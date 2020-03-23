Как отличить коронавирус от гриппа и простуды?

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23 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 15:12  |  vz.ru
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Пандемия на глазах меняет торговлю и производство

Роботы удаленной доставки, судя по всему, одна из наиболее перспективных технологий будущегоФото: Daniel Bockwoldt/DPA/ТАСС
Коронавирусный шок вызовет потрясения не только на туристическом рынке и в авиаперевозках. Под угрозой вся сложившаяся за десятилетия глобализации структура торговли и производства. Но та же самая глобализация породила множество технологий, которые способны сегодня помочь и бизнесу, и населению, а последствия эпидемии создадут новые перспективные рынки. Подробности...
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Стабильность смягчит прохождение России через кризис

Стабильность в условиях испытаний абсолютно необходима для России Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Глобальный экономический кризис, спровоцированный коронавирусом, ударит по всем – ни одной стране не удастся самоизолироваться от него. Но то, как та или иная страна пройдет через эти испытания, зависит от нее самой – от ее народа и от его руководства. У России в этом смысле есть очевидное преимущество – опыт прохождения самых разнообразных кризисов за последние десятилетия и опытное, стратегически мыслящее руководство.  Подробности...
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Ученые не признаются в создании коронавируса

Официальная версия происхождения COVID-2019 пестрит нестыковкамиФото: CDC/Reuters
Представители академической науки утверждают, что одолевший планету коронавирус появился естественным путем и что его искусственное происхождение исключено. Однако история уже знает случай, когда ученым удалось синтезировать болезнетворный коронавирус и произошло это не где-нибудь, а в Ухане. Возможно ли то, что он случайно вырвался на свободу? Каковы доводы против этого?  Подробности...
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Зеленский начинает резко менять политический курс Украины

На Украине происходит пересмотр итогов Майдана, но почти незаметныйФото: REUTERS/David Mdzinarishvili
Под шумок борьбы с эпидемией прямо на наших глазах Зеленский совершает на Украине очередной государственный переворот. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из целого ряда кадровых назначений, политических решений и методов борьбы с коронавирусом. Это – самая настоящая победа «антимайдана», хотя и выглядит она весьма необычным образом. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Вроде бы еще евро, но уже не союз

Владимир Добрынин, журналист
Евросоюз рассыпался. Без громких заявлений и назначения дат расставания двадцати семи государств. Формально эта организация пока существует, но выглядит как распавшаяся семья, каждый из членов которой живет своей собственной жизнью. Подробности...
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Достаточно чиркнуть «фейковой спичкой»

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Паника по поводу этой эпидемии распространяется по миру быстрее любого вируса, и именно она наносит мировой экономике больше вреда, чем сам коронавирус. Люди ведут себя неадекватно, и их невозможно убедить действовать рационально. Подробности...

Основной итог этого большого шухера

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Коронавирусов вообще на свете – около сорока видов. Новый, значит, примерно сорок первый. Или тридцать девятый. А вот что сегодня рационально – так это постараться сгладить подъем заболеваемости. Вирус новый, подъем резкий. Подробности...
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      Как мировые столицы переживают коронавирус

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          Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?
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          • Китай

          • Россия

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              Как отличить коронавирус от гриппа и простуды?

              		   23 марта 2020, 14:54
              Фото: ZUMA/ТАСС

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              Симптомы у них довольно схожи, различия проявляются не сразу. Но это и не главное. Главное – не допустить осложнений, а это уже работа врача, а не пациента. Человеку стоит просто следовать рекомендациям. 

              На фоне бесчисленных новостей о масштабном распространении по миру коронавируса информация о том, что в России между тем проходит эпидемия ОРВИ, многим интернет-пользователям показалась практически издевкой, не оставляющей сомнений в том, что «власти явно что-то скрывают». Недоумевают и иностранцы, работающие в России – по их мнению, число зараженных явно больше нынешних нескольких сотен. Кто-то удивляется, почему нет общенационального карантина, почему врачи вместо того, чтобы проверять на covid-19 всех чем-либо заболевших, ограничивают круг прилетевшими из «вирусных» стран и общавшимися с инфицированными. 

              В теории понятно, что поголовные проверки почти наверняка бы увеличили число заболевших в стране, но одним из побочных эффектов стал бы рост уровня паники. Возросли бы и нагрузки на медицинскую систему. А ей на фоне сезонных гриппа и ОРВИ и так приходится непросто. Зима, на которую пришлось начало распространения вируса, только ухудшила ситуацию – наслоение на пандемию обычных для этого времени года заболеваний, равно как и схожесть их симптомов с симптомами covid-19, заставили каждого второго покашлевшего подозревать у себя коронавирус. Чаще всего необоснованно, но тем не не менее стоит разобрать признаки той или иной инфекции поподробнее. 

              Во-первых, надо разобраться с терминами. И грипп, и ОРВИ, и коронавирус – все это вирусные инфекции верхних дыхательных путей, просто немного по-разному проявляющиеся. ОРВИ, или простудой, принято называть инфекции, вызванные определенными группами вирусов – аденовирусами, риновирусами, энтеровирусами и прочими. Коронавирусы, кстати, сюда тоже относятся – то есть, строго говоря, и covid-19 подпадает под категорию ОРВИ. Грипп же вызывает особая группа вирусов определенных штаммов.

              Чем грипп отличается от ОРВИ

              Простуда – это обычно кашель, насморк, заложенный нос, реже – боль в горле и температура. При этом симптомы развиваются медленно, не возникают внезапно. Серьезных осложнений, как правило, не возникает. 

              Грипп же напротив, появляется резко – и как правило, у человека сразу поднимается температура. Насморк для него не так характерен – типичными симптомами являются головные боли, кашель, ломота в теле, усталость, озноб. Кроме того, грипп более опасен из-за осложнений, которые он способен вызвать. Среди них риниты, отиты, менингит, пневмония.

              То есть простуда обычно более «местечковая», в то время как грипп заставляет реагировать на инфекцию все тело. И этим он отчасти похож на covid-19. Можно сказать, что новый китайский коронавирус частично объединил в себе симптомы, свойственные простуде и гриппу, и как раз поэтому отличить его не так просто. 

              Температура, сухой кашель, слабость в теле и образование мокроты в горле – вот, если верить Всемирной организации здравоохранения, самые распространенные симптомы covid-19. Задачу по его идентификации они не решают, поскольку также встречаются и при обычной простуде, и при гриппе. Но паниковать на этом этапе точно не стоит, поскольку у 80% инфицированных коронавирусом дальше этих симптомов болезнь не идет. Достаточно постельного режима и большого количества воды, и в течение двух недель человек обычно выздоравливает. 

              Чем коронавирус отличается от гриппа

              На раннем этапе болезни covid-19 действительно очень сложно распознать. Однако отличить его от простуды все же легче, чем от гриппа – как только вслед за температурой страдать начало все тело – от миалгий, озноба, ломоты, например – простуду можно исключать сразу. В отличие от гриппа.

              «К сожалению, пока нет надежного способа отличить ранние симптомы гриппа и коронавируса. Единственный способ сделать это – это диагностический тест в клинике», – говорит инфекционист Амеш Адалья из Центра по безопасности здоровья Университета Джона Хопкинса в США. 

              Вот типичные симптомы при гриппе: жар/озноб, кашель, боли в горле, насморк, ломота в теле, головные боли, усталость. Вот симптомы коронавируса из Уханя: жар, кашель, слабость, одышка, ломота, головные боли, озноб, тошнота. Большая часть, как видно, пересекаются. Различия возникают уже на этапе, когда инфекция переходит на следующую стадию – в случае с covid-19 это чаще всего означает возможную пневмонию. Грипп тоже может к ней привести, но все же не так быстро – у «тяжелой»  части инфицированных коронавирусом пневмония появлялась уже на 9-14 день с момента заражения и предварялась дыхательной недостаточностью, то есть одышкой. 

              Это объясняется характером covid-19 – при нем пространство между легочными альвеолами быстро заполняется жидкостью, и человеку в конечном итоге становится нечем дышать. Если ситуацию запустить, тут-то и понадобится пресловутый аппарат ИВЛ, о «дефиците» которых сейчас кричат на каждом углу. Между тем если врачам удалось вовремя распознать вирус, никакой ИВЛ чаще всего не понадобится, хватит и обычных методов лечения от пневмонии. Об этом недавно говорил главврач клиники в Коммунарке, куда привозят больных с коронавирусом. Там нет ни одного пациента, подключенного к аппарату ИВЛ – это пока и не нужно.

              В общем, основным отличием covid-19 от гриппа можно, да и то с натяжкой, назвать одышку. Но у многих инфицированных она так и не возникает, что только к лучшему. Нет одышки, дышится нормально – не стоит и настаивать на тесте на коронавирус. Вакцины от него пока нет, лишь поддерживающее лечение, поэтому толпы тестирующихся только излишне нагрузят больницы.

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