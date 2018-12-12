Путин прибыл в Киргизию

Глава российского государства Владимир Путин прибыл в Бишкек, сообщают информационные агентства.

Российский президент проведет переговоры с возглавляющим Киргизию Сооронбаем Жээнбековым, передает РИА «Новости».

Состоится межрегиональная конференция, в которой примут участие лидеры двух стран. Также они посетят дом-музей писателя Чингиза Айтматова.

Стороны обсудят отношения России и Киргизии, «углубление взаимодействия в региональных объединениях».

Отмечается, что в 2019 году Киргизия будет председателем Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности.

Напомним, Россия безвозмездно предоставит Киргизии 30 млн долларов в качестве безвозмездной помощи для поддержки государственного бюджета.

В 2017 году Россия списала Киргизии госдолг в размере 240 млн долларов.