Володин объяснил депутатам, почему женщины живут дольше

Женщины живут дольше мужчин благодаря своей дисциплинированности, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Как вы думаете, почему женщины живут дольше? Сейчас много разных причин будете приводить. Женщины в том числе более самоорганизованы и дисциплинированы. Вот посмотрите, Алена Игоревна Аршинова (депутат от «Единой России»): она и в маске, и в перчатках», – цитирует ТАСС Володина.

По его словам, «только такие страну ведут к успеху, процветанию, потому что они соблюдают режим самоограничения».

При этом спикер Госдумы сделал замечание сидящим рядом с ней депутатам-мужчинам, поскольку он не соблюдают защитные меры.

«Вот если кто-то из вас, не дай бог, заболеет», – возмутился Володин.

Ранее ученые назвали причины ранней смерти мужчин по сравнению с женщинами.

Накануне сообщалось, что более трех четвертей жителей Земли (78%) стали чаще мыть руки, а более половины (54%) ограничили себя в посещении общественных мест на фоне распространения в мире коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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