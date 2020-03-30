Число жертв COVID-19 в мире приблизилось к 30 тыс. человек

В мире число жертв коронавируса достигло 29 тыс. 957 человек, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

За сутки выявлено более 63 тыс. новых случаев заражения, 3 тыс. 464 человека умерли. Общее число заразившихся – 634 тыс. 835 человек, передает ТАСС.

В Европе заразились более 361 тыс. человек, свыше 21 тыс. человек скончались, в Северной и Южной Америках из более чем 120 тыс. заболевших умерли почти 2 тыс. человек, в Западно-Тихоокеанском регионе заразились свыше 102 тыс. человек, более 3,6 тыс. человек умерли.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон предупредил лидеров стран Евросоюза об угрозе развала Шенгенской зоны в случае неготовности стран ЕС продемонстрировать солидарность на фоне пандемии коронавируса.

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