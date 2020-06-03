Посольство опровергло сведения о передаче России части киргизской авиабазы Кант

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3 июня, среда  |  Последнее обновление — 14:24  |  vz.ru
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Рубль вырвался в лидеры

Возврат к 60–65 рублям за доллар эксперты считают пока маловероятнымФото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Первый день лета оказался благоприятным для российской валюты. За доллар дают уже меньше 70 рублей, а в мае рубль находился в числе мировых лидеров по восстановлению. Это произошло во многом благодаря росту цен на нефть из-за сделки ОПЕК+. Сейчас картель, судя по всему, хочет продлить максимальные ограничения на добычу нефти. Но специалисты видят в этом и ряд потенциальных рисков. Подробности...
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«Надо создать трансконтинентальную опасность для Америки»

Отсутствие ДОН не угрожает непосредственно российским национальным интересамФото: Artyom Anikeev/Transport Photo Images/Global Look Press
«Мы оказываемся в опасной зоне: старых договоренностей уже нет, а новых еще нет. Трамп не очень представляет, насколько это опасно. Новый Карибский кризис вполне вероятен», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД дипломат Андрей Бакланов. Он рассказал о том, какими дипломатическими и военными мерами России следует ответить Америке на односторонний выход из Договора по открытому небу. Подробности...
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«Я не вижу прорыва в корабле Илона Маска»

У экспертов возникли сомнения по поводу материалов, из которых сделан корабль Crew DragonФото: NASA TV/Xinhua/Global Look Press
«Мы знали, что американцы сделают этот корабль – Crew Dragon. Они смелые ребята, но избранный ими путь – коварный. В корабле много недоработок», – сказал газете ВЗГЛЯД летчик-космонавт СССР Александр Александров, комментируя первый в истории пилотируемый полет на коммерческом корабле на орбиту. Где кроется слабость детища Илона Маска, ракеты-носителя Falcon 9 и корабля Crew Dragon? Подробности...
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Лукашенко угрожает майдан

Акция оппозиции в Белоруссии выглядела странно, но в Белоруссии любая акция оппозиции выглядит странноФото: Наталия Федосенко/ТАСС
Интрига обнаружилась там, где ее быть, казалось бы, не может − на выборах президента Белоруссии. Лукашенко теряет былую популярность, чувствует это и ревнует к своему народу − белорусы стали выражать поддержку альтернативным кандидатам, о которых прежде мало кто знал. В Минске подчеркивают, что «майдана» не допустят, но явно его побаиваются − и не только его. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Никита Хрущев – лучший правитель СССР

Андрей Веселов, руководитель группы расследований интернет-газеты ВЗГЛЯД
Сегодня исполняется 60 лет дипотношениям СССР и революционной Кубы. Зачинал эти отношения Хрущев. В Гаване Никиту Сергеевича помнят и любят. И напоминают нам, что мы Хрущева тоже должны любить и помнить. Подробности...

«Собачья» нефть Urals внезапно стала очень человеческой

Алексей Анпилогов, президент фонда исторических исследований «Основание»
Неожиданный эффект от кризиса перепроизводства на нефтяном рынке: российский высокосернистый сорт нефти Urals теперь торгуется с премией относительно более легкой и подразумевавшейся в прошлом более качественной европейской марки Brent. Подробности...

Что будет, если России не будет

Георгий Зотов, писатель
Однажды Россия взяла да исчезла. Ну, в общем, так случилось. И весь мир впал в депрессию. Потому что теперь страны стали плохо жить сами по себе, а не по причине козней русских. Подробности...
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              Посольство опровергло сведения о передаче России части киргизской авиабазы Кант

              3 июня 2020, 14:15

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Данные киргизских СМИ о передаче России части территории авиабазы в киргизском Канте являются ложью, заявили в российском посольстве в Киргизии.

              «Это очевидная ложь, за которой скрывается попытка дезинформировать общественное мнение», – передает РИА «Новости» заявление посольства.

              Указывается, что в действительности в протоколе о внесении изменений и дополнений в соглашение о статусе и условиях пребывания российской военной базы на территории Киргизии от 20 сентября 2012 года четко говорится, что при проведении Россией за свой счет реконструкции покрытий летного поля на аэродроме Кант право собственности на «внесенные в него неотделимые улучшения» принадлежит России.

              «После прекращения действия настоящего соглашения указанные улучшения передаются киргизской стороне. Считаем недопустимым подобное искажение фактов, имеющих одну цель – вбить клин в традиционные дружеские и равноправные отношения между нашими странами», – подчеркнули в посольстве.

              Генштаб Киргизии ранее выступил с аналогичным опровержением.

              «В соответствии с Земельным кодексом Киргизии и Соглашением между РФ и Киргизией передача земельных участков в собственность российской стороне невозможна», – уточнили в Генштабе.

              До этого некоторые киргизские СМИ заявили, что власти республики якобы решили отдать часть территории авиабазы России в счет ремонта взлетной полосы.

              В марте прошлого года Россия и Киргизия внесли изменения в соглашение 2012 года об условиях и статусе пребывания Объединенной российской военный базы на территории республики.

              11 февраля сообщалось, что Россия планирует разместить на своей военной базе в Киргизии средства противовоздушной обороны.

              Напомним, на территории Киргизии расположена Объединенная военная база России, в состав которой входят несколько военных объектов, в том числе авиабаза в городе Кант в Чуйской области. Российские военные в Киргизии приравнены к дипломатическим работникам, имеют статус неприкосновенности.


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