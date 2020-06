Пушков ответил на слова «афроамериканского» историка о расизме в России

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков раскритиковал декана факультета афроамериканских исследований в Принстонском университете Эдди Глода за слова о «расизме в России».

Ранее в интервью немецкому журналу Spiegel Глод заявил, что «панические и маниакальные попытки» политиков остановить протесты в США свидетельствуют о «предсмертных хрипах умирающей старой Америки». При этом, говоря о расизме, эксперт выразил мнение, что эта проблема существует также в Европе и, в частности, в России, передает РИА «Новости».

У Пушкова эта формулировка вызвала недоумение.

«Этот «историк» лучше бы не лез со своими суждениями о России. Тот факт, что он афроамериканец, не означает, что он может нести всякую чушь. Расизм наблюдается не у нас, а в США. Вот пусть они там и разбираются с этим. А то все каким-то боком пытаются нас приплести», – написал Пушков в Twitter.

Ранее американская газета The New York Times обвинила главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян в расизме после того, как она репостнула сообщение корреспондента «Комсомольской правды». Симоньян в ответ назвала невежественными и бестолковыми журналистов газеты The New York Times.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.