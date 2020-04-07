Российские ученые создали уничтожающий микробы материал для имплантов

Специалисты Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» (Москва) разработали биосовместимый материал, который благодаря своим особым свойствам помогает обеззараживать импланты, что очень важно для хирургии, результаты работы опубликованы в международном научном журнале Applied Surface Science.

В современной имплантационной хирургии есть две главные проблемы – медленная приживаемость имплантата и риск развития бактериальной инфекции в месте его установки. Ускорить приживаемость возможно, изготовив имплантат из биоактивного материала, который стимулирует деление остеобластов – костных клеток пациента, передает РИА «Новости».

С инфекцией же борются при помощи антибиотиков, но бактерии быстро вырабатывают к ним устойчивость. Эта проблема требует создания новых эффективных способов борьбы с инфекциями, например, применение ионов металлов, известных своей бактерицидной активностью или способностью к выработке так называемых активных форм кислорода, которые губительны для оболочек бактерий.

Большинство современных имплантатов изготавливаются из титана – он прочен, биоинертен и не подвержен коррозии. Однако титан не обладает биоактивными и антибактериальными свойствами, поэтому ученые активно работают над созданием покрытий, устраняющих эти недостатки.

Коллектив научно-учебного центра самораспространяющегося высокотемпературного синтеза НИТУ «МИСиС» разработал покрытия для титановых имплантатов на основе оксида титана с наночастицами серебра и платины. Разработанный учеными материал позволяет ускорить активное деление клеток костной ткани в среднем на 12-20%, а также обеспечить уничтожение до 100% бактерий через 72 часа и защиту от формирования бактериальной пленки.

Для проверки антибактериальных свойств материала образцы помещали в среды с различными штаммами кишечной палочки и золотистого стафилококка. Полученные результаты позволили сделать вывод, что совокупный эффект действия ионов серебра и активных форм кислорода позволяет быстро и эффективно устранять любую бактериальную инфекцию без угрозы для пациента. А вот образцы с наночастицами платины уничтожали бактерии только благодаря реактивным формам кислорода.



В дальнейших планах ученых – продолжить эксперименты по повышению биоактивности и бактерицидных свойств имплантатов, сообщила пресс-служба НИТУ «МИСиС».

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