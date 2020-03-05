Ученые назвали причины ранней смерти мужчин по сравнению с женщинами

Мужчины умирают раньше женщин из-за набора половых хромосом XY, выяснили ученые из австралийского Университета Нового Южного Уэльса, чья опубликована на сайте журнала Biology Letters.

Исследователи решили проверить гипотезу, в соответствии с которой, Y-хромосомы не могут защитить организм от вредных мутаций в X-хромосомах. Также, согласно теории, предполагается, что вторая копия половой хромосомы способна корректировать изменения ДНК и даже заменить свою «пострадавшую» пару, сообщает РИА «Новости».

Группа ученых сопоставила совокупность хромосом с продолжительностью жизни у самцов и самок 229 видов животных.

«Мы изучили данные о продолжительности жизни не только приматов, других млекопитающих и птиц, но и рептилий, рыб, амфибий, пауков, тараканов, кузнечиков, жуков, бабочек и мотыльков», – приводятся слова одного из авторов исследования Зои Кирокостас на портале Phys.org.

Так, животные с идентичной парой хромосом в среднем живут на 17,6% дольше. Такой гомогамный набор хромосом может быть как у мужских, так и у женских особей. К примеру, у птиц, бабочек и мотыльков самцы определяются хромосомами ZZ, а самки – ZW-хромосомами. В данном случае именно самцы будут жить дольше.

У человека обладательницами хромосом XX являются женщины, из-за этого продолжительность их жизни дольше.

Ученые отметили, что если долгожителями оказывались самцы, то они переживали самок только на 7%. Если дольше жили самки, то у них этот показатель достигал почти 21%.

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