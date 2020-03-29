Коалиция США объявила об уходе с иракской авиабазы

Международная коалиция во главе с США заявила, что покидает авиабазу K-1 в районе иракского города Киркук. База переходит иракским военным.

«Сегодня, 29 марта, прошла церемония передачи специальной зоны международной коалиции на авиабазе Киркук (K-1) от объединенной оперативной группы операции «Непоколебимая решимость» иракским силам безопасности», – передает РИА «Новости» заявление коалиции.

Коалиция сообщает, что проводится ранее запланированная передислокация сил, которая никак не связана с недавними нападениями на военные базы в Ираке или ситуацией с пандемией.

Уточняется также, что коалиция при уходе с авиабазы передала правительству Ирака имущество стоимостью 1 млн долларов.

Ранее силы коалиции США также покинули военную базу, расположенную под иракским городом Мосул.