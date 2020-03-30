Из-за коронавируса три четверти жителей Земли стали чаще мыть руки

Более трех четвертей жителей Земли (78%) стали чаще мыть руки, а более половины (54%) ограничили себя в посещении общественных мест на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции, свидетельствуют результаты опроса, проведенного холдингом Ромир совместно с Gallup International.

Опрос проводился в 28 странах Европы, Азии, а также в США и Южной Америке, в исследовании приняли участие свыше 24 тыс. человек.

Согласно результатам опроса, опубликованным на сайте Ромир, в общей сложности треть респондентов (33%) во всем мире пользуется медицинскими масками, чтобы защитить себя от вируса. Чаще всего их используют жители Кореи (94%), Таиланда (81%) и Афганистана (74%). Куда меньше маскам доверяют в Нидерландах (1%), Германии (3%) и Великобритании (5%). Россияне, в свою очередь, также предпочитают не использовать данное средство защиты – лишь 13% подтвердили использование масок.

Перчатками пользуются только 15% жителей Земли. Италия, являющаяся крупнейшим очагом распространения вируса, стала лидером в данном вопросе (40%). Треть респондентов в Афганистане (32%) и четверть в Армении и Палестине (26%) разделяют подобный подход в обеспечении защиты от коронавируса. Однако жители некоторых стран практически не прибегают к этому средству – например, в Турции (2%), Нидерландах (4%), Таиланде, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине (5%). Россияне также относятся к данной группе жителей Земли (6%).

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

Китай

Россия

США



С санитайзерами для рук ситуация более благоприятная. Так, более половины респондентов во всем мире (54%) их использует. Наиболее внимательно к их использованию относятся жители азиатских стран – Филиппин (86%), Малайзии (84%) и Таиланда (79%). Респонденты из Турции и Пакистана реже всего пользуются санитайзерами – об этом заявили 10% и 14% соответственно. Данным средством пользуются почти четверть россиян (23%).

78% жителей Земли признались, что стали мыть руки чаще. Наиболее ответственными в этом вопросе оказались респонденты из Кореи (92%), Австрии (91%) и Болгарии (89%). Россияне проявляют сознательность в данном вопросе – 70% заявили об увеличенной частоте мытья рук.

Лишь 14% в мире самоизолировались. Лидером в этом вопросе оказалась Франция (70%). В Турции, Боснии и Герцеговине по 100% респондентов заявили, что не стали самоизолироваться. В России лишь 2% заявили об использовании данной меры защиты от вируса.

9% во всем мире заявили, что ни к чему не прибегали в целях самозащиты. И снова Турция и Пакистан оказались в лидерах (32% и 43% соответственно). Четверть россиян (23%) также ничего не предпринимает в данной ситуации.

Снэп-опрос Gallup International проводился в 28 странах мира в течение последних двух недель. Погрешность опроса составляет +3-5% при 95-процентном доверительном уровне.

По данным ВОЗ, общее число заразившихся коронавирусом в мире составило 634 тыс. 835 человек, число жертв приблизилось к 30 тыс. человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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