Путин предложил использовать беспилотники на военной базе в Киргизии

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы протокол, позволяющий вводить в состав объединенной российской военной базы в Киргизии подразделения беспилотных летательных аппаратов.

«Положениями протокола соглашение дополняется терминами, касающимися беспилотных авиационных систем и беспилотных летательных аппаратов, устраняются несоответствия между российским и киргизским законодательством в отношении использования беспилотных летательных аппаратов, а также устанавливается порядок организации полетов беспилотных летательных аппаратов и воздушных судов РФ в воздушном пространстве Киргизской Республики», – говорится в пояснительной записке, передает ТАСС.

В частности, вступление в силу протокола позволит российской стороне «ввести в состав объединенной российской военной базы подразделения беспилотных летательных аппаратов и организовать их применение».