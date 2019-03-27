Россия безвозмездно даст Киргизии десятки миллионов долларов

Правительство России предоставит Бишкеку 30 млн долларов в качестве безвозмездной помощи для поддержки государственного бюджета, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

«Совсем недавно, в марте, об этом еще неизвестно, правительство России по просьбе киргизов приняло решение о предоставлении Киргизии 30 млн долларов безвозмездной финансовой помощи на поддержку госбюджета», – цитирует Ушакова «Интерфакс».

Кроме этого, Россия решила продлить до апреля миграционную амнистию для граждан Киргизии на прежних условиях, сообщает РИА «Новости». Амнистия позволяет киргизам, нарушившим сроки пребывания в России, уехать на родину в течение двух месяцев, а затем сразу же вернуться в Россию без привлечения к какой-либо ответственности.

«Для Киргизии это очень важный вопрос по понятным соображениям: здесь очень много работает граждан Киргизии», – подчеркнул Ушаков.

В 2017 году Россия списала Киргизии госдолг в размере 240 млн долларов.

Ранее Москва и Бишкек договорились повысить ежегодную арендную плату за землю под Объединенную военную базу России на 291 тыс. долларов.

На прошлой неделе Кремль анонсировал визит президента России Владимира Путина в Киргизию.