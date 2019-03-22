Анонсирован визит Путина в Киргизию

Президент Владимир Путин 28 марта посетит Киргизию с государственным визитом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что в данный момент готовится «государственный визит президента России в Киргизию». В Кремле ожидают «содержательные переговоры», которые коснутся, в первую очередь, «комплекс вопросов, связанный с двусторонними отношениями России и Кыргызстана», передает РИА «Новости».

Также будут затронуты «вопросы, связанные с интеграционными процессами в рамках ЕврАзЭС, и международные вопросы, по которым также будет обмен мнениями».

Песков отметил, что визит Путина планируется 28 марта.