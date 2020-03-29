Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось на 270 человек

За последние сутки в России выявлено 270 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число – 1 тыс. 534 человек в 65 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

«В Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 1534 случая. За последние сутки выписаны по выздоровлению 15 человек. За весь период выписано 64 человека. За сутки зафиксировано 4 летальных случая. Общее количество летальных случаев за весь период в России – восемь», – передает ТАСС сообщение оперштаба.

Из 270 новых случаев коронавируса 197 зафиксированы в Москве.

Оперштаб отмечает, что в Москве коронавирус подтвержден у 13 детей.

Среди новых заразившихся в Москве 152 человека – в возрасте от 18 до 65 лет, 32 человека – старше 65 лет.

В московском оперштабе также сообщили, что в одной из больниц столицы умер 90-летний пациент с заражением коронавирусом и пневмонией. Он страдал хроническими заболеваниями – ишемия мозга, энцефалопатия и паркинсонизм.

Накануне сообщалось, что в России зарегистрировано 1 тыс. 264 заболевших в 62 регионах.

Газета ВЗГЛЯД писала об ограничениях, введенных в стране в связи с коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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