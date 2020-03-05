Смену правительства Украины назвали опасным экспериментом

«Правительство Гончарука стало сакральной жертвой, за счет которой Зеленский поправит свои рейтинги», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Руслан Бортник. Так он прокомментировал назначение нового кабинета министров Украины во главе с Денисом Шмыгалем.

«В среднем украинские правительства работают по шестнадцать с половиной месяцев. У кабинета министров Шмыгаля есть шансы продержаться дольше, чем у его предшественника. Если он сможет сбалансировать интересы игроков крупного бизнеса, олигархов и хотя бы частично реализовать обещания президента по социальной сфере – то продержится год-полтора», – считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Эксперт добавил, что украинская экономика и общеполитическая система выглядят очень хрупкими. «Внешние факторы для нашей ориентированной на экспорт сырьевой экономики крайне опасны и в любой момент могут переформатировать ситуацию», – отметил политолог.

По его словам, правительство Шмыгаля в гуманитарной сфере близко к правительствам эпохи Петра Порошенко, а в финансовой и экономической сфере – к правительству Николая Азарова при президенте Викторе Януковиче. «Возможно, Шмыгаль станет новым Бидзиной Иванишвили (премьер-министр Грузии в 2010-2012 годах – прим. ВЗГЛЯД) в украино-российских отношениях, если он будет постепенно деполитизировать экономику и сможет нормализовать отношения между странами», – считает эксперт.

«Потому можно сказать, что правительство Алексея Гончарука стало сакральной жертвой, за счет которой Зеленский поправит рейтинги. Главное, он выиграет время. От трех до шести месяцев он будет присматриваться к новому правительству, делать свои выводы. Но это опасные эксперименты, так как в дальнейшем вся ответственность все равно будет перекладываться на фигуру президента», – подытожил политолог.

Напомним, в среду вечером Верховная рада Украины приняла решение об утверждении Дениса Шмыгаля новым премьер-министром Украины. Ранее Верховная рада отправила в отставку премьера Алексея Гончарука.

Также в среду Рада утвердила новый состав правительства, который предложил премьер-министр Денис Шмыгаль. Решение поддержали 277 депутатов при минимуме в 226 голосов.

Политолог Михаил Погребинский заявил: тот факт, что новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетом правительства возвращение «аннексированного Крыма», говорит о том, что этот человек не очень хорошо соображает.

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