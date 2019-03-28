Путин и Жээнбеков внесли изменения в соглашение о военной базе России в Киргизии

Россия и Киргизия внесли изменения в соглашение 2012 года об условиях и статусе пребывания Объединенной российской военный базы на территории республики, церемония обмена соответствующими документами состоялась в Бишкеке в присутствии лидеров двух стран, Владимира Путина и Сооронбая Жээнбекова.

С российской стороны подпись под протоколом поставил замминистра обороны Александр Фомин, передает ТАСС.

Помощник президента Юрий Ушаков ранее говорил, что в протоколе прописаны уточнения, которые «пойдут на пользу реальному функционированию этой базы в дальнейшем». В Кремле отмечали, что речь идет о «хорошем протоколе», который нужно было принять, чтобы уточнить соглашение 2012 года.

Напомним, на территории Киргизии расположена Объединенная военная база России, в состав которой входят несколько военных объектов, в том числе авиабаза в городе Кант (Чуйская область). Российские военнослужащие в Киргизии приравнены в дипломатическим работникам и имеют статус неприкосновенности.

Владимир Путин выразил уверенность в дальнейшем развитии военно-технического сотрудничества с Киргизией. Он отметил, что союзническое взаимодействие по военной линии будет продолжаться не только в многостороннем формате в рамках ОДКБ, но и на двусторонней основе. «Это будет касаться и поставок военной техники, вооружений», – уточнил российский лидер.

Глава государства также отметил позитивную тенденцию роста товарооборота двух стран. По его словам, хороший эффект дало и присоединение Киргизии к Евразийскому экономическому союзу.

«Мы согласны с вашим предложением объявить ближайший год Годом российско-киргизского сотрудничества, будем и дальше уделять этому большое внимание», – подчеркнул Путин, обращаясь к киргизскому лидеру.

Президент Владимир Путин в четверг, 28 марта, прибыл с государственным визитом в Киргизию. Российский лидер встретился с главой Киргизии Сооронбаем Жээнбековым в резиденции «Ала-Арча».