Путин заговорил по-киргизски

Президент Владимир Путин в четверг, 28 марта, прибыл с государственным визитом в Киргизию; российский лидер встретился с главой Киргизии Сооронбаем Жээнбековым в резиденции «Ала-Арча».

Приезд Владимира Путина стал первым за последние несколько лет государственным визитом главы иностранного государства в Киргизию, передает ТАСС.

Встреча Путина с Жээнбековым прошла по новым правилам государственного протокола республики. Для проведения официальных церемоний встреч иностранных лидеров перед конгресс-холлом государственной резиденции был выстроен мраморный шатер с постаментом.

Первым к конгресс-холлу прибыл президент Киргизии, затем на «Аурусе» подъехал Путин. Главы России и Киргизии поднялись на постамент, где их приветствовал почетный караул национальной гвардии Киргизии и прозвучали гимны двух стран.

Путин и Жээнбеков подошли к Знамени роты почетного караула и обошли строй. Президент России поприветствовал гвардейцев на киргизском: «Салам Аскер».

«Аурус», мраморный павильон, гимны и почетный караул: В Бишкеке с церемонии встречи Путина и Жээнбекова начался государственный визит президента России в Киргизию pic.twitter.com/0S7SfrQEVg — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 марта 2019 г.

Затем лидеры отправились на переговоры, которые пройдут с глазу на глаз. В Кремле сообщали, что главы государств планируют обсудить текущее состояние и перспективы развития российско-киргизских отношений стратегического партнерства и союзничества. В частности, состоится обмен мнениями по вопросам углубления взаимодействия в региональных объединениях, в том числе с учетом председательства Киргизии в этом году в Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности.

После переговоров президенты двух стран примут участие в пленарном заседании российско-киргизской межрегиональной конференции.

Напомним, Путин прибыл в Киргизию ранним утром четверга.