нефти» и заместителей главы Минэнерго
    США ввели санкции против «Газпром нефти» и заместителей главы Минэнерго
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство финансов США объявило о введении санкций против нескольких российских энергетических компаний и высокопоставленных лиц, связанных с энергетическим сектором.

    Американский Минфин опубликовал новый список санкций, передает ТАСС. В список вошли компании «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», а также ряд высокопоставленных лиц, включая заместителей министра энергетики России Романа Маршавина и Эдуарда Шереметцева.

    Также под санкции попал глава «Газпром нефти» Александр Дюков. Кроме того, в список был включен глава «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов.

    Кроме того, санкции затрагивают 183 нефтяных танкера, многие из которых входят, по заявлению представителя администрации США, в «теневой флот» России.

    Ранее агентство Reuters писало, что Вашингтон готовит очередной пакет санкций, нацеленный на российскую нефтяную промышленность, который затронет около 180 нефтяных танкеров, перевозящих российскую нефть. Также сообщалось, что президент США Джо Байден на этой неделе планирует ввести новые санкции против России.

    Коментарии (8)
    11 января 2025, 18:29 • Новости дня
    МИД обвинил США в попытке дестабилизировать энергорынки

    МИД: Санкции США против энергетического сектора ставят под угрозу мировые рынки

    МИД обвинил США в попытке дестабилизировать энергорынки
    @ Vladimir Baranov/Globallook Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Санкции США против российских энергетических компаний и чиновников ставят под угрозу стабильность мировых рынков на фоне окончания президентства Джо Байдена, заявили в МИД России.

    Как сообщает МИД России в Telegram-канале, нынешняя администрация США решила ввести новые санкции против российского энергетического сектора, затронув как компании, так и их руководство, включая чиновников Министерства энергетики. Это решение является попыткой нанести ущерб российской экономике на фоне провала стратегии «стратегического поражения Москвы».

    Введение санкций, нацеленное на затруднение экономических связей, принесет ущерб не только российской стороне, но и европейским союзникам США, которым придется переключаться на более дорогие американские поставки. Американское население также пострадает от повышения цен на топливо, что уже не имеет значения перед предстоящими выборами.

    Будущий президент не сможет отменить санкции без одобрения конгресса, оставляя экономическую «выжженную землю» в наследие. Россия, несмотря на враждебные действия, продолжит реализацию крупных проектов в нефтегазовом секторе и импортозамещении, сохраняя свою позицию на глобальном рынке.

    Ранее американский Минфин включил в санкционный список гендиректора Росатома Алексея Лихачева и других топ-менеджеров корпорации. Представители американской администрации подчеркнули, что санкции направлены на подрыв экономической основы России, снижение доходов от энергетического экспорта и усложнение доступа к ключевым технологиям. По их словам, санкции касаются не только энергетического сектора, но и лиц, поддерживающих металлургическую и горнодобывающую отрасли России.

    В пятницу сообщалось, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE впервые с октября 2024 года выросла выше 80 долларов за баррель. Кроме того, в пятницу утром стало известно, что мировые цены на нефть снизились, продолжив динамику предыдущего торгового дня.

    Коментарии (20)
    12 января 2025, 10:20 • Новости дня
    США втрое увеличили закупки шоколада из России
    США втрое увеличили закупки шоколада из России
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    С января по ноябрь 2024 года США увеличили импорт российского шоколада и других продуктов из какао до 2,5 млн долларов, что в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данным американской статслужбы.

    Отмечается, что за 11 месяцев 2024 года США значительно увеличили закупки российской продукции из какао, включая шоколад. Общая стоимость импорта составила почти 2,5 млн долларов, что в три раза превышает показатели 2023 года и является максимальным объемом закупок с 2021 года, передает РИА «Новости».

    Особенно высокие закупки наблюдались в ноябре, когда США приобрели российского какао на 389 тыс. долларов, что стало рекордом с января 2022 года. За этот месяц объем импорта вырос на 1% по сравнению с октябрем и в 2,1 раза по сравнению с ноябрем прошлого года.

    Основной долей импорта являются шоколад и другие готовые продукты из какао, такие как конфеты. В ноябре США несколько снизили покупки шоколада, но увеличили импорт какао-порошка. В частности, шоколада было поставлено на 376 тыс. долларов, что на 5 тыс. долларов меньше, чем в октябре, а какао-порошка на 12,7 тыс. долларов, значительно больше по сравнению с 3,7 тыс. в предыдущем месяце.

    США остаются крупнейшим импортером шоколада в мире, уступая в поставках только Канаде. Следующими по объемам поставщиками являются Мексика, Бельгия, Германия и Польша.

    Ранее был назван востребованный за рубежом отечественный продукт.

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