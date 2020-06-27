Порошенко предупредил Киев о риске возвращения в «московское стойло»

Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал руководство государства не допустить возвращения страны «в московское стойло».

Порошенко в своем Facebook заявил, что основной задачей власти в стране является вхождение в состав Евросоюза, и вспомнил, как шесть лет назад было подписано соглашение об ассоциации с ЕС.

«Никому не позволено пересмотреть и, не приведи Бог, отвернуть Украину от выбранного курса и вернуть украинский народ в московское стойло», – добавил экс-президент.

Также Порошенко отметил, что нынешние власти «громко декларируют приверженность евроинтеграционному курсу» без реальных дел.

Напомним, 10 июня следователи вручили Порошенко письменное сообщение о том, что он стал подозреваемым по делу о предоставлении заведомо незаконного приказа, который побудил действующего главу внешней разведки к превышению служебных полномочий. После этого генпрокуратура Украины потребовала ареста Порошенко.

Позже экс-президент Украины заявил, что в отношении него возбудили уголовное дело в связи с предоставлением томоса об автокефалии «Православной церкви Украины».