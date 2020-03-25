Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 658 человек

Число заразившихся коронавирусом в России выросло с 495 до 658 человек за сутки, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Голикова также сообщила, что число выздоровевших в России выросло до 29 человек, передает ТАСС.

В свою очередь оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщает, что 163 случая заражения коронавирусом зарегистрированы в 20 регионах, из них 120 – в Москве, шесть – в Подмосковье. Заразившиеся в последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусу, передает РИА «Новости».

«Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке», – отмечается в сообщении оперштаба.

Также определен круг лиц, с которыми контактировали заболевшие, ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Напомним, последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

В среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проинформировала президента Владимира Путина о дефиците медицинских масок и антисептиков на фоне ситуации с коронавирусом.

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