Коалиция передала армии Ирака свой штаб в провинции Найнава

Международная антитеррористическая коалиция, которую возглавляют США, передала в понедельник в ведение иракской армии свой штаб в провинции Найнава, сообщили СМИ.

Как сообщил иракский новостной портал «Багдад аль-Яум» база расположена на севере страны у границы с Сирией, передает ТАСС.

В воскресенье международная коалиция во главе с США заявила, что покидает авиабазу K-1 в районе иракского города Киркук. База переходит иракским военным.

Ранее силы коалиции США также покинули военную базу, расположенную под иракским городом Мосул.