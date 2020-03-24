Как справляться с тревогой во время коронавируса?

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Чем опасна массовая раздача наличных в борьбе с кризисом

Простая раздача денег вряд ли поможет американцамФото: Courier & Press-USA TODAY NETWORK/Reuters
Тысяча долларов в руки каждому гражданину, «раздача денег с вертолета»! Эти и другие подобные меры планируют предпринять власти США (и других стран) в борьбе с вызванным коронавирусом экономическим кризисом. Однако действительно ли подобный рецепт поможет американцам, да и всей мировой экономике?  Подробности...
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В мире растет запрос на защиту и крепкую власть

Обновленная Конституция закрепляет принцип поддержки здравоохранения государствомФото: РИА Новости
Пандемия коронавируса и порожденный ею спад в мировой экономике продемонстрировали способность разных стран мира оказывать помощь своим гражданам в условиях кризиса, доказав, что доступная медпомощь и меры соцзащиты должны быть гарантированы гражданам всегда, особенно в период глобальных угроз. Как нестабильность заставляет людей и государство переосмысливать свои базовые ценности? Подробности...
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Зачем Россия помогает Италии

Еще в советское время между нашими странами сложились «особые отношения»Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
На помощь Италии, буквально задыхающейся под гнетом коронавируса, более благополучная в этом смысле Россия направила 14 самолетов ВКС с медицинским оборудованием и персоналом. Этот жест оценили в Европе, но частью российского общества он был воспринят неоднозначно: нужно ли расходовать ресурсы на страны НАТО, когда они могут понадобиться самим? Нужно, и вот почему.  Подробности...
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Чего Москва ждет от нового президента Абхазии

Аслан Бжания стал символом политического обновления АбхазииФото: Artur Lebedev/АР/ТАСС
В Абхазии в первом туре выбрали пятого по счету президента страны. Им прогнозируемо стал кандидат от объединенной оппозиции Аслан Бжания. Почему представителю оппозиции удалось переиграть своих конкурентов, на какие перемены в жизни страны надеются абхазские избиратели и способен ли новый президент оправдать эти надежды? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Ничто так не успокаивает, как чужая паника

Алексей Алешковский, сценарист
Мы или один народ, независимо от своих идеологических симпатий и антипатий, или враждующие участники бесконечного, бессмысленного и беспощадного ток-шоу, которые нуждаются только в наркотическом хайпе, покуда им не указали на выход. Нам всем нужны ориентиры. Подробности...

Вместо объятий – сильное государство

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Как так получается, что именно в Южной Европе вирус пожинает плоды столь успешно. Откуда столько жертв? Итальянцев (а вместе с ними и других жителей Южной Европы) убивает не столько вирус, сколько сочетание вещей, в которых, как казалось, нет зла. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Сеть поразил вирус хайпожорки

Сергей Худиев, публицист, богослов
Для того, чтобы привлечь внимание, нужно делать резкие и пугающие высказывания, а главное – оспаривать то, что говорят официальные власти и официальная медицина. Не так важно, с какой позиции. Подробности...
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      Специалисты из петербургского НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева первыми в России сумели расшифровать геном коронавируса SARS-CoV-2. А параллельно сотрудникам новосибирского центра вирусологии «Вектор» удалось сделать снимки вируса. Для этого потребовался метод негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400
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      Как мировые столицы переживают коронавирус

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      Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очереди
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          Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?
          • Евросоюз

          • Китай

          • Россия

          • США

          Сообщите ли вы властям о человеке, не соблюдающем режим самоизоляции после приезда из страны с высоким уровнем коронавируса?
          • Сообщу властям

          • Поговорю с ним лично

          • Буду держаться от него подальше

          Вы верите в версию об искусственном происхождении коронавируса?
          • Да

          • Нет

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              на ваш взгляд


              Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?

              Как справляться с тревогой во время коронавируса?

              		   24 марта 2020, 14:38
              Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

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              В первую очередь – фильтровать, дозировать информацию и самоорганизоваться. 

              Пандемия коронавируса со всеми тревожными новостями о ней посеяла в жителях планеты зерна паники, или как минимум тревоги. Рынки акций падают, цены на нефть тоже, аналитики-экономисты рапортуют, что мир столкнулся с финансовым кризисом похлеще произошедшего в 2008-м, люди якобы дерутся за туалетную бумагу и скупают гречку, цены на технику и автомобили идут вверх. Прогнозы тоже не радуют – Торгово-промышленная палата на днях подсчитала, что могут обанкротиться более трех миллионов российских предпринимателей. А в интернете уже окрестили 2020-й «худшим годом в истории».

              Между тем вирусологи по всему миру продолжают напоминать, что при всех масштабах распространения COVID-19 продолжает оставаться далеко не самым смертельным вирусом. Его летальность составляет около 4% – и эта цифра, конечно, выше, чем у гриппа (0,1%), но последний, справедливости ради, все же куда более массовый. Им ежегодно болеют по 5-9 миллионов человек, умирают – от 290 до 650 тысяч. Коронавирусом по состоянию на 24 марта заразились 384 тысячи человек, скончались – 16 тысяч. Это, безусловно, много – но настолько ли он опасен, чтобы обрушить мировую экономику? 

              Виновата в этом скорее мировая паника, благодатной почвой для которой послужило всеобщее распространение интернета. Социальные сети и онлайн-СМИ, иногда грешащие недостоверной информацией, порождают такое количество контента, что справиться с этим снежным комом под силу далеко не каждому. Так, любители конспирологии найдут множество статей о том, что нынешний вирус – биологическое оружие, желающие напугать впечатлительных знакомых с легкостью отправят им видео из Италии и Испании, «где уже некуда складывать трупы», кто-то просто сообщит жене, что во всех районных магазинах, похоже, кончается гречка (и та побежит ее закупать). Все это – отчасти реакция на внутренний страх и тревогу, возникающие из-за боязни потерять контроль над своей жизнью. Самоизоляция решению этой проблемы тоже не слишком способствует, поскольку не дает человеку удовлетворить потребность в социальном общении.   

              Тревога и страх в период эпидемии – нормальная реакция на серьезную и нестандартную проблему. В такой ситуации люди часто выдают гипертрофированную «реакцию адаптации» – начинают навязчиво смотреть новости, читать материалы о заболевании, обсуждать их со знакомыми и рисовать драматические картины будущего. Человек также может слепо копировать то, что делают другие, потому что это оказывается единственно возможной опорой в ситуации, единственно возможным способом реагирования. Гиперспрос на гречку – как раз случай из этой серии.

              Как со всем этим бороться

              Прежде всего – дисциплинировать, самоорганизовать себя. Для начала – почитайте о вирусе, определите, насколько велика угроза, находитесь ли вы в группе риска. Информацию лучше брать исключительно из авторитетных источников – на сайтах Минздрава, Роспотребнадзора, Всемирной организации здравоохранения. Газета ВЗГЛЯД на основе отчетов и данных ВОЗ уже многократно писала о симптомах нового вируса, способах защиты от него, о том, как отличить его от простуды и гриппа. В группе риска находятся пожилые люди старше 60 лет и граждане с хроническими заболеваниями вроде сердечно-сосудистых, астмы, диабета, рака. У 80% людей болезнь проходит с легкими симптомами и заканчивается благополучным выздоровлением.

              Затем ознакомьтесь с общими рекомендациями – от работодателя, региональных властей (условно – не требуется ли вам самоизолироваться, не пускать детей в школу и ТЦ), и на основе этого сформируйте модель поведения. В психологическом плане это поможет успокоить разум – порядок всегда бьет хаос.

              Подумайте, в уязвимом ли вы положении на работе – может ли вирус ударить по вашему бизнесу или работодателю, оцените свои финансовые запасы и перспективы, на всякий случай задумайтесь о запасных планах на случай непредвиденных обстоятельств. 

              Определите для себя инструкции по собственной защите – мыть руки тогда-то и тогда-то, выходить на улицу не чаще стольких-то раз в день, желательно не посещать те-то и те-то места, носить или не носить маску, здороваться ли за руки. То же самое касается и близких. Московские власти, к примеру, обязали всех горожан старше 65 лет оставаться дома – если нужно, определите для себя дни, в которые вы готовы привозить им лекарства и продукты. 

              Выработайте рутинный график каждодневных дел, старайтесь максимально ему следовать – завтрак, бритье, работа, поход в магазин, например. Даже если раньше выполняли все это не задумываясь, сейчас такие «рельсы» попросту позволят вам меньше думать о происходящем вовне. 

              Читайте, слушайте и смотрите поменьше новостей о вирусе. Пусть изначально полученная вами из надежных источников информация о вирусе будет незыблемой. К настоящему моменту она довольно исчерпывающая – остается только ждать вакцины и беречь себя и близких. Как говорится, Keep calm and carry on

              А если я на карантине?

              Собственно, пожелания остаются все теми же – выработайте для себя ежедневные ритуалы и следуйте им. Добавьте в них и элементы досуга – регулярное чтение книг, просмотр сериалов или фильмов, игры с семьей офлайн или с друзьями онлайн. Воспользуйтесь появившимся временем для самообразования, тем более что множество обучающих сервисов ввело льготный период на свои занятия. Если ваш принудительно оказавшийся на каникулах ребенок не против, узнайте, по каким темам он «провисает», и позанимайтесь с ним – это неплохой шанс укрепить отношения.

              Не бойтесь насчет нехватки продуктов – сервисов доставки сейчас столько, что в магазин бежать не обязательно. Да, и насчет гречки – если уж вы все же решили запастись, то соберите разнообразную «корзину», зачем ограничиваться только лишь гречкой или скупать по 10 банок тушенки.

              Если же в самоизоляции стало совсем невыносимо, не помогают даже различные хобби, компьютерные игры, книги и фильмы, психологи советуют вспомнить о друзьях – с ними можно пообщаться онлайн, поделиться своими проблемами и попросить совета. Что точно не поможет в такой ситуации – так это алкоголь.  

              В общем, необходимо прежде всего понять и принять, что при самоизоляции жизнь организуется совершенно иначе – ломается привычный график, резко изменяется и число, и качество контактов. Резко меняются способы структурирования времени. Человеку самому придется организовывать себя и, возможно, членов семьи. Поэтому в социальной самоизоляции необходимо решать два главных вопроса: чем заменить контакты и как организовать свое время и время тех, кто оказался рядом.

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