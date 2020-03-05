Рада выразила недоверие генпрокурору Украины

Украинский парламент на внеочередном заседании в четверг выразил недоверие генеральному прокурору страны Руслану Рябошапке, что влечет за собой его отставку.

Соответствующее решение поддержали 263 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов, передает РИА «Новости».

Согласно закону, генпрокурор назначается на должность и освобождается от должности президентом Украины с согласия Рады. Парламент может выразить недоверие генпрокурору Украины, что влечет его отставку. Чтобы инициировать вопрос о выражении недоверия генпрокурору, депутатам необходимо собрать не менее 150 подписей.

Рябошапка занимал должность генпрокурора с 29 августа 2019 года.

Напомним, в среду вечером Верховная рада Украины отправила в отставку премьера Алексея Гончарука и приняла решение об утверждении Дениса Шмыгаля новым премьер-министром Украины. Также в среду Рада утвердила новый состав правительства, который предложил Шмыгаль.

Украинский политолог Руслан Бортник сказал газете ВЗГЛЯД, что смена правительства Украины является опасным экспериментом.