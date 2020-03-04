Утвержден новый состав правительства Украины

Верховная рада Украины утвердила новый состав правительства, который предложил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Решение поддержали 277 депутатов при минимуме в 226 голосов, передает РИА «Новости».

В новом составе правительства бывший глава МИД Украины Вадим Пристайко назначен вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а вице-премьером – министром цифровой трансформации вновь стал Михаил Федеров.

Главой минфина Украины стал Игорь Уманский. Ранее он дважды был первым заместителем министра, в 2009-2010 годах исполнял обязанности министра, кроме того, два с половиной года был внештатным советником экс-президента Петра Порошенко.

Главой минздрава стал известный кардиохирург Илья Емец. Он возглавлял это ведомство в 2010-2011 годах.

Посты в новом правительстве сохранил глава МВД Арсен Аваков, министр юстиции Денис Малюська, глава министерства инфраструктуры Владислав Криклий. Министром кабинета министров стал Олег Немчинов, а министерство соцполитики Украины возглавила Марина Лазебная. При этом в августе 2019 года она была назначена начальницей государственной социальной службы, однако правительство Гончарука уволило ее уже через полтора месяца.

Министром обороны парламент Украины назначил генерал-лейтенанта в запасе Андрея Тарана, который ранее возглавлял представительство Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе. Его кандидатуру поддержали 285 депутатов.

Таран – генерал-лейтенант в запасе, родился 4 марта 1955 года в Германии в семье военного. Был военным атташе при посольстве Украины в США.

Кроме того, парламент Украины назначил главой МИД бывшего вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебу.

Ранее президент Зеленский также предложил назначить министром иностранных дел Дмитрия Кулебу.

Верховная рада Украины в среду отправила в отставку премьера Алексея Гончарука. Новым главой правительства стал Денис Шмыгаль.

Киевский политолог Руслан Бортник в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил мнение, что в новом правительстве Украины в основном будут карьеристы и приспособленцы.