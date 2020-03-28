За сутки в России зарегистрированы 228 новых случаев коронавируса

В России за сутки зарегистрировано 228 случаев коронавируса в 26 регионах, общее число заболевших в стране составляет 1 тыс. 264 в 62 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.

Штаб сообщил, что «за последние сутки в России подтверждено 228 случаев случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 26 регионах», передает РИА «Новости».

В Москве новых случаев 114, в Подмосковье – 36. Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 1 тыс. 264 случая заболевания в 62 регионах.

«За сутки зафиксирован один летальный случай в Москве. Общее количество летальных случаев – четыре», – также говорится в сообщении штаба.

Также за сутки выписали четверых, переболевших коронавирусом: двое в Тверской области, один в Самарской области, один в Томской области. Всего выздоровели 49 человек.

Напомним, в субботу, 28 марта, в России вступили в силу ограничительные меры из-за коронавируса.

В частности, закрываются кафе и общепиты, торгово-развлекательные и досуговые центры, кинотеатры и учреждения культуры. Приостановлено размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, детских лагерях, санаториях и гостиницах. Запрещаются любые массовые мероприятия. В ряде регионов вступил в силу запрет на посещение религиозных учреждений.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что общественная солидарность позволила власти принять адекватные разумные меры защиты от распространения вируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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