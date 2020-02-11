Россия решила разместить средства ПВО на базе в Киргизии

Россия планирует разместить на своей военной базе в Киргизии средства противовоздушной обороны, заявил замминистра обороны Николай Панков.

«В рамках данной работы планируем в ближайшей перспективе ввести в состав объединенной российской военной базы и организовать применение подразделений беспилотных летательных аппаратов», – передает РИА «Новости» слова Панкова, выступившего в Госдуме по теме ратификации протокола между Россией и Киргизией о статусе и условиях пребывания объединенной российской военной базы на территории этой страны.

«Следующим этапом станет размещение на российской военной базе средств ПВО. Кроме того, будет проведена реконструкция объектов инфраструктуры аэродрома «Кант», – добавил Панков.

Напомним, в декабре президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы протокол, позволяющий вводить в состав объединенной российской военной базы в Киргизии подразделения беспилотных летательных аппаратов.

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