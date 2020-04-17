МИД заявил о вопросах к США по деятельности в космосе

Россия ждет от США ответа на вопросы по активности американских военных в космическом пространстве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«У нас тоже вопросов немало, но эти вопросы мы задавали давно и хотим уже получить ответ. Снятию взаимных озабоченностей способствовало бы выстраивание полноценного содержательного российско-американского диалога по широкому кругу вопросов безопасности космической деятельности, об организации которого договорились 16 января заместители глав внешнеполитических ведомств России и США», – сказала Захарова, передает ТАСС.

Напомним, космическое командование ВВС США заявило, что Россия якобы проводит испытания противоспутниковой ракеты прямого перехвата.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения США в адрес России о якобы проведении испытаний противоспутниковой ракеты являются попыткой оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.

Военный эксперт Алексей Леонков в комментарии газете ВЗГЛЯД сообщил, что Россия на самом деле проводила плановые испытания ракеты А-235 «Нудоль», направленные на совершенствование ПРО.