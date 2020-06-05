New York Times обвинила Симоньян в расизме

Американская газета New York Times обвинила главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян в расизме после того, как она репостнула сообщение корреспондента «Комсомольской правды».

«Симпатии к полиции иногда принимали уродливый оборот. Маргарита Симоньян , главный редактор телеканала RT, … распространила в социальных сетях откровенно расистское сообщение, в котором говорилось, что протестующие являются наркоманами и преступниками», пишет New York Times.

Издание пишет, что сообщение Симоньян якобы было переполнено сарказмом и «подано как заявление о поддержке «негров Миннесоты». Оно «призывало протестующих копировать тактику украинцев, которые, подбадриваемые Вашингтоном, вышли на улицы в 2014 году, чтобы свергнуть своего прокремлевского президента», пишет газета.

Примечательно, что сообщение, о котором идет речь, не было написано Симоньян. Главред RT репостнула сообщения Telegram-канала Русский тарантасъ, который ведет военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин, работавший в Египте, Тунисе, Ливии, Сирии, Южной Осетии и на Северном Кавказе. В сообщении Стешин в шутку дает протестующим в США «инструкцию» о том, как действовать во время Майдана.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.