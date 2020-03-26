Солидарность и ответственность общества победят коронавирус

Российская система здравоохранения оказалась готовой к распространению коронавируса. Граждане в большинстве своем отнеслись к происходящему спокойно и ответственно, и склонны доверять врачам. Общественная солидарность позволила власти принять адекватные разумные меры защиты от распространения вируса, которые несут минимальные риски для экономики. К таким выводам пришли эксперты, анализируя состояние общественного мнения, международный опыт и введенные в России меры.

В среду Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) совместно с деловой газетой ВЗГЛЯД провели экспертный онлайн-марафон в новом зум-формате. Организаторы пояснили: проводить конференцию именно в таком формате, в удаленном доступе, потребовали правила ответственного гражданского поведения. Их диктует угроза пандемии коронавируса.

Дискуссия носила название «COVID-2019 и общественная солидарность. Что мы можем сегодня сделать для будущего?». В этот день число заразившихся в России, по сообщению вице-премьера, главы оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием Татьяны Голиковой, выросло с 495 до 658 человек. А в четверг стало известно уже о 840 инфицированных.

Несмотря на тревожные сообщения в прессе и частичную панику в соцсетях, большая часть российского общества смотрит в ближайшее будущее сравнительно спокойно, полагает социолог Михаил Мамонов, руководитель практики политического анализа и консультирования Департамента исследований ВЦИОМ.

Эксперт привел данные соцопроса: «Для 30% характерно фоновое волнение. Еще 30% вне этой ситуации и относятся к происходящему абсолютно спокойно. Порядка 20% демонстрируют среднюю обеспокоенность, и всего около 10-12% россиян выражают крайнюю степень обеспокоенности и предполагают худший вариант развития событий».

Среди тех, кто более всего подвержен тревожным ожиданиям, преобладает старшее поколение, в то время как «молодежь традиционно меньше погружена в такие проблемы», заметил Мамонов. Такой возрастной расклад сам по себе вызывает тревогу, отметил декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко: наиболее мобильная и социально активная группа населения демонстрирует легкомыслие.

Легкомысленность, с одной стороны, и паника, с другой – два главных врага в нынешней ситуации, добавил доктор медицинских наук Ярослав Ашихмин, советник гендиректора Фонда международного медицинского кластера.

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«Гражданам в рамках борьбы с коронавирусом надо соблюдать баланс: с одной стороны, не нагнетать панику, чтобы люди не делали запасов лекарств и продуктов. Но с другой стороны – одергивать тех, кто легкомысленно относится к нарастающей угрозе и не хочет соблюдать карантин», – призвал Ашихмин.

Чтобы избежать риска попадания в «итальянский сценарий», людям придется менять свои привычки, заметил медик. «Кстати, и это требуется в том числе и от врачей – обязательно носить маски, отказаться от рукопожатий. Это сложно – к примеру, мне трудно было не подать руку одному уважаемому ученому во время недавней встречи», – рассказал Ашихмин. Он напомнил об общих требованиях, которые должны стать привычкой для всех. «Нужно мыть руки, использовать маски, опять-таки перестать здороваться за руку. Людям старше 60 лет необходимо ограничить контакт с внешним миром. Люди, приехавшие из Европы, должны соблюдать режим самоизоляции», – подчеркнул медик.

Крайне важно соблюдать информационную гигиену, призвал Ашихмин. Это касается как граждан, которым «в коммуникации не следует использовать непроверенные данные», не доверять фейкам. Это касается и СМИ, которым следует подумать об ответственности за распространение слухов, которые могут вызвать панику.

«Не следует использовать непроверенную информацию, – вновь подчеркнул Ашихмин. – Рекомендую обратиться на сайт Всемирной организации здравоохранения и на недавно запущенный портал стопкоронавирус.рф. Там размещается точная информация».

Действительно, в обществе циркулирует большое число ложных сведений о коронавирусе – например, мнение о том, что COVID-19 опасен только для людей старше 65 лет, заметила замдиректора Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. «Это очень серьезная ошибка, заболеть может любой, кто контактировал с зараженным», – подчеркнула она.

Необходимо ориентироваться только на информацию от врачей и выполнять то, что говорят врачи, призвала Попович. «Это единственное условие для того, чтобы остановить угрозу распространения болезни, – настаивает эксперт. – Это позволит снизить амплитуду распространения, системе здравоохранения России будет легче справиться».

Что касается собственно готовности системы здравоохранения, то ее Попович оценивает довольно высоко.

«Нам повезло с тем, что в стране сохранилась вертикаль санэпидслужб, которые традиционно были сильными, поскольку Россия больше, чем другие страны, сталкивалась с инфекционными заболеваниями», – пояснила Попович. По ее мнению,

«наши медицинские службы всегда были в большей готовности к заболеваниям дыхательной системы, чем система здравоохранения европейских стран и Китая».

«Тот небольшой временной лаг, который был у России благодаря своевременному закрытию границы на востоке в момент проникновения китайского штамма, позволил подготовиться – и в том, что касается мобилизации системы здравоохранения, и подготовить общественную реакцию. Больше понимания того, что собой представляет коронавирус, как вести себя в данных условиях. Этим и объясняется более низкий уровень тревоги. Мы имеем дело не с неизвестным», – пояснила газете ВЗГЛЯД ведущая круглого стола, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

«Очень хорошо, что вовремя были закрыты границы, – в свою очередь отметила Попович. – Но надо осознавать, что вирусные вспышки будут продолжаться. Это разведка боем. Вирусосфера проверяет нашу готовность к борьбе». Медики сейчас все чаще используют военные метафоры, добавила эксперт. И тут важно не помогать врагу, соблюдать санитарно-гигиенические требования, стараться поддерживать уважительную дистанцию, не нарушать карантин.

Впрочем, судя по данным социологов, таких «пособников невидимого врага» – меньшинство. «Очень важно, что в сложившихся условиях две трети россиян доверяют нашей медицине и службам санэпиднадзора. Это очень больший показатель. 95% россиян способны назвать конкретные меры по борьбе с вирусом», – привел Мамонов данные опроса ВЦИОМ.

При этом в условиях угрозы распространения болезни, «порядка 60% воспринимают те меры, которые предприняты, уже достаточными, а 5% опрошенных – даже избыточными», – заметил Мамонов. «Более того, – добавил социолог, – 85% россиян считают, что информации о коронавирусе достаточно. И есть даже риск «перекормить» людей и потерять доверие со стороны граждан». Во «фронтовой» обстановке такая рутинизация – то есть возникновение определенной привычки к опасности – может сама по себе представлять опасность и привести к упомянутому выше легкомысленному отношению.

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При этом следует уже сейчас думать о будущем – о том, как изменится наше общество после завершения всех карантинов, предупреждают участники круглого стола. Россиянам уже сейчас следовало бы задаться вопросом не только о том, как вести себя во время социальной мобилизации, но и о том, что будет после «демобилизации», заметил глава экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. Причем, по его мнению, проблема носит общемировой характер. «Как государства ответят на вызов демобилизации? Ведь и в странах цивилизованного мира после завершения пандемии могут появиться миллионы не просто бедных, а нищих людей», – полагает Кузнецов. В итоге этот вопрос, прозвучавший уже под конец дискуссии, остался открытым.

Впрочем, косвенным ответом на него – во всяком случае, применительно к России – стало обращение Владимира Путина. В числе прочего, лидер страны перечислил социальные меры, которые должны сгладить ущерб от распространения коронавируса. Путин предложил материально поддержать россиян, которые могут заболеть или потерять работу: например, пособия по безработице увеличатся с 8 до 12 тысяч рублей. Путин также потребовал рассчитывать больничный из суммы не менее одного МРОТ. Все социальные пособия и льготы автоматически продлятся, и для этого не нужно будет получать дополнительные справки.

Путин обязал предусмотреть каникулы по ипотеке и потребительским кредитам для тех россиян, чьи доходы резко упали на фоне кризиса. Отдельным блоком президент перечислил меры поддержки малого и среднего бизнеса – Центробанку поручено создать механизм продления кредитов для предпринимателей этой сферы.

«Выступление президента показало, что власть извлекла «урок» из коронавируса, – сказала по этому поводу Соколова. – При этом более-менее спокойная реакция общества на происходящее и общественная солидарность, которую мы наблюдаем в последнее время, позволяют власти вводить умеренные меры, которые, в свою очередь, позволят не «убивать» экономику, а поддержать ее». По оценке экспертов, своим выступлением глава государства снизил градус социальных эмоций и в положительном смысле «рутинизировал» проблему – обозначил меры защиты общества и обозначил то, как экономика будет выходить из нынешней ситуации, то есть речь о будущем после «демобилизации».

«Мы же в этой ситуации должны быть ответственными и защищать друг друга: общая солидарность и ответственность, новые практики коммуникаций – это очень правильная история. Этим мы можем помочь врачам, которые, если использовать военную терминологию, находятся на передовой», – резюмировала Соколова.

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