В Москве умерли три пациента с коронавирусом и хроническими заболеваниями

Еще три человека с положительным результатом анализа на новую коронавирусную инфекцию и с сопутствующими заболеваниями умерли в Москве, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«В Москве скончались три пациента, у которых был подтвержден диагноз двусторонняя пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. <...> Также все пациенты имели сопутствующие заболевания, в том числе сердечно-сосудистые», – приводит сообщение штаба ТАСС.

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Там уточняется, что возраст умерших пациентов – от 63 до 72 лет. Среди заболеваний у пацентов – кардиосклероз, ХОБЛ (Хроническая обструктивная болезнь легких), сахарный диабет, артериальная гипертензия. Одна из пациенток недавно вернулась из-за границы.

«Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания. С 30 марта все горожане независимо от возраста обязаны не покидать места проживания. Москвичи обязаны соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение – поездки на такси», – добавили в штабе.

Кроме того, в публикации уточняется, что данные меры необходимы для того, чтобы уменьшить число передвижений по городу. Покидать квартиру можно в следующих случаях: при обращении за экстренной (неотложной) медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью; для поездок на работу, если вы обязаны на нее ходить; для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания (пребывания); если нужно вынести мусор. Такие же меры ввели и в Подмосковье.

За последние сутки в России выявлено 440 новых случаев коронавируса, всего в стране 2 тыс. 777 инфицированных COVID-2019. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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